MIMORIADNE rokovanie vlády: Sprísnenie opatrení je opäť v hre! Dnes sa rozhodne aj o Chorvátsku

Klus uviedol, že aj o týchto veciach sa bude na vláde rokovať. Premiér Igor Matovič na dnes zvolal mimoriadne zasadnutie vlády a poobede zasadne aj konzílium odborníkov. Slovensko takisto zaznamenalo v posledných týždňoch nárast počtu nakazených. Matovič už minulý týždeň avizoval možné sprísňovanie opatrení.

Dnes sa rozhodne o Chorvátsku

Doplnil tiež, že stále platí zaradenie Chorvátska medzi zelené krajiny. Odporúča vyhnúť sa Záhrebu a Osijeku. Poukázal tiež na to, že Chorváti práve od pondelka sprísňujú pravidlá na vstup do krajiny. „O všetkých veciach chceme občanov informovať, pretože mnohí majú záujem vycestovať, ale sú v nejakej forme neistoty,“ povedal Klus s tým, že dostali stovky správ o tom, či vôbec cestovať do Chrovátska, alebo nie. „Dnes sa rozhodne,“ dodal na margo tejto témy.

Zdôraznil, že si vie predstaviť prísne tresty pre tých, ktorí na Slovensku ignorujú zavedené opatrenia. „Vieme si predstaviť, že niekto príde z rizikovej krajiny, nakazí svoju vlastnú matku, ktorá skončí na pľúcnej ventilácii, a nie je dostatočne medializované to, že takýto človek by mohol skončiť aj vo väzení, lebo išlo o verejné ohrozenie,“ uzavrel s tým, že aj o tom by mali na dnešnom rokovaní vlády hovoriť. „Verím, že aj konzílium prijme k tomu opatrenia,“ dodal.

Žltá karta

Klus si vie skôr predstaviť, že v rámci sprísnenia protiepidemiologických opatrení sa budú musieť na verejnosti nosiť ochranné rúška, než by sa mala zaviesť e-karanténa. Doplnil, že urobia všetko preto, aby sa štátna karanténa nemusela opäť zaviesť. „Ak to má byť prvý krok k tomu, aby sme nemuseli urobiť opäť štátnu karanténu alebo e-karanténu, tak si myslím, že aj občania to pochopia,“ povedal. Rezort diplomacie je podľa jeho slov pripravený na absolútnu súčinnosť.

„Vôbec sa nebránime tej možnosti, že zo všetkých krajín, ale prinajmenšom z tých, ktoré máme na mape červené, by mali občania byť informovaní o tom, ako ďalej postupovať,“ komentoval Klus s tým, že pripustil informačný chaos. Nateraz si však vie predstaviť informovanie prostredníctvom SMS správ pre všetky krajiny, neskôr len pre tie, ktoré sú v červenej zóne. „Je možné, že otvoríme diskusiu o prípadných žltých krajinách, aby semafor vyzeral podobne ako to majú v Česku,“ povedal s tým, že „žltá karta“ sa už spomínala práve pre Česko či Chorvátsko.