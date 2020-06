V kauze prípravy likvidácie Volzovej odzneli z úst Ruskovej ex tvrdé slová a... mafiánsky bos sa zapotil!

BRATISLAVA - Na lavicu obžalovaných vo štvrtok opäť zasadli obávaní muži, ktorých snáď nik neoznačí inak, než mafiáni. Mikuláš Černák a Miloš Kaštan, ktorí sú obžalovaní v prípade údajnej prípravy vraždy Sylvie Klaus-Volzovej. Hlavný obžalovaný, Pavol Rusko, a ďalší spoluobžalovaný, Róbert Lališ alias Kýbel, sa neukázali. No napriek tomu nebola núdza o zaujímavé momenty.

Pred senátom Okresného súdu Bratislava II sa v prípade spomínanej kauzy vystriedali vo štvrtok ďalší štyria svedkovia. Ako prvá sa k slovu dostala exmanželka obžalovaného Pavla Ruska, Viera Rusková. Vyzbrojená poznámkami vypovedala približne hodinu a pol.

Volzová nie je obeť, tvrdí Rusková

Za exšéfa Markízy bola Rusková vydatá dlhých 20 rokov, a to v turbulentnom období, kedy vznikala Markíza a budoval si politickú kariéru, v rokoch 1991 až 2011. Už tri roky pred rozvodom však spolu nežili. Na súde ho ale podržala. Aj ona tvrdí, že vraždu Volzovej si neobjednal. Nevidí ani žiaden motív, prečo by to mal urobiť.

Viera Rusková sa pred senát nepostavila po prvýkrát: Na snímke z roku 2019 pred pojednávaním v kauze falšovania zmeniek. Zdroj: Topky/Maarty

Rusková sa o Vozlovej vyjadrila, že spočiatku jej bola sympatická. "Taká milá pani," povedala. No neskôr sa dobré vzťahy naštrbili. Rusková má dnes na Volzovú jasný názor. "Pani Sylvia Volzová nie je obeť," vyslovila a označila ju ako vinníčku kauzy Gamatex. Práve ona mala podľa Ruskovej "priniesť podsvetie do televízie".

Zapotil sa

Vo štvrtok sa na súd dostavil aj Róbert Bíly, niekdajší šéf piešťanskej skupiny piťovcov. Ten v istých momentoch očividne pobavil obžaloveného Kaštana. Jeho úškrny boli počas Bíleho odpovedí na otázky advokáta Mareka Paru viditeľné aj cez rúško.

Róbert Bíly je na slobode od minulého roka. Zdroj: Facebook/R.B.

"Ja nesledujem každé správy, možno som zachytil, čo ja viem, či som zachytil,“ povedal roztržito Bíly k tomu, či vie, prečo Ruska vzali do väzby, či to sledoval v médiách. Neskôr sa však k ďalším otázkam jasne ohradil, keďže smerovali mimo kauzy údajnej prípravy vraždy Volzovej, týkali sa kauzy skupiny takáčovcov, v ktorej taktiež svedčí.

Slávny Rusko

Niekdajší šoféri a ochrankári Pavla Ruska - Branislav Naništa a Radovan Ondruš - ktorí taktiež vypovedali ako svedkovia, sa počas pojednávanie zhodli v jednom... Pavol Rusko podľa nich potreboval ochranku, lebo bol v čase začiatkov Markízy mediálne známy.

Pavol Rusko je stíhaný na slobode a monitorovaný elektronickým náramkom. Na súd sa nedostavil. Zdroj: Topky/Peter Korček

"V tej dobe (v 90. rokoch, pozn. red.) sa všetci snažili dostať k nemu a riešiť s ním veci," opísal Naništa. Ten si myslí, že Rusko mal napriek tomu, že to skrýval, strach.

Ondruš sa však nedomnieva, že by mal expolitik ochranku, pretože sa bál. Rovnako sa ale priklonil k tomu, že Rusko mal občas problém sa predrať davom ľudí, keďže bol pre verejnosť známy. Podľa Naništu bola ochranka okolo roku 1997 "v móde", ako sám označil, bol to "boom", chceli ju mať všetci vplyvní ľudia.

V prípade prípravy vraždy Volzovej je hlavný obžalovaný Pavol Rusko a ďalší traja spoluobžalovaní - bos skupiny sýkorovcov Róbert Lališ alias Kýbel, Černák a jeho komplic Miloš Kaštan.

Vraždu si mal podľa obžaloby objednať Pavol Rusko u Černáka. Ten mal do nej zaangažovať bratislavskú skupinu sýkorovcov. Rusko a Lališ ale vinu popierajú. Černák a Kaštan sa naopak priznali.

Rusko, ktorý je stíhaný na slobode a monitorovaný elektronickým náramkom, sa na štvrtkový súd nedostavil. Ospravedlnil sa a dal súhlas na pojednávanie v jeho neprítomnosti. Lališ požiadal o pojednávanie v jeho neprítomnosti.

Senát Okresného súdu Bratislava II odročil hlavné pojednávanie v kauze prípravy vraždy Sylvie Klaus-Volzovej na 29. septembra.