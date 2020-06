Rada prokurátorov varuje pred neprokurátormi na čele GP, ohradila sa voči útokom

BRATISLAVA - Navrhované rozšírenie kandidátov na funkciu generálneho prokurátora z radov neprokurátorov spochybňuje nezávislé a kontrolné postavenie prokuratúry v rámci systému štátnych orgánov SR. V otvorenom liste adresovanom poslancom Národnej rady SR na to upozorňuje Rada prokurátorov SR.

Prokurátori varujú tiež pred možnosťou odvolať generálneho prokurátora v parlamente a ohradzujú sa pred kritikou všetkých prokurátorov. Informoval o tom predseda rady Juraj Purgat. Prokurátori v liste apelujú na zákonodarcov, aby pri hlasovaní o návrhu novely zákona o prokuratúre zvažovali predovšetkým argumenty odbornej verejnosti a prokurátorov.

Skonštatovali, že súčasné rokovanie o zmenách zákona na základe predloženého poslaneckého návrhu "obchádza riadny legislatívny proces, vynecháva z tohto procesu konštruktívnu kritiku a diskusiu odbornej verejnosti, ktorej absenciu nemožno nahradiť jednodňovou laickou debatou pripomínajúcou skôr politické divadlo".

Prokurátori upozorňujú, že predložený návrh naráža na vážne výhrady odbornej verejnosti, ktoré prezentovala i prezidentka SR Zuzana Čaputová. "Tento poslanecký návrh v rozšírení kandidátov na funkciu generálneho prokurátora z radov neprokurátorov spochybňuje nezávislé a kontrolné postavenie prokuratúry v rámci systému štátnych orgánov Slovenskej republiky podľa Ústavy SR i štandardného postavenia prokuratúry v rámci demokratickej Európy v zmysle odporúčaní Benátskej komisie," poznamenali.

Rada varuje tiež pred zneužitím a znevážením funkcie generálneho prokurátora z hľadiska jeho možného odvolania. Poukazuje na to, že v uvedenom poslaneckom návrhu by malo výlučne závisieť na momentálnej politickej vôli akéhokoľvek politického parlamentného zoskupenia, čo do budúcna predstavuje "neprípustný, nedemokratický precedens a vytvára priestor na politizáciu a manipuláciu prokuratúry".

Rada sa ohradila tiež voči útokom na všetkých prokurátorov pre individuálne morálne zlyhania jednotlivcov. Prokurátori sa cítia byť dotknutí, že pri politických diskusiách sa dehonestuje ich práca. Hovoria, že sú vystavení rôznym útokom a ich doterajšiu prácu politici posudzujú s takou nedôverou, že odrádzajú viacerých veľmi vhodných kandidátov na funkciu generálneho prokurátora z radov prokurátorov ich odsúvaním do úzadia do pozície štatistov v budúcich voľbách generálneho prokurátora.

Parlament by mal o novele zákona o prokuratúre definitívne rozhodnúť na júlovej schôdzi. V tom čase tiež vyprší funkčné obdobie súčasnému šéfovi prokurátorov Jaromírovi Čižnárovi. Momentálne sa môže do tejto funkcie dostať len prokurátor, koalícia chce v návrhu okrem iného otvoriť okruh kandidátov, ako aj okruh subjektov, ktoré môžu kandidátov navrhovať.