Česká polícia odkazuje, že pátra po všetkých medzinárodne hľadaných: Teda aj po Majskom

"Polícia ČR nerozhoduje o tom, na ktoré osoby bolo vyhlásené pátranie. Polícia len spolupracuje na zadržaní hľadaných osôb," zdôraznil Moravčík. O tom, ktoré osoby sa nachádzajú v databázach, rozhodujú súdy príslušných štátov EÚ a ich vydávania realizujú prokuratúry, resp. štátne zastupiteľstvá.

V samotnej databáze hľadaných osôb polície ČR sa meno odsúdeného Majského v sobotu dopoludnia ešte nenachádzalo. Pokiaľ by sa potvrdilo, že Majský sa zdržiava v Prahe, európskym zatýkacím rozkazom (EZR) smerom k jeho osobe by sa zaoberalo buď Krajské štátne zastupiteľstvo v Prahe alebo Krajské štátne zastupiteľstvo Praha - hlavné mesto.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

V prípade akéhokoľvek rozhodnutia, čo sa týka dodania Majského na výkon trestu odňatia slobody na Slovensko, môžu podať procesné strany sťažnosť. O tom by zase rozhodovalo Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe. Do úvahy prichádza aj možnosť, ako potvrdili viaceré justičné zdroje, že by si Majský trest odpykal vzhľadom na to, že má ako slovenské tak aj české občianstvo, na území ČR. O tom by zase rozhodoval Najvyšší súd ČR.

Vo štvrtok (30.7.) vydal Najvyšší súd (NS) SR ďalší EZR, keď odvolal prvý EZR vo vzťahu k trestnému stíhaniu. Druhý EZR vydal NS SR za účelom výkonu trestu odňatia slobody. Senát NS SR v stredu (29.7.) zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platí teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody. Rozsudok NS SR je právoplatný.

Stredajšie pojednávanie sa konalo bez Majského prítomnosti, keďže sa stále nachádza v Českej republike. Krajský súd v Ostrave 20. júna nezobral Majského do predbežnej väzby. Naďalej sa však konalo, či Majského umiestnia do väzby vydávajúcej.