Za účet v banke platíme desiatky eur ročne: Ako ho získať zadarmo aj bez podmienok?

Ceny za vedenie účtu sa v bankách na Slovensku pohybujú od 0 do približne 8 eur. K tomu však treba pripočítať ďalšie poplatky, napríklad za doručenie výpisov z účtu, za platby cez internetbanking, platobné karty a iné transakcie či SMS správy o zostatkoch na účte. Aj preto vás v konečnom dôsledku môže osobný účet stáť oveľa viac. Podľa údajov Finančnej Hitparády sú poplatky za balíky služieb k účtom v rozpätí od 0 eur až do takmer neuveriteľných 180 eur za rok.

Zľavy nemusia byť vždy výhodné

Viaceré banky ponúkajú za vedenie účtu zľavy, lenže tie sú dostupné až po splnení určitých podmienok. Funguje to na princípe „niečo za niečo“. To môže byť pre klientov často až príliš komplikované a napokon aj nevýhodné. Najčastejšie ide o určitú minimálnu sumu, ktorá vám musí prísť mesačne na účet, alebo realizáciu trvalého príkazu či inkasa taktiež vo vopred určenej hodnote. Okrem toho banky vyžadujú aj platby kartou alebo aktívne využívanie internetbankingu. Vďaka tomu môžete za účet platiť menej, alebo ho mať dokonca bez poplatkov.

Účet zadarmo a 30 eur k tomu

Aj v súčasnosti sa nájde banka, ktorá bežný účet ponúka úplne zadarmo a bez akýchkoľvek podmienok, ktoré musíte splniť. V 365.bank za svoj účet naozaj neplatíte mesačne ani cent. Bez poplatkov navyše dostanete aj platobnú kartu a po prvej platbe s ňou vám príde na váš nový účet 30 eur. Možnosť získať takýto uvítací bonus pritom platí len do 15. novembra, preto keď chcete mať účet zadarmo aj s takýmto vreckovým, určite sa poponáhľajte. Na jeho založenie vám postačí iba mobil či tablet a všetko vybavíte z pohodlia domova. Ide o jednoduchý proces, ktorý zvládne každý človek s aspoň základnými zručnosťami pri ovládaní smartfónu.

Až 50 sporení naraz pre každého

Ku klasickým bežným účtom býva k dispozícii aj sporenie. Výnimkou nie je ani 365.bank, ktorá taktiež ponúka to klasické, pričom môžete mať vytvorených až 50 sporení súčasne. V aplikácii si stanovíte konkrétny cieľ sporenia, zadefinujete želanú sumu, výšku pravidelných vkladov a potom už iba sledujete pohyby na svojom konte. Na neviazanom sporení máte úrok 0,365 %.

Aplikácia bude šetriť za vás a s úrokom 3,65 %

Odteraz sa už nebudú môcť vyhovárať ani ľudia, pre ktorých bolo našetrenie potrebnej sumy vždy veľkým problémom. Aplikácia to totiž vybaví rovno za vás a dokonca vám vaše úspory ešte aj zúročí úrokom 3,65 % ročne. Kto chce vyskúšať nový spôsob sporenia, môže vyskúšať Syslenie . Ako to funguje?

Zaokrúhľovanie pri platbe kartou

Automaticky sa vám odkladá rozdiel medzi reálne zaplatenou sumou a sumou zaokrúhlenou smerom nahor. Ak si napríklad kúpite topánky za 41,29 €, suma sa vám zaokrúhli na 42 € a na Syslení vám pribudne 71 centov. Zaokrúhľovať môžete na jedno, päť alebo dokonca aj desať eur. Pokiaľ by ste si v tomto istom prípade zvolili zaokrúhľovanie na desiatky, aplikácia by vám stiahla z účtu 50 € a 8,71 € by vám pribudlo na Syslení.

Bezcentový účet

Pri každej zrealizovanej platobnej operácii sa zostatok na účte zaokrúhli nadol, a teda bude vždy len v celých eurách. Ak máte práve 1 000 eur a vaša platba bola 18,09 €, ostane vám na bežnom účte 981 € a 91 centov sa vám pripíše na Syslenie.

Získať môžete dokonca aj finančné odmeny

Nielenže za účet v 365.bank nič neplatíte, ale navyše vám z niektorých nákupov aj vrátia peniaze. Vďaka odmeňovaciemu programu Peniaze s5 totiž nakupujete u vybraných partnerov so zľavou. Stačí si len takúto ponuku jednorazovo aktivovať v aplikácii a potom už len zaplatiť platobnou kartou 365.bank. Na základe toho vám dvakrát do mesiaca vždy vyplatia finančný cash back na účet. Ak si do 15. novembra založíte účet v 365.bank, dostanete navyše za prvú platbu kartou aj bonus vo výške 30 eur.

Zdroj: 365.bank

Advertoriál pripravený v spolupráci s 365.bank.