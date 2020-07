Situácia v Chorvátsku sa zhoršuje! Rekordný nárast prípadov KORONAVÍRUSU: Opatrenia sa sprísňujú

Chorvátsko v sobotu oznámilo svoj doteraz najvyšší denný prírastok potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Za uplynulých 24 hodín ich podľa krízového štábu pribudlo 140 a v súčasnej chvíli je v krajine chorých 1088 ľudí. V Chorvátsku sa epidemiologická situácia v poslednej dobe znateľne zhoršila a úrady sa preto rozhodli opätovne sprísniť určité preventívne opatrenia.

Povinné rúška

Kvôli nepriaznivému vývoju epidemiologickej situácie v sobotu krízový štáb potvrdil návrat k niektorým preventívnym obmedzujúcim opatreniam. Minister zdravotníctva Vili Beroš hovoril o sprísnení opatrení už v piatok. Od pondelka budú povinné rúška v obchodoch - ako pre zamestnancov, tak pre zákazníkov. Rúška budú nutné aj pre obsluhujúci personál v pohostinských zariadeniach. V prostriedkoch hromadnej dopravy sú rúška nevyhnutné už niekoľko týždňov.

Menný zoznam všetkých účastníkov hromadnej akcie

Okrem toho organizátori podujatí, ktorí predpokladajú účasť vyše stovky osôb, musia úrady informovať najneskôr 48 hodín vopred. Zároveň musia zaobstarať menný zoznam všetkých účastníkov, aby sa epidemiológom uľahčilo vyhľadávanie kontaktov v prípade výskytu nákazy. Počíta sa aj s častejšími kontrolami zhromaždení, aby sa nezmenili na zdroj infekcie. „Zatiaľ zhromažďovanie nezakážeme, ale vystupňujeme epidemiologické opatrenia, ktoré zatiaľ prinášali výsledky,“ uviedol ešte v piatok Beroš s tým, že štátny tím pre riešenie pandémie bude mať znova denne tlačové konferencie.

Zmena na hraniciach

Pokiaľ ide o cudzincov z krajín mimo Európskej únie, pri príchode do Chorvátska musia ísť do karantény na dva týždne. Karanténa môže byť výnimočne aj kratšia, ale s povinným testovaním. „Takisto sme diskutovali o situácii na hranici. Značne sa zlepšila, ale vzhľadom na zhoršovanie epidemiologickej situácie v susedných krajinách určite sprísnime podmienky pre vstup do Chorvátska a zavedieme 14-dňovú samoizoláciu, ako aj kratšie obdobia samoizolácie, ak osoba absolvuje PCR test,“ povedal Beroš.

V Chorvátsku je vyše pol milióna turistov

V Chorvátsku sa prvýkrát v tomto roku nachádza viac ako 500-tisíc turistov, z toho približne 430-tisíc je zo zahraničia. Uviedol to v sobotu denník Jutarjni list s odvolaním sa na záznamy registračných systémov eVisitor a eCrew. Väčšina zahraničných hostí, ktorí sú momentálne v Chorvátsku, pochádza podľa chorvátskej turistickej agentúry HTZ z Nemecka, Slovinska, Českej republiky, Poľska, Rakúska, Slovenska a Maďarska.

Šéf HTZ Kristjan Staničić očakáva, že turisti zo vzdialených mimoeurópskych krajín, ale aj zo Británie, Francúzska alebo Škandinávie, začnú prichádzať v polovici júla, keď sa zvýši počet letov. V období od 1. do 10. júla prišlo do Chorvátska takmer 600-tisíc ľudí, čo je 46 percent počtu v rovnakom období minulého roka. Najviac prenocovaní zaznamenali na Istrii (1,2 milióna), Prímorsko-gorskokotarskej župe (975-tisíc) a Zadarskej župe (819-tisíc). Najviac turistov sa ubytovalo v destináciách Vir, Rovinj, Medulin, Mali Lošinj, Poreč, Umag či Crikvenica.

Rekordný počet prípadov

Rekordný počet nakazených (116) hlásili chorvátske úrady už v piatok. Zároveň uviedli, že zomreli ďalší dvaja pacienti. Jedno úmrtie oznámili aj v sobotu. Od prvého prípadu nákazy z 25. februára je vo štvormiliónovej krajine registrovaných celkom 3 672 infikovaných. Z nich 118 zomrelo a 2 466 sa doteraz uzdravilo. Rekordný počet nakazených však hlásia vo viacerých krajinách vrátane USA. Počet sa v posledných dňoch zvýšil aj na Slovensku.

Na svete sa nakazilo už viac ako 12,5 milióna ľudí

Počet obetí nového koronavírusu, ktorý sa koncom decembra začal šíriť z Číny, dosiahol celosvetovo 560 425. Vyplýva to zo štatistiky (k sobote 12:00), ktorú zverejnila agentúra AFP. V sobotu evidovali v 196 štátoch a teritóriách celkovo 12 522 050 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, pričom 6 688 300 ľudí pokladajú úrady za vyliečených. Štatistiky, ktoré AFP vypracúva na základe oficiálnych údajov jednotlivých krajín a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), však pravdepodobne odrážajú len zlomok skutočného počtu prípadov nákazy.

Nákazou najviac postihnutou krajinou zostávajú aj naďalej Spojené štáty, kde doposiaľ zaznamenali 3 184 722 prípadov infekcie, 134 097 úmrtí a 983 185 vyliečených. Po Spojených štátoch nasleduje Brazília, kde je 1 800 827 infikovaných a 70 398 úmrtí. Tretia je Británia so 44.650 mŕtvymi a 288.133 infikovanými. Taliansko hlási 34.938 mŕtvych a 242.639 prípadov nákazy. Päticu najviac postihnutých krajín uzatvára Mexiko, ktoré má 34.191 úmrtí a 289.174 infikovaných.