ONLINE Slovensko bojuje s počasím: Hasiči evakuovali desiatky osôb zo zaplavených oblastí, situácia je kritická

SLOVENSKO – Výdatné dažde spôsobili na mnohých miestach komplikácie. Takmer na celom území dosiahli hladiny vodných tokov stupne povodňovej aktivity. Okrem vybrieždených riek voda zaplavila aj viaceré vozovky. Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Na severe krajiny sú okrem toho aj problémy so snehom. Situáciu sledujeme online.

S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy, upozorňuje SHMÚ

Výstraha 3. stupňa pred povodňami platí pre desať okresov (Trnava, Turčianske Teplice, Rajčanka Žilina, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie – Hornád)

Povodňová situácia je vážna najmä v povodí Hornádu a Bodvy

Hasiči evakuujú ľudí z Hornádskej ulici v Krompachoch

Aktuálna radarová snímka Zdroj: SHMÚ

11:55 DOPRAVA Šoféri na horskom priechode Čertovica stále upozorňujú na zasneženú vozovku. Autá sa tam šmýkajú. Treba rátať s obojsmerným zdržaním.

11:50 ŠKODY Mesto Gelnica na sociálnej sieti informuje o poškodenej časti cesty v Perlovej doline, pričom časť obyvateľov zostala kvôli poškodeniu elektrického vedenia bez prúdu. „Na odstránení poruchy sa momentálne pracuje. Prosíme tiež občanov, aby šetrili vodou, keďže pre aktuálnu povodňovú situáciu bolo nutné odstavenie úpravne vody v Perlovej doline a mesto je v súčasnosti zásobované iba z prameňov,“ píše sa v príspevku mesta.

Zdroj: FB/Gelnica - oficiálna stránka mesta

11:45 DOPRAVA Potok sa vylial aj v obci Hnilčík, cesta je aktuálne prejazdná. Rieka Hnilec sa v Gelnickom okrese vyliala na viacerých miestach, a to v meste Gelnica na ceste II/546 pred hypermarketom. Cesta je pre osobnú dopravu uzavretá, obchádzka vedie po miestnych komunikáciách, pričom dopravu reguluje polícia. K vybreženiu Hnilca došlo aj na ceste z Gelnice v smere na Jaklovce, úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu. Na rieke Hnilec bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity.

Zdroj: FB/Gelnica - oficiálna stránka mesta

11:40 ŠKODY V obci Kysak hasiči odstraňovali spadnutý strom. Silný dážď sa v utorok podpísal aj pod zaliatie obchádzkovej trasy medzi Kysakom a Veľkou Lodinou vedúcej cez osadu Sopotnica. „Vybreženie Hornádu v tomto úseku spôsobilo aj neprimerané vypúšťanie vodnej nádrže Ružín Slovenským vodohospodárskym podnikom. Vodohospodárov sa budeme pýtať, prečo začali Ružín vypúšťať v takom množstve až začiatkom tohto týždňa, keď bol vývoj počasia známy niekoľko dní vopred. Nešlo pritom o prvý takýto prípad. Dlhodobá obchádzková trasa je stále neprejazdná. Musíme počkať, kým hladina Hornádu klesne a následne budeme odstraňovať škody,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Zdroj: FB/Hasiči Košice

11:33 ŠKODY Najkritickejšia situácia je podľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) na Spiši. „V noci z utorka na stredu sa asi na stometrovom úseku vylial potok medzi obcami Veľký Folkmar a Kojšov, takže do tejto koncovej obce bol znemožnený prístup pre osobnú dopravu. Naši cestári sa v ranných hodinách snažili úsek sprejazdniť aspoň v jednom jazdnom pruhu. Kritický úsek je aj medzi Gelnicou a Prakovcami, kde voda odmyla časť cesty v dĺžke približne desať metrov. Úsek je prejazdný v jednom pruhu, pričom rátame, že škody sa vyšplhajú na niekoľko tisíc eur,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

11:23 POČASIE Tlaková níž sa začne popoludní vypĺňať a počas neskorého večera a nočných hodín SHMÚ očakáva ustávanie zrážok na väčšine územia. „Podľa takéhoto predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na Dunaji mierny vzostup, na ostatných tokoch prechodne ustálenosť až vzostup pri vysokých vodných stavoch, v popoludňajších hodinách vzostup až výrazný vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia SPA aj v ďalších staniciach. Hladiny v horných častiach väčšiny zasiahnutých tokov by mali kulminovať vo večerných a nočných hodinách, s následnými poklesmi počas zajtrajšieho dňa. V stredných a najmä dolných častiach tokov treba počítať s dotekaním,“ skonštatovali meteorológovia.

Zdroj: FB/SHMÚ

Zdroj: FB/SHMÚ

11:20 ŠKODY Hladina Hornádu a vytrvalý dážď spôsobujú komplikácie. „V skorých ranných hodinách popadali skaly a kamene na úsek Kostolianskej cesty,“ uviedol magistrát mesta Košice s tým, že na mieste osadili dopravné značky upozorňujúce na nebezpečenstvo. V súčasnosti je už premávka na tomto úseku po odstránení spadnutých skál plynulá. Košice evidujú problémy aj v mestskej časti Krásna na ulici Pri Hornáde.

11:17 ŠKODY Približne 50 domov v štyroch lokalitách v obci Kysak v okrese Košice-okolie zaplavila voda, povedal to starosta Ľubomír Krajňák s tým, že voda tam siaha od 50 centimetrov do jedného metra. Väčšinu ľudí evakuovali v utorok, niektorí podľa neho nechcú opustiť svoje príbytky. „Máme vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity, štyri lokality sú neprístupné. Zostali tam obyvatelia, ktorí sa nechcú evakuovať, išli na poschodie. Ak to počasie dovolí, s hasičmi sme pripravení ich nútene evakuovať,“ spresnil s tým, že ide o štyri domy, resp. chaty.

11:14 POVODNE Povodňová situácia je vážna najmä v povodí Hornádu a Bodvy. Na väčšine horných úsekov tokov stredného a východného Slovenska je po nočných kulmináciách ustálenosť až mierny pokles vodných hladín (pri vysokom vodnom stave). Na ich stredných a dolných úsekoch, na Morave, Myjave a na tokoch v oblasti Malých Karpát je vzostup až výrazný vzostup, na Dunaji je mierny vzostup vodných hladín.

Zdroj: FB/SHMÚ

Zdroj: FB/SHMÚ

Zdroj: FB/SHMÚ

11:10 POČASIE Počas nočných hodín zrážky na strednom a východnom Slovensku ustávali alebo slabli, ale pretáčajúca sa tlaková níž priniesla zrážky na západ územia, opäť miestami aj výdatné. „Za posledných 24 hodín (14.10. k 10:00) spadlo od 15 do 50 mm zrážok, v južnej časti Volovských vrchov a v okolí Malých Karpát od 50 do 75 mm, výnimočne aj viac. Maximálny úhrn sme zaznamenali v Smoleniciach - 96,7 mm,“ skonštatovali odborníci zo SHMÚ.

Zdroj: FB/SHMÚ

11:04 DOPRAVA Na trase Kremnica - Skalka sú na ceste popadané stromy. Podľa policajtov je daný úsek momentálne neprejazdný a obchádzka vedie cez Krahule.

11:02 DOPRAVA V Gelnici je miestami zaplavený hlavný ťah, premávku usmerňujú po okolitých uliciach policajti.

11:01 POVODNE Hovorca hydrometeorologického ústavu priblížil, že momentálne evidujú tretí stupeň povodňovej aktivity v ôsmich vodomerných staniciach. „Ide o stanice Markušovce/Levočský potok, Spišské Vlachy/Hornád, Margecany/Hornád, Švedlár/Hnilec, Jaklovce/Hnilec, Obišovce/Svinka, Kysak/Hornád, Ždaňa/Hornád a Košice/Hornád. V spomínaných vodomerných staniciach je momentálne ešte vzostup na Hornáde v Spišských Vlachoch, Margecanoch, Kysaku a Ždani,“ informoval Garčár o hydrologickej situácii k 8.00 h.

10:58 DOPRAVA Úseky Trebejov - Družstevná pri Hornáde a Kojšov - Veľký Folkmár sú zaplavené a neprejazdné.

10:57 POČASIE Výdatné zrážky vo forme dažďa zaznamenali do stredajšieho rána v priebehu uplynulých 24 hodín opätovne na celom území východného Slovenska. „Najvyšší úhrn zrážok - 74,7 milimetra bol nameraný v zrážkomernej stanici Košická Belá. Podobne vysoké úhrny nad 60 milimetrov boli zaznamenané aj v staniciach Smolník, Kojšovská Hoľa, Štós a Medzev,“ informoval hovorca SHMÚ Ivan Garčár.

10:55 POČASIE Dopoludnia sa aj vo výške približne 650 m n. m. môže objaviť sneženie. Informoval o tom Meteopress SK online s tým, že dnešné úhrny zrážok by už nemali byť také výdatné ako v predchádzajúcich dňoch. Situácia na niektorých vodných tokoch ale zostáva naďalej kritická.

Zdroj: FB/Meteopress SK online

10:48 DOPRAVA Na trase medzi Lomom nad Rimavicou a Breznom husto sneží.

10:42 DOPRAVA Vodiči na trase Moškovec - Abramová - časťou Laclavá upozorňujú na zaplavenú vozovku.

10:30 ŠKODY Hasiči momentálne vykonávajú evakuáciu niekoľkých rodinných a bytových domov na Hornádskej ulici v Krompachoch. Včera večer tu osadili protipovodňové zábrany, voda sa však dostala až k domom. Hasičom sa pomocou člnov doposiaľ podarilo evakuovať 20 detí a 23 dospelých, 15 obyvateľov evakuáciu odmietlo. Na mieste je pripravený evakuačný autobus HaZZ ako dočasné útočisko.

Zdroj: FB/Prezídium HaZZ

10:22 DOPRAVA Stella Centrum informuje, že na horskom priechode Kľak je kašovitý sneh. Na Čertovici informuje o skrížených kamiónoch. „Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý a vo vyšších polohách rátajte s poľadovicou a so snehom,“ upozornila dopravná služba.

10:15 POVODNE Občianske združenie Severe Weather Slovakia zhrnulo, že 3. stupeň povodňovej aktivity dosiahli rieky Rajčianka (Poluvsie), Muráň (Bretka), Svinka (Obišovce), Parná (Horné Orešany), Hornád (Kysak, Košice, Spišské Vlachy, Margecany, Ždaňa), Hnilec (Jaklovce), Levočský potok (Markušovce), Rimava (Vlkyňa) a Turiec (Gemerská Ves, Ivančiná).

10:05 POVODNE Hladina rieky Hornád v okrese Poprad v stredu ráno mierne klesla. Potvrdil to starosta Hranovnice Vladimír Horváth s tým, že v obci naďalej platí tretí stupeň povodňovej aktivity. Obec robí viaceré opatrenia, keďže Hornád sa stále vylieva. Päť až šesť rodinných domov má podľa starostu zaplavené dvory. Problémom je aj zaplavená cesta, ktorá vedie k chatkám v miestnej časti Dubina.

09:55 POČASIE Aj na sedle Súľová medzi Rožňavským a Gelnickým okresom nasnežilo. Prvý tohtoročný sneh napadol v utorok v Žilinskom kraji, cestári ho museli odstraňovať najmä na horských priechodoch. Slovenský hydrometeorologický ústav navyše informoval o súvislej snehovej pokrývke v pohorí Malá Fatra.

Zdroj: FB/Meteo Východ

09:50 DOPRAVA Na horských priechodoch Fačkovské sedlo pri Kľačne a Homôlka pri Valaskej Belej na hornej Nitre do stredajšieho rána snežilo. Cesty sú zjazdné, polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť. „Vzhľadom na nepriaznivé počasie vyzývame vodičov, aby prispôsobili jazdu stavu a povahe vozovky. V tomto počasí sa neoplatí ponáhľať. Radšej majú vyraziť na cestu skôr, prípadne využiť iné alternatívy dopravy,“ upozornil krajský policajný hovorca Pavol Kudlička

09:44 ŠKODY Obec Zvolenská Slatina vo Zvolenskom okrese vyhlásila 3. stupeň povodňovej aktivity V stredu ráno to potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák. Vodný tok rieky Slatina sa vylial z koryta na poľnohospodársku pôdu. Pre vysokú hladinu vodného toku Slatina sa zdvihla aj hladina toku Rybný potok, čo spôsobilo vyliatie vôd cez brehové čiary a zaplavilo rodinné domy. „Na vodných tokoch Hron, Ipeľ, Slaná a Rimava prevláda výrazný vzostup vodných hladín a na strednom a dolnom Ipli je mierny vzostup vodných hladín,“ dodal hovorca s tým, že ich priaznivá situácia je v povodí Hrona, Slatiny a Slanej ovplyvnená aj manipuláciami na vodných stavbách.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

09:36 DOPRAVA Dnešné ráno na Čertovici z pohľadu policajtov. „Pomáhajme si vzájomne na cestách,“ uviedli ochrancovia zákona.

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj

09:30 POČASIE Výstraha najvyššieho stupňa pred dažďom naďalej platí v troch okresoch Košického kraja. V regiónoch Gelnica, Košice okolie a Spišská Nová Ves sa očakáva miestami výskyt dažďa s úhrnom zrážok 40 - 80 mm. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a vzhľadom na hydrologickú situáciu môžu spôsobiť škody väčšieho rozsah,“ varovali meteorológovia.

Zdroj: SHMÚ

09:24 ŠKODY Situácia vo Zvolenskej Slatine počas dlhotrvajúceho dažďa, hasiči včera stavali protipovodňové bariéry.

09:21 DOPRAVA Na Kremnických Baniach, Krahuliach a Skalke to aktuálne vyzerá takto. Okrem sneženia tam v týchto chvíľach aj mrzne. Banskobystrickí policajti preto apelujú na šoférov, aby si na cestách dávali veľký pozor.

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj

09:18 DOPRAVA Úsek Budča - Ostrá Lúka je zaplavený a obojsmerne neprejazdný.

09:17 POVODNE Hladina vodného toku Bodva v Medzeve v okrese Košice-okolie začala v stredu ráno klesať. Uviedol to primátor Matej Smorada s tým, že uplynulú noc evakuovali 11 obyvateľov a ďalší traja opustili svoje domy. Okrem Kováčskej ulice evidujú problémy aj na Štóskej.

09:14 ŠKODY Pre dlhotrvajúci dážď sa dvíhajú hladiny vodných tokov. V obci Jaklovce v okrese Gelnica včera začali s vrecovaním, dobrovoľní hasiči pomáhajú s odčerpávaním vody z pivníc.

09:09 ŠKODY Hasiči uskutočnili v súvislosti s intenzívnym dažďom za uplynulých 24 hodín celkom 175 výjazdov. Situácia bola vážna najmä na východe a severe Slovenska. Ich pomoc bola potrebná najmä pri odčerpávaní vody zo zatopených ulíc, podchodov a pivníc rodinných domov. Ďalej vykonávali monitoring a kontrolu vodných tokov a odstraňovali popadané stromy zo striech a cestných komunikácii. V niekoľkých prípadoch stavali protipovodňové bariéry a zasahovali pri vybrežených riekach a potokoch. Hasiči na mnohých miestach naďalej zasahujú.

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

09:06 DOPRAVA Na R1 pred Nitrou smerom z Banskej Bystrice na 54. kilometri v pravom jazdnom pruhu budú od 9.00 pracovať cestári.

09:02 ŠKODY Spolu 20 výjazdov v súvislosti s povodňami evidujú hasiči za uplynulú noc v Košickom kraji. V stredu ráno v Kostoľanoch nad Hornádom v okrese Košice-okolie pomáhali aj s evakuáciou obyvateľov. Väčšinu výjazdov tvorilo odčerpávanie vody, a to prevažne v Košiciach a okolí či na Spiši.

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

08:59 POVODNE Úroveň druhého stupňa povodňovej aktivity dosiahol aj potok Mošteník v Považskej Bystrici. Rieka Domanižanka v Považskej Bystrici kulminovala o tretej hodine nadránom tesne pod hranicou prvého stupňa povodňovej aktivity. Nad úrovňou prvého stupňa povodňovej aktivity sú momentálne hladiny potokov Pružinka vo Visolajoch v Púchovskom okrese a Papradnianka v obci Jasenica v okrese Považská Bystrica.

08:55 POVODNE Hladiny vodných tokov na severe Trenčianskeho samosprávneho kraja kulminovali v stredu okolo druhej hodiny nadránom, postupne začínajú klesať. Výnimkou je rieka Vlára v Hornom Srní, ktorá stále mierne stúpa, kulminácia sa očakáva v stredu popoludní.

08:45 DOPRAVA Aktuálna situácia na horskom priechode Čertovica. Priechod je podľa Zelenej vlny z dôvodu skríženia kamiónov neprejazdný pre všetku dopravu.

08:25 DOPRAVA Na horskom priechode Čertovica sneží.

Zdroj: FB/Liptov112.sk

08:00 POČASIE Snehová pokrývka podľa SHMÚ vytvorí najmä na horách a horských priechodoch Žilinského, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja.

Zdroj: FB/SHMÚ

Výstrahy 3. stupňa pred povodňami platia pre desať okresov

Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.

Výstraha sa týka okresov Trnava, Turčianske Teplice, Žilina Rajčanka, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie – Hornád. Pre väčšinu územia platia výstrahy druhého stupňa a prvého stupňa.

Zdroj: SHMÚ

S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy. Pre časť Košického kraja platia výstrahy tretieho stupňa, pre väčšinu územia výstrahy druhého stupňa. Pre niektoré okresy západného a východného Slovenska boli vydané zatiaľ výstrahy prvého stupňa.

Okrem toho platia pre niektoré okresy Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Na sneženie si treba dávať pozor na niektorých miestach Trenčianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Prešovského a Košického kraja.

Na väčšine územia dosiahli hladiny tokov stupne povodňovej aktivity

Na väčšine územia Slovenska dosiahli hladiny vodných tokov stupne povodňovej aktivity (SPA). TASR o tom informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. Vzhľadom na zvýšené vodné stavy nebolo zatiaľ možné určiť presný rozsah povodňových škôd a rozsah zabezpečovacích prác. Bocák dodal, že aktuálne SPA sa môžu aj počas noci meniť.

Hasiči stavajú protipovodňové bariéry vo Zvolenskej Slatine Zdroj: TASR/Ján Krošlák

„V súčasnosti správca vodných tokov monitoruje situáciu v teréne a v prípadoch, kde to situácia vyžaduje, má zatiaľ v teréne viac ako 100 vodohospodárov, 30 kusov techniky, použil 2700 jutových vriec a 70 ton piesku,“ uviedol hovorca.

Tretí stupeň povodňovej aktivity bol vyhlásený popoludní na vodných tokoch Hornád s prítokmi a Hnilec s prítokmi, v okresoch Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie vrátane vodnej stavby Ružín a Palcmanská Maša.

Vo viacerých obciach došlo k vybreženiu vodných tokov. „Zaplavené boli miestne komunikácie, priľahlé pozemky, došlo k ohrozeniu, respektíve zaplaveniu rodinných domov, ohrozeniu zdrojov pitnej vody. Zahltené boli aj odvodňovacie priekopy a rigoly, došlo k následnému vyliatiu na komunikácie alebo do vodného toku na území obce,“ informoval Bocák.

V obci Jaklovce v okrese Gelnica začali s vrecovaním, dobrovoľní hasiči pomáhajú s odčerpávaním vody z pivníc Zdroj: TASR/František Iván

K 18.00 h platia podľa Bocáka starostami vyhlásené 3. SPA v obci Baldovce, Betlanovce, Vlková, Spišský Hrušov, Oborín, Markušovce, Harakovce, Radatice, Jasov, Hranovnica, Lipany, Vydrník a Rokytov. Pre mesto Krompachy a obce Spišský Štiavnik, Hrabušice, Fintice, Kolinovce, Spišské Bystré, Letanovce, Kechnec a obec Ľubovec platí 2. SPA.

Podnik eviduje 1. SPA na vodných tokoch Handlovka, Turiec a Dovalovský potok. Taktiež eviduje 2. SPA na tokoch Kysuca a Rajčianka. Starostka obce Nesluša vyhlásila 2. SPA na vodnom toku Neslušanka, primátor mesta Žilina vyhlásil 3. SPA na vodný tok Bytčický potok v rámci mestskej časti Žilina-Bytčica a starostka obce Hôrky vyhlásila 3. SPA na vodné toky v rámci obce.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Na vodných tokoch Hron, Ipeľ, Slaná a Rimava prevláda výrazný vzostup vodných hladín a na strednom a dolnom Ipli je mierny vzostup vodných hladín. Ich priaznivý priebeh je v povodí Hrona, Slatiny a Slanej ovplyvnený aj manipuláciami na vodných stavbách.

V obci Zvolenská Slatina bol vyhlásený 2. SPA na tokoch Slatina, Rybný potok a Slatinský potok, v obci Dobrá Niva na vodných tokoch Cesnakový potok, Hajtmanský potok, Studničný potok a Neresnica a v meste Rimavská Sobota na toku Rimava. K 18.00 h naďalej pretrvával 3. SPA v obci Kameňany na vodnom toku Turiec, kde došlo vplyvom vybreženia vôd a zaplaveniu štyroch rodinných domov, základnej školy a prístupovej komunikácie.