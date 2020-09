Vojna konzervatívcov a liberálov: Odborník vidí jasný odkaz v konflikte Matoviča a Cigánikovej!

BRATISLAVA - Len málokto, kto sleduje politiku a číta sociálne siete by si v posledných dňoch nevšimol to, aké odkazy si cez internet posielajú premiér Igor Matovič a jeho koaličná kolegyňa a šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková. Iskru vášnivých konfliktov zachádzajúcich až do osobnej roviny vyvolala opäť, podľa očakávaní, téma interrupcií. Čo na to vraví politológ a je takáto forma politickej kultúry niečím novým, na čo sa máme pripraviť v najbližších časoch?

"Na tomto mieste by som povedal, že som veľmi rád, že matka Janky Cigánikovej nevyužila potratovú tabletku a že Janka Cigániková sa mohla narodiť a môže mať dnes aj takéto absurdné nápady, názory," adresoval premiér Matovič tieto slová koaličnej partnerke Jane Bittó Cigánikovej, ktorá svoju odpoveď zverejnila na blogu.

Po potratovej tabletke sa to začalo valiť

Celý konflikt sa začal po tom, ako sa Cigániková rozhodla usporiadať debatu odborníkov na tému tzv. potratových medikamentov, ktoré sú podľa jej názoru oveľa menšie riziko pre budúce matky ako chirurgický zákrok. "Toto som si vyslúžila za to, že na pôde parlamentu tlmočím názory popredných kapacít v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Vďaka presahu náboženstva do politiky by dnešné ženy mali rovnako zastarané možnosti ako moja mamina pred skoro 40-timi rokmi, keby sa bývala rozhodla pre interrupciu. Napriek tomu, že vo svete sa desaťročia používa modernejší spôsob a robí sa ním väčšina interrupcií, naše ženy musia podstúpiť dilatáciu a kyretáž, inak povedané fyzický výškrab, miesto aby prehltli tabletku bez fyzického zásahu a utrpenia, pod dohľadom lekára," odkázala Matovičovi sklamaná Cigániková.

Odborník hovorí o definovaní hraníc liberalizmu a konzervativizmu

Na tento konflikt sme sa pýtali aj u politológa Michala Cirnera. Ten má na celú vec jasný názor. "Ak je možné nejakú stranu vo vládnej koalícii s prižmúrenými očami označiť ako liberálnu, tak je to SaS. Ostatné vládne strany sú viac menej konzervatívne, pokiaľ ide o kultúrno-etické otázky. Poslankyňa Bittó Cigániková je jedným z enfant terrible v tejto koalícii, ktorá za SaS má byť tým strážnym psom, ktorý zabreše vždy, keď sa konzervatívni politici príliš začínajú so svojimi návrhmi rozťahovať," povedal pre Topky Cirner.

Ak by sa nikto neozval, príde konzervatívny valec

Cirner očakával, že niekto z liberálneho klubu sa skôr či neskôr k tejto téme ozve, aby si vydupal "to svoje". "Je to určite aj stratégia, pretože ak by sa nikto neozval, nikto nepresadzoval a nebránil iné presvedčenie či názory, konzervatívny valec by pretlačil množstvo zo svojej politickej agendy," pokračuje Cirner.

"Tieto riadené prekáračky majú priniesť politické body jednej aj druhej strane a zároveň neohroziť koalíciu. Zároveň, je to argument na zmiernenie kovaných liberálnych alebo konzervatívnych nápadov, lebo jedna aj druhá strana v niečom ustúpi a výsledný kompromis by nemal vážne ohroziť status quo, ale byť iba kozmetickou úpravou, keď je aj vlk sýty aj ovca celá," uzavrel politológ.

Ako dvaja kohúti

Ďalší politológ Radoslav Štefančík má trochu iný názor. "Pripomína to komunikáciu dvoch nevyzretých tínedžerov s minimálnou predstavou o skutočných problémoch. Možno to oboch napĺňa, možno iné nevedia, tak sa aspoň takto zhadzujú. V každom prípade, nech si v tomto zoberú príklad z Roberta Fica. Ten takéto malichernosti hádzal za hlavu a vôbec sa im nevenoval. Zrejme aj preto vydržal na úrade vlády tak dlho," povedal pre Topky Štefančík.