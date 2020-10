Cichanovská na konferencii Globsec: Bielorusko si musí politickú krízu vyriešiť samo

"Je to škoda, že niektoré krajiny, niektorí lídri nepodporujú Bielorusov v ich boji za ich práva, za ich práva samostatne rozhodovať o budúcnosti Bieloruska," uviedla vo štvrtok počas konferencie Globsec Bratislava fórum 2020.

Rusko vyhlásilo po bývalej kandidátke prezidentských volieb v Bielorusku Cichanovskej pátranie. Tá sa o tom podľa svojich slov dozvedela v stredu od novinárov. "Nič sa tým pre mňa nezmenilo," povedala a dodala, že sa nič nezmenilo ani v jej úsilí o dosiahnutie zmien v Bielorusku. "Bojujeme za víťazstvo a iba po víťazstve sa budem môcť vrátiť domov," povedala.

Cichanovská od svojho odchodu z Bieloruska absolvovala stretnutia s lídrami viacerých krajín EÚ. "Všetci lídri, s ktorými som sa stretla, Bielorusov veľmi podporujú," povedala. "Rozumejú, za čo bojujeme, prečo to robíme a čo chceme na konci tohto boja," konštatovala. Európske krajiny podľa nej môžu byť nápomocné pri sprostredkovaní rokovaní s bieloruskými úradmi. Ďalej dodala, že Bielorusko musí využiť všetky prostriedky, aby krízu vyriešilo mierovou cestou.

Bielorusko chce pokračovať v budovaní vzťahov s Ruskom. Upozornila však, že Kremeľ podporuje režim súčasného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. "S tým však nemôžeme urobiť nič...sme pripravení rokovať s Kremľom," vyhlásila s tým, že nedostatok podpory niektorých krajín Bielorusov nesmie odradiť. Bieloruský prezident je podľa Cichanovskej "vzdialený" občanom krajiny, nikdy im nevenoval pozornosť. "Bol si istý, že Bielorusi nebudú schopní protestovať, pretože predtým sme to v takom rozsahu nerobili," povedala. Lukašenko bol podľa nej presvedčený, že demonštrácie dlho nepotrvajú.

Cichanovská ďalej uviedla, že nikdy nepovedala, že je "legitímnou prezidentkou" Bieloruska, pretože na to nemá právo. Niektorí ju však označili za líderku krajiny a Cichanovská tak vníma, že preberá zodpovednosť za ľudí, ktorí ju volili a ktorí chcú, aby ich zastupovala. Nové voľby v Bielorusku by rada zorganizovala tak skoro, ako to bude možné. Protestné hnutie podľa nej nezomrie. "Bielorusi sú pripravení bojovať, až do víťazstva a úrady to musia pochopiť," uzavrela.

Za prísnych hygienických opatrení sa v Bratislave koná už druhý deň konferencia Globsec Bratislava fórum 2020 s hlavným motívom "uzdravme svet spoločne". V dôsledku súčasnej pandémie sa uskutočňuje v tzv. hybridnom režime, pričom väčšina účastníkov sa na diskusiách zúčastňuje len virtuálne.