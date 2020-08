Drucker podal pre kauzu Kyselicu podnet na prokuratúru: PS sa obrátilo na Národnú radu

Prokuratúra by mala podľa neho preveriť, či nedošlo k viacerým trestným činom, a to zneužívanie právomocí verejného činiteľa, neprekazenie trestného činu alebo ohrozenie utajenej skutočnosti. Mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS) zas podala vo veci podnet v Národnej rade (NR) SR, aby sa vecou zaoberal Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti VS. Očakáva, že výbor požiada ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO), aby Kyselicu zbavil mlčanlivosti.

Drucker pripomenul premiérov výrok na sociálnej sieti, že má informácie, že niekto vo VS chcel pred voľbami zneužiť Kyselicu na rozvrat OĽANO. Zdôraznil, že ak je to pravda, premiér mal konať, zvolať bezpečnostnú radu a zodpovední ľudia mali byť potrestaní. "Nemôžeme byť v neistote, že naše VS chcelo manipulovať voľby. Ak tára, tak potom by mal prestať s takýmito 'hovadinami'," uviedol Drucker. Dodal, že kompetentné orgány by si mali predvolať aj Matoviča. Hovorí, že ide o vážnu vec, keď premiér tvrdí, že takéto informácie má. Drucker tiež poznamenal, že ak by voliči pred voľbami vedeli, že Kyselica bol vojenský tajný, mohlo by to zmeniť výsledok volieb. "Je to vážna zrada," hovorí.

Mimoparlamentná strana PS dodala, že Kyselica by mal povedať celú pravdu o svojej kauze. Preto jej predstavitelia žiadajú zvolanie výboru na kontrolu činnosti VS. Ten sa má podľa nich pýtať aj na to, či Kyselica nevyužil svoje postavenie agenta tajnej služby v rámci predvolebnej kampane v prospech seba a hnutia OĽANO. Predsedníčka strany Irena Bihariová dodala, že podnet sa rozhodli podať aj preto, aby výbor dôkladne prešetril všetky okolnosti kauzy a konanie Kyselicu, ako aj charakter jeho pomeru k VS, jeho pohnútky a úlohy, ktoré bol poverený vykonať. "Sme presvedčení, že je v záujme SR a jej občanov, aby pán Kyselica a ostatní zainteresovaní povedali o tomto prípade celú pravdu," zdôraznila. PS podľa jej slov očakáva, že výbor požiada ministra obrany, aby zbavil Kyselicu a zainteresované osoby mlčanlivosti.

Podpredsedníčka výboru na kontrolu činnosti VS Zuzana Šebová (Sme rodina) už avizovala, že sama zvažuje zvolanie výboru. Kyselica sa už pre kauzu zúčastnil na brannobezpečnostnom výbore. Na otázky o svojom pôsobení vo VS neodpovedal. Viacerí poslanci namietali, že výbor nie je kompetentný sa témou zaoberať a mal by sa jej skôr venovať výbor na kontrolu činnosti VS. Kyselica po medializovaní kauzy odstúpil z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra (MV) SR. Do NR SR sa vráti ako poslanec za klub OĽANO.