Minister zdravotníctva o druhej vlne KORONAVÍRUSU: Bude iná! Nie je vylúčené, že zatvoríme hranice

V posledných dňoch sme zaznamenali prudký nárast nových prípadov koronavírusu. Pred pár dňami dokonca padol rekord od začiatku pandémie. Denný nárast bol 123 prípadov. V mnohých prípadoch ide o importované prípady, dovolenkárov či sezónnych pracovníkov. ÚVZ SR avizoval, že situácia je pod kontrolou, keďže nárast je spôsobený tým, že ide o aktívne dohľadané kontakty či veľmi úzke kontakty.

Nie je vylúčené, že hranice sa budú zatvárať

Nebezpečná situácia je v niektorých regiónoch, ktoré bližšie špecifikoval rezort zahraničných vecí. Nepriaznivá situácia je najmä v niektorých regiónoch Chorvátska. Podľa Krajčího je to kandidát na to, aby to nebola bezpčená krajina. "V Splitsko-dalmátskom regióne je štvornásobne väčšia pravdepodobnosť, že sa tam človek nakazí, než na Slovensku," upozornil v diskusii.

Aj preto minister zdravotníctva Marek Krajčí nevylučuje, že sa hranice opäť budú zatvárať. Bude sa to prehodnocovať na základe regiónov. "A ak celá krajina vyjde ako riziková, tak ju potom prehodnotíme," povedal šéf rezortu zdravotníctva. "Nebudeme to tlačiť do najprísnejších opatrení za každú cenu. Budeme sa snažiť ponúkať opatrenia, ktoré budú aj najviac ekonomicky prospešné pre Slovensko," uviedol Krajčí.

Očkovanie bude zadarmo

Druhá vlna je však iná ako tá prvá. "Je tam veľa parametrov, ktoré máme teraz iné," povedal. Nemocnice sú podľa neho na druhú vlnu pripravené a majú aj dostatok ochranných prostriedkov. Stratégia v prípade očkovania proti novému koronavírusu je zatiaľ založená na dobrovoľnosti a predpoklade, že si ľudia uvedomia výhodu vakcinácie. Uviedol Krajčí v online formáte diskusie TV Markíza Na telo plus.

"Budeme určite na výhody očkovania upozorňovať informačnou kampaňou. Nútiť však nikoho nechceme," povedal. Jeho kolega v diskusii - minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling je takisto presvedčený, že pomôže pozitívny edukačný prístup. "Myslím si, že v zmýšľaní ľudí zaváži aj fakt, že je potrebné sa ochrániť proti novému koronavírusu, s ktorým sa budeme musieť naučiť žiť," povedal. Krajčí potvrdil, že očkovanie bude zadarmo, v prípade konkrétnej vakcíny je potrebné počkať na vývoj.

"V každom prípade platí, že vakcína môže prísť na trh až po tretej fáze klinického testovania, to sú podmienky registrácie na území Európskej únie, a teda aj SR," upozornil. Za prioritné považuje zaočkovanie najrizikovejších skupín. "Na to budeme myslieť," povedal šéf zdravotníctva. V prípade ďalších skupín pripúšťa aj to, že ľudia, u ktorých sa prostredníctvom testovania zistí dostatok protilátok, nebudú potrebovať očkovanie.

Čo sa týka rúšok, záleží na vývoji pandemickej situácie

Témou bolo aj nosenie rúšok počas prvých dvoch týždňov nového školského roka. Na druhom stupni má byť povinné, na prvom stupni odporúčané. Či sa povinnosť skončí po dvoch týždňoch, nie je podľa oboch diskutujúcich možné povedať so 100-percentnou istotou. "Záleží na vývoji pandemickej situácie," priznal Krajčí. "Osobne si však myslím, že ak bude situácia podobná súčasnej, rúška po prvých dvoch týždňoch povinné nebudú," dodal.

Gröhling zdôraznil, že rúška ako opatrenia sú ochranným krokom. "Musíme si uvedomiť, že nástup do škôl sa týka približne 800.000 ľudí, ktorí vstúpia do kontaktov s ostatnými. Je potrebné, aby sme zachytili riziko počas začiatku, preto tie preventívne opatrenia na prvé dva týždne," dodal. Upozornil ďalej, že ak by nastali niekde komplikácie, možno to riešiť lokálnymi opatreniami, nie celoplošnými, rámcovými zásahmi.

Krajčí na podpredsedu OĽANO kandidovať nechce

Krajčí nemá záujem ašpirovať na novembrovom sneme OĽANO na post podpredsedu hnutia. Nie vyslovil Krajčí aj v prípade otázky, či menovaním bývalého starostu bratislavských Vajnôr Jána Mrvu do pozície riaditeľa Úradu geodézie, kartografie a katastra SR neporušilo OĽANO sľub o skoncovaní s politickými nomináciami. Naopak, kladne odpovedal Krajčí na otázku, či návrh rozpočtu na rok 2021 bude rátať aj s rastom platov v zdravotníctve.

V to, že sa do návrhu rozpočtu 2021 premietne aj minimálne päťpercentné zvýšenie platov učiteľov, verí zasa Gröhling. Na záver diskusnej relácie pripustil aj to, že si vie v budúcnosti predstaviť vedenie strany. "Momentálne si to viem predstaviť, uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia," povedal. Čo si však v súčasnosti nevie predstaviť, je budúca spolupráca so vznikajúcou stranou Hlas - sociálna demokracia.