Novela zákona o športe má ukázať, že SR chce investovať do férového športu

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA – Novelizácia zákona o športe, implementujúca nové svetové antidopingové zásady manifestuje aj to, že Slovensko chce robiť šport poctivou a slušnou cestou a investovať prostriedky do férového športu. Na stredajšej tlačovej konferencii to v súvislosti s návrhom legislatívnej úpravy, ktorá prešla v utorok (22. 9.) v Národnej rade SR do druhého čítania, uviedli predkladatelia - poslanci Richard Nemec, Peter Vons (obaja OĽANO) a Radovan Sloboda (SaS).