Cestovateľská MAPA sa môže opäť meniť: V niektorých krajinách padajú rekordy, tieto sú stále bezpečné

Po prvom septembrovom týždni, počas ktorého sa žiaci a študenti vrátili do školských laví, zaznamenalo viacero európskych štátov vrátane Slovensko prudký nárast počtu nakazených. S nárastom prípadov súvisí aj návrat dovolenkárov do domovskej krajiny. Niektoré štáty sprísňovali podmienky na hraniciach.

Maďarsko zavrelo hranice

Od utorka 1. septembra sa Maďarsko rozhodlo najmenej na mesiac uzavrieť svoje hranice. Turisti majú naďalej vstup do Maďarska zakázaný. Stále je takisto povolený prejazd cez Maďarsko bez pobytu a po predpísaných tranzitných koridoroch. Vláda tieto prísne pravidlá zdôvodnila prudkým nárastom počtu prípadov nákazy.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Maďarskí občania vracajúci sa zo zahraničia musia ísť buď na 14 dní do karantény, alebo predložiť dva negatívne testy na prítomnosť koronavírusu, ktoré boli urobené s odstupom dvoch dní. "Od toho momentu mnohí naši občania čelia rôznym prekážkam – skomplikovala sa im cesta domov, do práce či do školy, za rodinou alebo k lekárovi. Niektorým zrušili lety do Budapešti, nemohli odtiaľ odletieť alebo si nemajú ako vyzdvihnúť z letiskového parkoviska vlastné auto," uviedol na sociálnej sieti štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Martin Klus.

Napriek nepríjemným problémom však evidujú aj pár dobrých správ. "K pôvodne otvoreným siedmim priechodom pribudlo ďalších sedem," napísal Klus s tým, že dlhodobo zastávam názor, že krajiny EÚ by mali v boji proti šíreniu koronavírusu postupovať koordinovane a zatváranie hraníc by malo byť až úplne posledným variantom. "Preto priznávam, že ma aktuálna situácia s Maďarskom - susedom, V4 partnerom a spojencom roznodne neteší," dodal.

Zdroj: MZV SR

Podnikatelia majú výnimku

Podnikatelia dostali z tohto nariadenia výnimku. Od soboty môžu opäť bez obmedzení vycestovať do Maďarska, vyplýva z novely príslušného vládneho nariadenia, ktorá bola v piatok večer zverejnená v úradnom vestníku. Zahraniční podnikatelia a ľudia zaoberajúci sa ekonomickou činnosťou tak môžu vstúpiť do Maďarska a zostať na jeho území bez absolvovania karantény a predloženia negatívneho testu na koronavírus. Tieto osoby však musia byť schopné pri vstupe dôveryhodne preukázať obchodné alebo ekonomické účely svojej cesty. V nariadení sa však konkrétne nepíše, ako to majú urobiť.

Zdroj: MZV SR

Krajčí zvažuje uzavretie hraníc s Ukrajinou

Zoznam červených krajín sa síce zatiaľ nemení, ale zvažuje sa zatvorenie hraníc s Ukrajinou vzhľadom na epidemiologickú situáciu v tejto krajine, ako aj na východnom Slovensku. Po zasadnutí Pandemickej komisie vlády o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. "Čo sa týka Ukrajiny, v hre je aj úplné uzatvorenie hraníc s touto krajinou, pretože aj situácia na východnom Slovensku je najmä v okrese Michalovce vážna," povedal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Situácia sa zhoršuje v Česku aj v Rakúsku

Zoznam červených krajín sa nateraz, podľa slov šéfa rezortu zdravotníctva, meniť nebude. "Ale čo sa týka regiónov, tak vidieť, že veľmi rizikové je v Rakúsku hlavné mesto Viedeň a rovnako veľmi rizikové v Česku je hlavné mesto Praha," uviedol Krajčí s tým, že v Česku sa situácia zhoršuje. Rovnako predpokladá zhoršenie situácie na talianskej Sardínii. Naopak, situácia sa zlepšila v Poľsku. Najrizikovejšou oblasťou je práve pohraničie Poľska a Slovenska.

Zdroj: MZV SR

Situáciu prehodnocujú epidemiológovia aj v prípade Švédska a Bulharska. "Je pravdepodobné, že pokiaľ sa situácia za posledný týždeň nezhorší, budeme prehodnocovať Bulharsko a Švédsko a dostanú sa, aj vzhľadom na epidemiologickú situáciu v našej krajine, do tzv. zelených krajín," skonštatoval. Situáciou ohľadom krajín susediacich so Slovenskom sa budú odborníci zaoberať na štvrtkovom stretnutí konzília. Klus však verí, že žiadna červená krajina nepribudne.

Cestovateľský semafor

Medzi červenými krajinami sú od 1. septembra aj Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta.

Čo sa týka regiónov v rámci ešte stále „zelených“ krajín, treba si dať obzvlášť pozor na Viedeň v Rakúsku a Prahu v Česku, kde sa situácia zhoršuje a hlásia rekordné prírastky niekoľko dní po sebe.

Ďalšie rizikové regióny (ministerstvo odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania (2. stupeň) do nižšie uvedených regiónov krajín s uvoľneným hraničným režimom):

- Česko (Hlavné mesto Praha, Vysočina)

- Dánsko (Midtjylland)

- Estónsko (Ida-Viru Maakond)

- Grécko (Notio Aigaio, Ionia Nisia, Kentriki Makedonia)

- Írsko (Mid-East, Mid-West)

- Poľsko (Sliezske vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo)

- Rakúsko (Viedeň, Horné Rakúsko, Tirolsko)

- Spojené kráľovstvo (Tayside, North West)

Menej rizikové krajiny, tzv. "bezpečné krajiny":

Od 1. septembra sú z epidemiologického hľadiska považované za menej rizikové a pri návrate do SR platí voľný prechod cez hranice bez povinnosti izolácie v domácom prostredí a testovania na koronavírus.

- Cyprus

- Česko (okrem rizikových regiónov)

- Dánsko (okrem rizikových regiónov)

- Estónsko (okrem rizikových regiónov)

- Faerské ostrovy

- Fínsko

- Grécko (okrem rizikových regiónov)

- Írsko (okrem rizikových regiónov)

- Island

- Lichtenštajnsko

- Litva

- Lotyšsko

- Maďarsko

- Monako

- Nemecko

- Nórsko

- Poľsko (okrem rizikových regiónov)

- Rakúsko (okrem rizikových regiónov)

- Slovinsko

- Spojené kráľovstvo (okrem rizikových regiónov)

- Švajčiarsko

- Taliansko

Bezpečné krajiny mimo EÚ:

- Austrália

- Japonsko

- Južná Kórea

- Nový Zéland

- Čína (v prípade reciprocity)

Štáty, ktoré označili Slovensko za rizikovú krajinu:

- Belgicko

- Cyprus

- Lotyšsko

- Litva

Ministerstvo ďalej odporúča občanom nachádzajúcim sa na území krajín, resp. regiónov krajín s uvoľneným hraničným režimom, na ktoré sa nevzťahuje 2. stupeň cestovného odporúčania, venovať zvýšenú opatrnosť (1. stupeň - výstraha) vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu choroby COVID-19. V tejto súvislosti je potrebné dbať na odporúčania epidemiológov a priebežne sledovať opatrenia zavedené predmetnými štátmi v epidemiologickej, karanténnej, bezpečnostnej a dopravnej oblasti.

Pre ostatné krajiny platí odporúčanie necestovať

Pre všetky ostatné krajiny sveta nezahrnuté do zoznamu krajín s uvoľneným hraničným režimom naďalej platí odporúčanie necestovať a pri príchode z nich je osoba povinná prihlásiť sa telefonicky alebo elektronicky na miestne príslušný regionálny Úrad verejného zdravotníctva v SR, aby ho oboznámili s cestovateľskou anamnézou. "Osobám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Osoba je povinná podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí," informuje rezort.

Oslobodenie od testu je podmienené absolvovaním nepretržitej 10-dňovej izolácie, na konci ktorej osoba nejaví známky koronavírus a zároveň navštívená krajina mimo zoznamu krajín s uvoľneným hraničným režimom je členskou krajinou Európskej únie. "Pravidlá domácej izolácie a organizáciu testovania na ochorenie COVID-19 môže poskytnúť miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR," dodal.

Niektoré štáty prehodnotili prístup k Slovensku

Dobrou správou podľa Klusa je, že epidemiológovia plánujú prehodnotiť aj umiestnenie Švédska, Bulharska či Portugalska. "Ak si udržia doterajší pozitívny trend, môžu sa dostať na zoznam „zelených“ krajín." Počet pozitívnych prípadov však stúpol aj na Slovensku a preto sa niektoré štáty rozhodli zaviesť povinnosť karantény pre slovenských občanov. "Od 5. septembra Cyprus zaradil Slovensko do rizikovejšej „B“ kategórie. Pre cestujúcich to znamená, že už pred vstupom na palubu lietadla musia mať negatívny test na COVID-19," priblížil Klus.

Po novom musia absolvovať 14-dňovú karanténu aj osoby prichádzajúce zo Slovenska do Lotyšska a Litvy. "A pri ceste/návrate z Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Bratislavského kraja SR do Belgicka je tamojšími úradmi tiež odporúčaná karanténa," dodal. Kompletné informácie k podmienkam v jednotlivých krajinách nájdete na stránkach rezortu zahraničných vecí.