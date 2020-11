KORONAVÍRUS Zariadenia sociálnych služieb potrebujú zaručiť bezpečnosť, nielen odľahčiť nemocnice

BRATISLAVA – V čase pandémie nového koronavírusu je potrebné nielen zabezpečiť odľahčenie nemocníc, ale zároveň zaručiť bezpečnosť v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS), a tým aj ochranu zdravia a života prijímateľov a zamestnancov týchto zariadení. Upozorňujú na to zástupcovia zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v otvorenom liste, ktorý je adresovaný premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽANO) a šéfovi rezortu práce Milanovi Krajniakovi (Sme rodina).

Požadujú schválenie jednotného textu k prepúšťacej správe prijímateľa sociálnych služieb vracajúceho sa do zariadenia z nemocnice po prekonaní ochorenia COVID-19, ktorý potvrdí bezinfekčnosť pacienta – prijímateľa. Podpísaný by mal byť odborným lekárom nemocnice. Žiadajú tiež novelu zákona, ktorá by mala umožniť v núdzovom stave uložiť pracovnú povinnosť nielen zdravotníckemu personálu, ale aj pracovníkom sociálnych služieb. Požiadavkou je zároveň schválenie poskytnutia takzvaného hygienického štandardu na nákup či preplatenie osobných ochranných pracovných pomôcok pre zriaďovateľa sociálnych služieb.

Rovnako je podľa nich dôležité zjednotiť právne predpisy, usmernenia a odporúčania rezortu zdravotníctva, ministerstva práce, hlavného hygienika a uznesení vlády SR v zásadných otázkach tak, aby si neprotirečili. "Lebo dnes si mnohé naozaj protirečia, čím sa štatutár zariadenia sociálnych služieb dostáva nie z vlastného zavinenia do protiprávneho stavu. Toto je dôsledok pretrvávajúceho rezortizmu v prístupe k riešeniu problematiky dlhodobo chorých. Je potrebné, aby tieto rezorty konali v zhode," uvádza sa v liste, ktorý zaslala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR.

Príkladom takejto situácie je podľa zriaďovateľov sociálnych služieb stav, keď nemocnice v štandardných postupoch nemajú povinnosť vykonať PCR test pri prepúšťaní pacienta do zariadenia sociálnych služieb. Hlavný hygienik však zároveň zakazuje prijímať človeka – prijímateľa bez PCR testu do zariadenia sociálnych služieb. Zriaďovatelia odkazujú, že ak sa nezabráni tomu, aby boli štatutári týchto sociálnych zariadení vystavovaní trestnému stíhaniu za to, že prijali prijímateľa bez negatívneho PCR testu a nebudú akceptované aj ďalšie požiadavky, nemôžu svojim členom odporúčať akceptovať usmernenia hlavného hygienika.