MIMORIADNE Premiér Matovič po stretnutí s odborníkmi: Nečakaný krok!

v posledných týždňoch registruje Slovensko opätovný nárast prípadov koronavírusu

po tom, čo v stredu pribudlo až 53 prípadov, premiér na sociálnej sieti v náznakoch uviedol, že sa nemôžeme spoliehať na zodpovednosť ľudí

dnes mimoriadne zasadala vláda, ktorá riešila úpravu niektorých opatrení, už pred rokovaním avizovali ministri viaceré zmeny, pokuta za nedodržanie karantény by sa mala zvýšiť až na 5000 eur

zajtra o 15-ej poobede bude na Úrade vlády zasadať Ústredný krízový štáb

NAŽIVO Premiér Matovič po zasadnutí konzília odborníkov

Opatrenia sa sprísňovať nebudú

Docentka Mária Avdičová uviedla, že za obdobie piatich týždňov sme zaznamenali na Slovensku 363 pozitívnych prípadov, okolo 187 prípadov bolo importovaných zo zahraničia. Epidemiológovia spravili analýzu od 1. júna. „Riziko vidím najmä v kontakte s lokálnymi epidémiami v Českej republike, na miestach, kde je lokalizovaná nákaza. Ďalej aj v rodinných stretnutiach, resp. strenutiach, kde sú ľudia úzkom kontakte,“ dodala s tým, aby boli Slováci aj naďalej opatrní a dodržiavali opatrenia.

Len 19 z ľudí, ktorí sa nakazili v zahraničí, nakazili ďalších ľudí. Na Slovensku sa vyskytla jedna nadregionálna epidémia, a to v Humennom. Najviac prípadov koronavírusu si Slováci doviezli z Čiech (48). Ďalej to bola Ukrajina, Srbsko, Veľká Británia a Macedónsko. „Zatiaľ je výsledok uspokojivý. Z toho vyplýva, že nemusíme pristúpiť k žiadnemu sprísňovaniu opatrení, resp. ku krokom späť,“ povedal premiér Matovič. Hlavný hygienik uviedol, že Chorvátsko aj Česká republika ostávajú na zozname bezpečných, resp. menej rizikových krajín.

Žltá karta a sporné Chortvátsko

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus dnes pred rokovaním vlády uviedol, že dnes sa rozhodne o Chorvátsku. Obľúbená dovolenková destinácia kvôli nárastu počtu chorých sprísňuje opatrenia. České médiá už informovali o tom, že práve z tejto destinácie si prví dovolenkári doniesli koronavírus. Chorvátska patrí stále medzi zelené krajiny. Odporúča sa však vyhnúť sa Záhrebu a Osijeku.

Poukázal tiež na to, že Chorváti práve od pondelka sprísňujú pravidlá na vstup do krajiny. „O všetkých veciach chceme občanov informovať, pretože mnohí majú záujem vycestovať, ale sú v nejakej forme neistoty,“ povedal Klus s tým, že dostali stovky správ o tom, či vôbec cestovať do Chrovátska, alebo nie. „Dnes sa rozhodne,“ dodal na margo tejto témy. Klus si vie skôr predstaviť, že v rámci sprísnenia protiepidemiologických opatrení sa budú musieť na verejnosti nosiť ochranné rúška, než by sa mala zaviesť e-karanténa či štátna karanténa. Avizoval aj to, že by sa mohla otvoriť debata o tzv. „žltých krajinách“.

Pokuta za nedodržanie karantény sa zvýši na 5000 eur

Pokuta za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z „červenej“ krajiny má byť do výšky 5000 eur. Uložil by ju príslušný orgán verejného zdravotníctva. Nová úprava by mala umožniť dodatočnú kontrolu osôb, ktoré sa majú prihlásiť pri príchode z takzvanej „červenej krajiny“. ÚVZ bude môcť prostredníctvom operátorov poslať spolu s uvítacími SMS aj informáciu, že po návrate na Slovensko sa musí občan podrobiť testu, respektíve sa zaregistrovať na ÚVZ. „Nad rámec toho dávame ÚVZ právomoc žiadať operátorov o zoznam osôb, ktoré sa nachádzali v takzvaných 'červených' alebo nebezpečných krajinách, a po návrate na Slovensko, na základe žiadosti, dostane ÚVZ zoznam telefónnych čísel,“ dodal s tým, že nejde o osobné údaje.

ÚVZ následne podľa ministra porovná tento zoznam so zoznamom ľudí, ktorí sa mu nahlásili. „Porovnaním získa zoznam telefónnych čísel, ktoré si nesplnili svoju povinnosť a nezaregistrovali sa na ÚVZ. Následne bude úrad tieto osoby kontaktovať, ak nebudú súčinné, postúpi tieto čísla príslušným orgánom, vo všeobecnosti polícii, ktorá bude vyšetrovať a dohľadávať osoby, ktoré nesplnili nariadenie,“ priblížil Doležal.

Testovania pacientov majú byť hradené z eurofondov

Testovania pacientov, ktorí sú pred operáciou, či testovanie osôb, ktoré sa vracajú do zariadení sociálnych služieb zo zahraničia, by mali byť hradené z eurofondov. Testovanie na Slovensku je podľa slov ministra zdravotníctva zabezpečené. Pripustil, že počas víkendov sa testuje menej, sledujú sa najmä akútne prípady. Na sobotu a nedeľu sa nevystavujú COVID pasy. Šéf rezortu Krajčí hovoril aj o tom, že ak to bude potrebné, je vytvorená aj reprofilizačná schéma, a to v troch vlnách. Prvá vlna by sa mala týkať 15 slovenských nemocníc.