KORONAVÍRUS Prímestská autobusová doprava v Žilinskom kraji začne premávať v obmedzenom režime

„Vo veľmi podobnom režime sme išli už počas prvej vlny pandémie. Prázdninový režim bude doplnený o autobusové spoje tak, aby bolo zabezpečené dochádzanie zamestnancov do práce a žiakov aj zamestnancov do materských a základných škôl,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Doplnila, že zmena bude platná do generálnej zmeny cestovných poriadkov 12. decembra 2020. „V prípade, že by do tohto dátumu došlo k uvoľňovaniu opatrení, samozrejme, režim prevádzkovania prímestskej autobusovej dopravy prehodnotíme a prispôsobíme sa situácii. Zároveň platí, že počas obmedzeného režimu budeme situáciu sledovať, prehodnocovať a budeme brať do úvahy aj aktuálne požiadavky cestujúcej verejnosti,“ dodala Jurinová.

„ŽSK zároveň ubezpečuje cestujúcich, aby sa nebáli využívať prímestskú autobusovú dopravu. Autobusy sú pravidelne dezinfikované a doteraz v nich nebol zaznamenaný ani jeden prípad nákazy ochorením COVID-19. Vodiči v autobusoch sú chránení dezinfekciou a ochranným rúškom. ŽSK daroval zmluvným dopravcom ochranné rúška v celkovom počte 8000 kusov, ktoré získal ako dar,“ uzavrela Remencová.