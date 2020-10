Ďuriš Nicholsonová sa pustila do Kollára: FOTO Totálny výsmech! Vládna limuzína ako taxík?

Okamžite po týchto slovách zaplavili internet vtipné odkazy a obrázky. "V sobotu ma Boris bral do lekárne, liečim sa na tetániu a lieky a vitamínové doplnky, ktoré užívam, v Dunajskej Lužnej, kde momentálne žijem, nemajú. Keďže sa vracal od syna z Mostu pri Bratislave cez Dunajskú Lužnú, tak ma po ceste zobral,“ povedala Miroslava Fabušová pre ženský web. Pre céčko ju teda mal viezť samotný predseda parlamentu vo vládnej limuzíne, čo vtipne okomentovala aj Lucia Ďuriš Nicholsonová.

"Of course. A vládna limuzína is the new BOLT. V obzvlášť závažných situáciach priletí aj vládny špeciál, ale len v rámci okresu. Of course," napísala Nicholsonová pod príspevkom na satirickej stránke Zomri.

Zdroj: FB/Zomri

Predseda parlamentu Boris Kollár mal v sobotu podvečer nehodu, po ktorej utrpel zranenie krčnej chrbtice. Kollár v utorok absolvoval operáciu, ktorá prebehla úspešne. Okrem neho sa zranili aj dvaja členovia ochranky, v aute sa viezla aj známa misska. O Kollárovom zdravotnom stave informovala jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.

"Predseda Národnej rady Slovenskej republiky p. Boris Kollár dnes absolvoval operáciu, ktorá prebehla úspešne," uviedla. Kollár utrpel zranenie a bol prebezený do nemocnice. Má zlomený druhý krčný stavec, liečba a zotavenie bude trvať niekoľko týždňov.