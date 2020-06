Okamžité reakcie na odchod ďalších poslancov k Pellegrinimu: Fico hromží, len si nasadili masky!

Svoj odchod oznámili na spoločnej stredajšej tlačovej konferencii. Pellegrini verí, že toto číslo nie je konečné a že do septembra sa im podarí zaregistrovať novú politickú stranu. Zmenu postojov čoskoro bývalých smerákov si nenechalo újsť ani niekoľko politikov z vlády a z priestoru mimo parlamentu.

Naučil som ich politickú abecedu a teraz chcú trieštiť sociálnu demokraciu, píše Fico

Celý deň sa predovšetkým čakalo na hlavnú reakciu zo strany Smer-SD, konkrétne od predsedu Roberta Fica. Tá prišla krátko po piatej hodine popoludní na sociálnej sieti. "Je zvláštne, že tieto tzv. “nové tváre” v politike som pred 20 rokmi učil abecede politiky. Držali sa ma silno za ruku rovnako, ako keď ide dieťa prvýkrát do školy, a keď robí prvé nesmelé kroky. Celé roky sme spolu diskutovali na tému moderná sociálna demokracia," píše Fico.

"Mrzí ma, že odchádzajúca skupina hovorí o silnej sociálnej demokracii a zatiaľ sú to oni, čo ju trieštia a oslabujú, mrzí ma, že okrem všeobecných fráz som nepočul nič iné o tejto, údajne novej sociálnej demokracii, mrzí ma, že o novej sociálnej demokracii rozprávajú predstavitelia, ktorých novinári dlhodobo označovali za tzv. “biznis krídlo “ v strane SMER-SD a "deti “ Roberta Kaliňáka (napr.Saková,Tomáš), mrzí ma, že po 20 rokoch v SMER-SD niektorí politici dokážu vôbec predstierať, že sú “nové tváre” a zabudnúť odkiaľ prišli, čo robili a čo presadzovali," pokračuje šéf Smeru.

Zvážiť by mali aj vrátenie mandátov

Vo večerných hodinách stanovisko pridala aj strana Smer-SD cez svojho hovorcu Jána Mažgúta. "Dnes Peter Pellegrini s 10 poslancami ohlásil založenie nového politického subjektu. Týmto de facto vyjadrili, že prestávajú byť členmi strany SMER-SD a takto to aj vníma strana. Nemôžu zakladať novú politickú stranu a zároveň byť členmi strany SMER-SD. Vyzývame poslancov, ktorí sa dnes prezentovali ako úprimný, nový politický subjekt, aby sa takto úprimne a novo postavili aj k svojim mandátom. Tie nezískali ako súkromné osoby, ale vďaka účasti na kandidátke strany SMER-SD. Preto by mali zvážiť vrátenie funkcií, ktoré získali v NR SR," píše sa v stanovisku strany.

Nasadili masky kvôli egu

Najbolestnejšia veta však prišla nakoniec. "Ich slová o sociálnodemokratických hodnotách vnímam len ako masku, ktorú si nasadili na svoje tváre, aby prekryli svoje egoistické ciele a zmiatli našich voličov," udrel ostrou kritikou Fico.

Trieštenie krátko po voľbách

Medzi prvými sa ozval výrazný predstaviteľ Kresťanskej únie z OĽaNO Richard Vašečka. " Som rád, že sa tak môžeme sústrediť na prácu. V opozícií to ale vrie. Z klubu ĽSNS odišli už traja poslanci. Dnes ohlásili odchod jedenásti poslanci Smeru. My riešime problémy Slovenska, oni musia riešiť seba samých a svoju budúcnosť už veľmi krátko po voľbách," skonštatoval predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Vašečka.

OĽaNO si myslí, že je to hra oligarchov

Založenie nového politického projektu Petrom Pellegrinim je hra oligarchov, ktorí sa rozhodli len vymeniť neperspektívneho Roberta Fica (Smer-SD) za jeho mladšiu verziu. Vyhlásilo to vládne hnutie OĽaNO v reakcii na oznámenie Pellegriniho, že spolu s desiatimi poslancami Národnej rady (NR) SR odídu zo Smeru-SD a založia nový politický subjekt.

"Pellegrini bol pri všetkých škandáloch starého Smeru-SD a nikdy sa voči nim neohradil. Jamky na lícach a pekné reči nestačia na morálny profil čestného politika," tvrdí OĽaNO. Hnutie tiež podotklo, že medzi poslancami odchádzajúcimi zo Smeru-SD sú "experti na rozkrádanie lesov, eurofondov či informatizácie". Spolupracovať s Pellegrinim je podľa OĽaNO to isté ako spolupracovať s Ficom, len v ružovom.

"Nový" Smer je podľa Zajaca zodpovedný za staré kauzy

Predseda KDH Pavol Zajac na sociálnej sieti rovnako okomentoval odchod ďalších desiatich poslancov Smeru k Pellegrinimu. "Viacerí z týchto ľudí boli v Smere takmer 20 rokov, ale hlavne všetci týto "noví" smeráci boli 12 rokov vo vládnej koalícii na rôznych pozíciách. Teraz sa nás snažia presvedčiť, že nemali nič spoločné s kauzami ako napr.: elektronické mýto, emisie, Tipos-Lemikon,Váhostav, zastaveným tunelom Višňové," kritizuje Zajac.

Môžu si podať ruky

K odchodu poslanca Erika Tomáša mal čo povedať aj predseda OKS a člen klubu liberálov z SaS Ondrej Dostál. "Ale z hľadiska zodpovednosti za smerácke vyčíňanie v uplynulých rokoch, schopnosti obhajovať neobhájiteľné, či miery demagógia si môžu Blaha s Tomášom podať ruky. Rovnako ako Fico s Pellegrinim," píše Dostál.

Alojz Baránik zo SaS zase označil nových odídencov za "klamársku jedenástku".

Blaha hovorí o politickej nevyspelosti

Svoje myšlienky na sociálnej sieti už tradične zdieľal aj člen klubu Smeru Ľuboš Blaha. " To, čo spravil Pellegrini, je prejav politickej nevyspelosti. Vo vyspelých demokraciách sa politické strany nerozpadajú na základe ega nejakého miestneho caudilla. To je typické pre dejiny Latinskej Ameriky, nie vyspelej Európy," myslí si Blaha.

Treba zanalyzovať, čo sa deje na politickej scéne a v Smere-SD. Po oznámení odchodu viacerých poslancov Smeru-SD do projektu Petra Pellegriniho to povedal člen predsedníctva Smeru-SD Ľubomír Petrák s tým, že k tejto téme by malo podľa neho zasadnúť predsedníctvo.

"Musíme nájsť odpoveď na otázku, ako pôjde ďalej Smer-SD, a vo chvíli, keď bude smerovanie také, ktoré budem považovať za neprijateľné, tak sa zariadim. A vo chvíli, keď uznám, že budúcnosť Smeru je úplne jednoznačná, jasná a že za tých 20 rokov vykonal kus dobrej práce, čo je absolútna pravda, tak takisto je moje rozhodnutie jasné," skonštatoval Petrák.

Veľká analýza poslanca OĽaNO

Poslanec Tomáš Šudík z OĽaNO podrobil dnešný odchod ďalších poslancov zo Smeru hlbokej analýze a každého detailne popísal vo svojom komentári na sociálnej sieti. "Dnes sme však zistili, že o žiadnu novú stranu s novými víziami a novými tvárami nepôjde. Ani jamky na lícach či ľúbivý pohľad totiž nezmaže minulosť zakladajúcich členov nového Smeru," píše Šudík.