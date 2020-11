KORONAVÍRUS Máme po celoplošnom testovaní: Čo teraz so žiakmi? RADY ministra pre rodičov

Minister hneď v úvode statusu na sociálnej sieti Facebook dáva na známosť, že testovanie nemá pod palcom ministerstvo školstva. "Ministerstvo školstva nerealizuje testovanie, neurčuje jeho podmienky, jeho organizáciu, podmienky domácej izolácie či povinnosti pri pozitívnom či negatívnom výsledku. Testovanie realizuje rezort obrany a jednotlivé špecifiká upravuje s rezortom zdravotníctva a s ÚVZ. Pri jednotlivých detailoch odporúčam obrátiť sa na nich a na ich dokumenty," pripomína Gröhling.

Základné princípy

Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní ( rodič, dieťa, všetci bez výnimky , určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

Celá domácnosť ostáva v ( , určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ) Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie , ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

Nosí pri sebe , ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ) Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

Opakovanie je matka múdrosti

Minister ešte v závere preformuloval znenie princípov, ak by neboli všetkým jasné. "Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ. Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy. Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november). Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú danej vyhláške," uzavrel minister.

Šéf rezortu ešte v dodal, že podmienky fungovania škôl teda budú závisieť aj od výsledkov celoplošného testovania.