Monika Jankovská si pred väzbou užívala luxusný život: Dar 100-tisíc eur!

BRATISLAVA - Po zadržaní Mariana Kočnera vyplávala na povrch špina, akú si mnohí ani nevedeli predstaviť. Tá siaha do vysokých politických kruhov. V Threeme Mariana Kočnera sa spomína aj Monika Jankovská, bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti a sudkyňa.

Moniku Jankovskú zadržala NAKA spolu s ďalšími sudcami. Odvtedy je vo väzbe. Jankovská si do svojho zadržania užívala luxus, o akom mnohí môžu len snívať. V Bratislave pod Hradným Vrchom bývala v honosnom byte, ktorý je napísaný na jej dvoch synov. Jankovská nevysvetlila, odkiaľ pochádzajú financie na nehnuteľnosť.

Okrem toho, v majetkovom priznaní uviedla dar 100-tisíc eur. Avšak meno darcu neprezradila. Web justicnamafia.sk tera zverejnil, že možným darcom by mohla byť Jankovskej mama. Monika Jankovská Komisii Súdnej rady predložila doklady, z ktorých vyplynulo, že v decembri 2018 dostala dar vo výške 100-tisíc eur od svojej matky. Dar zložila darkyňa pred podpisom darovacej zmluvy do notárskej úschovy. Portálu to uviedla hovorkyňa Súdnej rady Veronika Müller.

Podľa webu Aktuality.sk sa darom začala Súdna rada zaoberať potom, ako novinári konfrontovali Jankovskú s otázkami o peniazoch. Na tie neodpovedala. „V rámci komisie mal JUDr. Jankovskú pridelenú Miloš Kolek. Po zistení, že Jankovská v majetkovom priznaní deklaruje dar, bola požiadaná predsedníčkou súdnej rady o doloženie dokladu preukazujúceho dar," povedala hovorkyňa.

Podľa portálu sú však zaujímavé niektoré dátumy. Jankovská mala dostať dať v decembri 2018, pričom podpis na čestnom vyhlásení darkyne bol úradne osvedčený notárskym úradom až v novembri 2019. TO bolo dva mesiace po tom, ako sa Jankovská vzdala funkcie štátnej tajomníčky. Funkcie sa vzdala tesne po tom, ako vyšla najavo jej komunikácia s Marianom Kočnerom, ktorý je obžalovaný v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a neprávoplatne odsúdený v kauze falšovania zmeniek. Jankovská komunikáciu s Kočnerom doteraz popiera aj napriek tomu, že v prepisoch Threemy je niekoľko tisíc správ.

Okrem toho, Jankovskej matka má 80 rokov. Jankovskú NAKA zadržala v súvislosti s korupciou, ale aj pre podozrenie z ovplyvňovania rozsudkov v prospech Kočnera. Súdna rada ale v prípade preverovania majetkového priznania Jankovskej za rok 2018 požiadala aj Výbor NR SR pre nezlúčiteľnosť funkcií a ten nemal žiadne pochybnosti.

„Výbor NR SR dal Súdnej rade odpoveď, že oznámenia, ktoré Monika Jankovská podala za roky 2011 až 2019 boli podané v stanovenej lehote a výbor nemal pochybnosti o ich úplnosti alebo pravdivosti. Naviac mal výbor za to, že každý verejný funkcionár svojím podpisom vyhlasuje, že údaje uvedené v oznámení sú pravdivé," dodala Veronika Müller.