KORONAVÍRUS Krízový štáb mesta Poprad zrušil do konca roka kultúrne a spoločenské podujatia

POPRAD - Všetky kultúrne a spoločenské podujatia v meste Poprad sú do konca roka zrušené. Rozhodol o tom krízový štáb mesta, ktorý zasadal vo štvrtok, v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu. Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke.

Krízový štáb rozhodol aj o zatvorení denného stacionára až do odvolania. „Od piatka (2. 10.) budú priestory stacionára pripravené ako karanténne miestnosti pre klientov centra sociálnych služieb. S účinnosťou od 30. septembra platí zákaz návštev vo všetkých zariadeniach,“ zdôraznila radnica.

Ako ďalej priblížila, hokejový a futbalový štadión zamedzí prístup verejnosti do svojich priestorov. Samospráva tiež začala s dezinfekciou autobusových zastávok a detských ihrísk. Svadobné obrady sa budú konať len v obradnej sieni mesta Poprad, a to podľa pokynov Úradu verejného zdravotníctva SR. Externé overovanie podpisov je nateraz zakázané až do odvolania.

Mesto Poprad zároveň žiada občanov, aby do pracovísk mestského úradu prichádzali iba za podmienky, že sú úplne zdraví a nepociťujú žiadne príznaky ochorenia. V prípade potreby služieb môžu občania úrad kontaktovať aj telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailových adries, ktoré sú uvedené na stránke mesta.