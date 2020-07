Bödör sa postaví pred Najvyšší súd! O jeho osude rozhodne aj sudca, ktorý poslal do väzby Kočnera

BRATISLAVA - Nitriansky podnikateľ Norbert Bödör sa už vo štvrtok postaví pred Najvyšší súd. Ten bude rozhodovať o tom, či obvinený v kauze Dobytkár, ostane na slobode alebo pôjde do väzby.

O podnikateľovi bude rozhodovať senát v zložení Jana Serbová, Martin Bargel a Ivetta Macejková. Práve Bargel je sudcom, ktorý sa vyskytol aj v Kočnerovej Threeme a obžalovaného mafiána poslal do väzby v kauze zmenky. Upozornil na to portál Aktuality.sk.

Keď v júni 2018 rozhodoval Najvyšší súd o Marianovi Kočnerovi, ktorý je momentálne obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a neprávoplatne odsúdený v kauze falšovania zmeniek, Kočner sa snažil získať informácie o všetkých troch sudcoch.

"S tým Bargelom kto vie?“ písal Kočner Monike Jankovskej. Tá bola vtedy ešte štátnou tajomníčkou na ministerstve spravodlivosti. Dnes aj ona sedí obvinená vo väzbe. "Klud. Potvrdzuje špeciálu všetko. Neznáša UŠP,“ odpísala mu Jankovská.

Najvyšší súd nakoniec nepotvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu a Kočnera poslal do väzbe. Už tam je dva roky.

Kauza Dobytkár

Nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v piatok (3. 7.) večer v rámci akcie Dobytkár, v ktorej sú vyšetrované úplatky v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) za zatiaľ viac ako 10 miliónov eur.

Polícia SR v piatok informovala, že v rámci tejto akcie na celom území Slovenska NAKA vykonala zaisťovacie úkony a vzniesla obvinenie voči trom fyzickým osobám a dvom právnickým osobám za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Pollicajti prehľadali priestory súkromnej bezpečnostnej služby Bonul, ktorá patrí Bödörovcom, a boli aj v Bödörovej domácnosti. Podľa Denníka N Bödör nebol doma.

Vyšetrovateľa kontaktoval jeho právny zástupca, aby zistil, čo sa deje.Vyšetrovateľ mu oznámil, že Bödöra potrebujú vo veci vypočuť, keďže je obvinený. Na policajné prezídium prišiel so svojím zástupcom neskoro večer. Bol s rodinou v Chorvátsku, ak by neprišiel, bol by na neho vydaný zatykač. Vyšetrovatelia ho podozrievajú, že uňho končili miliónové úplatky z PPA.