Luxusný mercedes „zlatého“ Kičuru má majiteľa! Dostal ho rezort vnútra: Kľúče prebral vysmiaty Mikulec

O tento mercedes prejavilo záujem niekoľko inštitúcií vrátane niekoľkých rezortov. Dve inštitúcie patriace pod rezort práce nakoniec ponuku stiahli. Náklady na auto sú príliš vysoké. Luxusný sedemročný mercedes bude nakoniec využívať policajná ochranka.

Pád „zlatého“ Kičuru: Jeho úrad mal byť v tieni! Nový šéf sa zbavuje luxusného mercedesu z pochybného tendra

Zbavíme sa časti Kičurovho dedičstva, ktorý poškodil reputáciu úradu

Služobné vozidlo sa tak stane súčasťou vozového parku ministerstva vnútra. „SŠHR SR nepotrebuje drahé auto s takou výbavou, jeho využitie bude určite účelnejšie na ministerstve vnútra. To je hlavný dôvod, pre ktorý som sa rozhodol poskytnúť ho práve tomuto rezortu. Zbavíme sa časti dedičstva bývalého predsedu Správy štátnych hmotných rezerv, ktorý nadlho vážne poškodil reputáciu úradu,“ uviedol predseda SŠHR SR Ján Rudolf.

Zdroj: MV SR

Mikulec je rád, že sa mu podarilo mercedes získať

Na SŠHR preto pred časom vyhlásili luxusný sedan Mercedes Benz E400 za prebytočný a podľa zákona o správe majetku štátu ho najprv ponúkli na využitie iným štátnym inštitúciám. Do ponukového konania sa prihlásilo niekoľko štátnych správcov, vozidlo získal rezort vnútra. „Som rád, že sa nám podarilo bezplatne získať dobré, len mierne ojazdené vozidlo. Stav autoparku MV SR totiž v žiadnom prípade nemôžem nazvať uspokojivým. Máme však pripravenú stratégiu na riešenie situácie aj v časoch šetrenia výdavkov štátu, o podrobnostiach budeme informovať v dohľadnom čase,“ skonštatoval minister vnútra Roman Mikulec.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kičurov Mercedes, ktorého obstarávacia cena bola vyše 67-tisíc eur, kúpil štát v roku 2013. V súčasnosti je jeho zostatková hodnota menej ako 20-tisíc eur. Napriek všetkému ide o kvalitné vozidlo, má najazdených len okolo 130-tisíc kilometrov a je v dobrom technickom stave. Súčasťou jeho luxusnej výbavy je zabudovaná výstražná svetelná a zvuková signalizácia, z tohto dôvodu je preto veľmi vhodné do výkonu služby ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií. „Ide o kvalitné spoľahlivé vozidlo, sme radi, že ho dostaneme a na našom úrade ho budeme určite využívať naplno,“ povedal riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií plk. Marek Moncman.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Zlatý“ Kičura preslávil úrad, o ktorom by sme nemali vedieť

O úrade, akým je Správa štátnych hmotných rezerv, by verejnosť za predpokladu bežného fungovania nemala vedieť. Bývalý šéf Kajetán Kičura sa však postaral o to, že na Slovensku je to inak. Kičurovo pôsobenie už od začiatku sprevádzali pochybné kroky či väzby. Od roku 1996 pôsobil jedenásť rokov ako predseda senátu na Okresnom súde v Čadci. Počas Harabinovho ministrovania sa stal predsedom spomínaného okresného súdu. V čase Radičovej vlády ho však z tohto postu odvolala vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na Správu štátnych hmotných rezerv nastúpil v roku 2012 a krátko po nástupe podpísal už spomínaný pochybný tender na svoje auto. Úrad neslávne zviditeľnil niekoľkými kauzami. V minulosti šlo o kauzu platinových sitiek, nevýhodný nákup pšenice a cukru v roku 2014, na ktorom štát prerobil 700-tisíc a rovnako uzatváral desiatky zmlúv na stráženie objektov s Bonulom Miroslava Bödöra, ktorého syn je momentálne vo väzbe kvôli obvineniu z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Neúspešného kandidáta nakoniec odvolali a skončil vo väzbe

Na otázky okolo Bonulu odpovedal aj poslancov, ktorí ho ako kandidáta na Ústavného sudcu vypočúvali. Kičura vtedy akékoľvek pochybenia odmietol a informácie o pochybeniach označil za fabulácie a polopravdy. „Pravdou je a som na to hrdý, že na správe sa mi podarili také verejné obstarávania, ktoré sú plne transparentné a kontrolovateľné,“ hájil sa vtedy Kičura, ktorý sa nakoniec ústavným sudcom nestal. Napriek avizovanej koaličnej dohode totiž napokon nezískal dosť hlasov. Navrhol ho Ján Podmanický zo Smeru.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Kičuru nakoniec koncom marca odvolal Matovič počas pandémie koronavírusu. Dôvodom boli pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou koronavírusu. NAKA preto ešte v marci začala trestné konanie pre spomínané pochybenia, ale aj kvôli pochybnej kúpe bytov. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry ho následne obvinil z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Sudca ho vzal do takzvanej kolúznej väzby. Bývalý šéf správy odmieta obvinenia súvisiace s uzavretím zmlúv, ako aj podozrenia spojené s dvoma bytmi, ktoré kúpil jeho syn. NAKA ešte v marci začala trestné konanie pre medializované informácie o pochybeniach SŠHR pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave. Aby toho nebolo málo, po týchto kauzách objavili v Kičurovom sejfe zlaté tehličky v hodnote štvrť milióna eur. Išlo o 20 kusov zlatých tehál o hmotnosti 250 gramov. Policajti ich objavili v rámci akcie REZERVY. Pred pár dňami zatkla polícia ďalšie osoby. Kajetán Kičura sa neskôr pokúšal dostať na slobodu, no súd jeho žiadosť zamietol a ponechal ho vo väzbe.