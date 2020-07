MIMORIADNY ONLINE Prvé odvolávanie premiéra: Neočakávaný začiatok, koalícia zablokovala schôdzu

NAŽIVO Schôdza národnej rady:

ONLINE

12:00 Blanár skončil svoj prejav. Kollár zvolal obednú prestávku do 14:00.

11:43 "Toto tu ešte nebolo, aby niekto kto je vinný z niečoho, obviňoval z vlastnej chyby médiá," reční Blanár za pultom s tým, že včera si tlačovú konferenciu premiéra k diplomovke pozrel s 'utrpením'.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:37 V pléne sa hovorí aj o postupe Matoviča počas začiatku pandémie v marci. Na pretrase sú aj nezakúpené rýchlotesty, ktoré premiér spočiatku kritizoval ako zbytočné.

Zdroj: Topky/Maarty

11:33 Opozičný poslanec Blanár spomína aj Matovičove protesty. "Kde je teraz ten Matovič, ktorého sme poznali predtým?" pýta sa v pléne Blanár.

11:26 Blanár pokračuje s tým, že diplomová práca nie je jediný dôvodom na odvolávanie Matoviča. "Je to aj jeho nekompetentnosť vo svojej funkcii, spackáný bruselský summit a to, že Slovenská republika prišla o stovky miliónov eur," povedal Blanár, pričom počas tohto príhovoru zaznel v rokovacej sále početný výsmech.

Zdroj: Topky/Maarty

11:21 Navrhovateľ Juraj Blanár zo Smeru hovorí, že schôdza začala pomerne rozpačito, tak ako aj súčasná vláda.

11:18 Rokovať sa bude aj po 19tej hodine večernej. Návrh predsedu parlamentu Borisa Kollára podporila väčšina poslancov. Obedná prestávka bude prebiehať od 12:00 do 14:00.

11:17 Predseda parlamentu Boris Kollár dôrazne požiadal poslancov ĽSNS, že kvôli narastajúcim prípadom na ochorenie Covid-19 by si mali nasadiť rúška a používať dezinfekciu.

Zdroj: Topky/Maarty

11:16 Prítomných je 124 poslancov, parlament je uznášaniaschopný.

Zdroj: Topky/Maarty

11:11 Poslanci za opozičný Smer na tlačovej konferencií okrem iného hovorili aj to, že Igor Matovič vo svojej funkcii robí Slovensku hanbu.

10:55 Reakcie opozičnej strany Smer-SD:

10:47 Peter Pčolinský hovorí, že schôdza bude podľa jeho odhadu pokračovať aj do večerných hodín.

10:46 Michal Šipoš tvrdí, že ich kroky opustiť sálu súvisia s tým, že opoziční poslanci neboli v práci, vtedy, kedy mali byť. "Preto sme sa im takto symbolicky rozhodli ukázať, ako sa oni správali v minulosti, keď boli v koalícii. Schôdzu o jedenástej riadne otvoríme," hovorí predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš.

10:45 Tlačový brífing lídrov koaličných klubov:

10:40 V priebehu nasledujúcich minút by mal mať tlačový brífing klub Smeru.

10:33 Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini si myslí, že blokovanie schôdze zo strany koalície je smiešne. "Je to v rozpore s tým, čo hovorili včera, že nebudú blokovať schôdzu. Ale dobre, ak majú hodinku čas, aby si tu mohli niekde popíjať kávu a vláda nemá čo na robote...," skonštatoval líder vznikajúceho Hlasu-SD Pellegrini.

10:25 Minister obrany Jaroslav Naď ešte pred otvorením schôdze deklaroval, že OĽaNO nebude robiť obštrukcie, hoci poslanci OĽaNO odišli zo sály.

10:14 Národná rada nie je uznášaniaschopná, v sále sa nachádzalo len 63 poslancov. Otvorenie schôdze sa posúva o hodinu.

Zdroj: Topky/Maarty

10:13 Schôdza začala štátnou hymnou. V pléne sa nachádzajú aj ministri spolu s premiérom.

10:07 Poslanecký klub OĽaNO odišiel z rokovacej sály.

10:00 Schôdza sa o chvíľu začne.

9:52 Na odvolávanie sa premier Matovič podľa všetkého teší. "Bude nado mnou vynesený ortieľ, či taký alebo onaký, som s tým vyrovnaný. Na zasadnutí vlády budem vyzývať všetkých, aby povedali poslancom svojich strán, aby hlasovali o mojom odvolaní slobodne," povedal premiér Matovič. (tasr)

Emotívna tlačovka

Premiér Igor Matovič sa včera krátko pred piatou hodinou večer postavil pred novinárov, kde vysvetľoval dianie okolo tejto kauzy za posledné dni, kým bol v Bruseli. Stojí si za tým, že nie je plagiátor, pretože žil vraj v tom, že jeho práca je v poriadku.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Voľné ruky pri hlasovaní

Matovič navyše deklaroval, že ak ho poslanci na dnešnej mimoriadnej schôdzi odvolajú, odíde z funkcie predsedu hnutia a z politiky. Koaliční poslanci majú podľa jeho slov voľné ruky pri hlasovaní o dôvere premiérovi. Vyhlásil, že ak spáchal podvod pri svojej diplomovej práci, urobil tak nevedome, pretože si bol istý, že v nej správne citoval zdroje. Doplnil, že pri svojom odvolávaní v parlamente bude prítomný. To, či tam bude celý čas, bude podľa jeho slov závisieť od diskusie."Nikdy som sa nesnažil zatajiť, že som vychádzal zo spomínanej štúdie, a som si istý, že som ju aj priamo v diplomovej práci citoval," povedal Matovič v súvislosti s informáciami, že do svojej práce skopíroval texty z dvoch iných publikácií.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Matovič okrem iného na tlačovke novinárom predčítal zo svojich statusov a jeden z nich dokonca zopakoval dvakrát. Dodal, že ak by chcel niečo skrývať, prácu by odniesol z knižnice univerzity. Na otázku, či svoju prácu zverejní a dovolí, aby prešla antiplagiátorským systémom, priamo neodpovedal. Zopakoval, že svoju prácu 20 rokov nevidel a ani ju nechce vidieť. Kritizoval novinárov, že nehľadajú pravdu a nepočúvajú s porozumením, pretože sa dokola pýtajú na to isté. Redaktori reagovali tým, že tak robia preto, lebo doteraz jasne neodpovedal na ich otázky.

Prvé odvolávanie

Matovič bude po prvý raz od nástupu do funkcie čeliť odvolávaniu na štvrtkovej mimoriadnej schôdzi parlamentu. Dôvodom sú podozrenia z plagiátorstva pri jeho diplomovej práci, ako aj neplnenie sľubu predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov. Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi podali poslanci Smeru-SD a nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. Strana Smer o tom informovala na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Smer-SD

Opozícia nemá v pléne dostatok hlasov na odvolanie premiéra. Koalícia Matovičov odchod nežiada. Návrh by preto v pléne nemal prejsť. Pokiaľ by sa však našlo dosť hlasov a premiér by padol, skončila by aj vláda. Návrh na zvolanie tejto schôdze predložili opoziční poslanci Juraj Blanár zo Smeru a Richard Raši (nezaradený) zo vznikajúcej strany Petra Pellegriniho Hlas-SD. Urobili tak po medializovaní podozrení, že Matovičova diplomová práca je plagiát, dôvodov na jeho odvolanie vidia viacero.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Matoviča pravdepodobne neodvolajú

Koaliční poslanci za odvolanie premiéra Igora Matoviča na mimoriadnej schôdzi nezahlasujú, vládu podporia. Zhodli sa na tom predsedovia všatkých štyroch vládnych poslaneckých klubov: Za ľudí Jana Žitňanská, SaS Anna Zemanová, OĽaNO Michal Šipoš a Sme rodina Peter Pčolinský. K tejto dohode dospeli po utorkovej koaličnej rade. Rovnako sa zhodli, že nebudú robiť obštrukcie a umožnia diskusiu.