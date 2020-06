NAŽIVO Čaputovej prvá správa o stave republiky v parlamente: Úvodné slová po pandémii koronavírusu

prezidentka Zuzana Čaputová o 9:00 v pléne Národnej rady SR prednesie svoju správu o stave republiky

prezidentka vystúpi so správou o stave republiky prvýkrát od zvolenia do funkcie

podľa oficiálneho programu premiéra Igora Matoviča si príde túto správu do pléna medzi poslancov vypočuť aj on

poslanci počas včerajška diskutovali predovšetkým o novele upravujúcej spôsob výberu kandidátov a voľby generálneho prokurátora

Boris Kollár po včerajšom poslaneckom grémiu uviedol, že každá schôdza parlamentu sa bude začínať slovenskou hymnou

Mariana Kotlebu z ĽSNS včera opäť nezvolili za predsedu osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva

09:35 Prezidentka skončila svoj prejav. Kollár vyhlásil 5-minútovu prestávku. Čaputová odchádza z rokovacej sály. Celý prejav prezidentky Zuzany Čaputovej si môžete pozrieť na tomto odkaze .

09:33 Čaputová v prejave pripomína aj súčasnej vláde, že nebude akceptovať všetky návrhy zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, ak na to nebude dostatočný dôvod.

09:31 Prezidentka spomína aj tému voľby nového generálneho prokurátora. "Súčasný model prokuratúry je potrebné vylepšiť, zbaviť ho politických vplyvov posilnením verejnej kontroly a procesnej nezávislosti prokurátorov. Tieto zmeny musia byť dôkladné, premyslené a ich súčasťou musí byť riadny legislatívny proces s odbornou a verejnou diskusiou," hovorí prezidentka, čím zrejme odkazuje aj na medializáciu možnej kandidatúry Daniela Lipšica.

09:29 V náväznosti na túto tému plynule prechádza na tému vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. "Ako je možné, že až tragická smrť dvoch mladých ľudí a jej vyšetrovanie priniesli odhalenia o zneužívaní moci na súdoch a prokuratúre? Ako je možné, že takto vybudovaná korupčná sieť služieb a protislužieb sa roky rozvíjala a nerušene fungovala bez toho, aby došlo k akémukoľvek spochybneniu zlyhávajúcich sudcov a prokurátorov, či už zvonka alebo zvnútra týchto systémov?" pýta sa prezidentka.

09:28 V prejave prezidentka neobchádza ani stav súčasnej justície. "Sme svedkami procesov s ekonomicky vplyvnými ľuďmi, ktorí mali svojich spriaznených v justícii aj v politike. Sme svedkami stíhania viacerých sudcov, prípady ktorých naznačujú dávno tušený problém korupcie v justícii, čo je mimoriadne závažný jav, keďže justícia má spravodlivosť zabezpečovať, a nie ju používať na súkromné obohatenie," pokračuje Čaputová.

09:26 Čaputová však vyzdvihuje mimoriadne vysokú finančnú pomoc od EÚ, ktorú Slovensko musí rozumne zainvestovať. "Slovensko tým dostane historickú a bezprecedentnú príležitosť. Bez preháňania môžeme povedať, že nás môže, ak ju správne uchopíme, posunúť o generáciu dopredu. Zároveň platí, že dnešná politická reprezentácia má z toho dôvodu aj historickú zodpovednosť voči krajine a jej budúcnosti. V žiadnom prípade sa nesmie opakovať smutná história, že sme z ponúkaných prostriedkov únie boli schopní čerpať približne len 33 percent z pre nás určených zdrojov," varuje prezidentka Čaputová.

09:23 Negatívne prezidentka vníma aj súčasný stav pomoci firmám a podnikateľom. Mnohí sa sťažujú na komplikovanú byrokraciu. "Úspešnosť tejto pomoci mala spočívať v rýchlej schopnosti dostať ju k tým, ktorí ju naozaj potrebujú. Že sa to v dostatočnej miere neudialo, nebolo spôsobené neochotou vlády a ani tým, že by štátni zamestnanci mali v úmysle sabotovať vládne nariadenia alebo neboli ochotní pracovať v mimoriadnom režime, ale celkovým stavom slovenskej administratívy," myslí si hlava štátu.

09:22 Prezidentka tvrdí, že mnohí si teraz prešli obdobím, ktoré už roky zažívajú seniori. "Pre mnohých ekonomicky aktívnych ľudí boli uplynulé týždne núteného zotrvania vo vlastnom byte takmer zážitkom uväznenia v domácom priestore. Zažili sme tak niečo, čo tisíce seniorov prežívajú dlhodobo – zápas so samotou a pocitom izolovanosti," pripomína Zuzana Čaputová.

09:19 Čaputová nevidí večnú budúcnosť v jednotvárnom priemysle Slovenska. "Považujme aj toto za príležitosť, aby sme v čase, keď budeme rozhodovať, ktorým smerom sa máme vydať či aké odvetvie podporovať, vybrali taký koncept, ktorý nebude ďalej prehlbovať monokultúrnosť nášho priemyslu. Skutočnosť, že Slovensko je dielňou svetových automobiliek, by sme mali považovať za prechodné obdobie, ktoré malo svoje plusy, ale musíme sa z neho dostať podporou domáceho podnikateľského prostredia ako miesta rozvoja, inovácií a modernizácie," prehlásila hlava štátu.

09:16 Kritika padla aj na úroveň digitálnej infraštruktúry. "Po vyhlásení mimoriadnej situácie 12. marca bolo potrebné presunúť pracovný a verejný život do online režimu. Kríza nám ukázala, že kým súkromný sektor to dokázal rýchlo a bez väčších problémov, verejný sektor sa dostal do vážnych ťažkostí. Jeho infraštruktúra nebola na krízovú situáciu dostatočne pripravená, hoci sa na jej vybudovanie minuli stovky miliónov eur," tvrdí prezidentka.

09:14 Čaputová vyzdvihuje činnosť vedcov počas pandémie koronavírusu. "Dôkazom je skutočnosť, že za niekoľko týždňov dokázali vyvinúť slovenský test na odhalenie ochorenia COVID-19. Je to tiež dôkaz, že máme potenciál, aby sme neboli iba prijímateľmi pokročilých technológií zvonku, ale sami sme schopní špičkovú technológiu a techniku ponúknuť svetu," prehlásila Zuzana Čaputová.

09:12 Prezidentka v prejave zrejme nepriamo odkazuje aj na nezobratie správy ombudsmanky Márie Patakyovej na vedomie. "S ľútosťou však dnes musím povedať, že pozorujem aj opačnú tendenciu. Mám na mysli hlasy volajúce po zmene právnej úpravy v rôznych kultúrno-etických témach bez toho, aby im predchádzala poctivá spoločenská a odborná debata, aby im predchádzalo empatické počúvanie názorov oponenta. Takéto snahy stavajú viaceré skupiny občanov proti sebe, vytvárajú nové deliace čiary, oslabujúce aj našu akcieschopnosť zvládnuť sociálne a ekonomické následky krízy," myslí si prezidentka.

09:11 Podľa prezidentky sa Slovensko vďaka pandémii nerozdelilo, ale viac spojilo. "Pandemická hrozba našu spoločnosť zmobilizovala a vydala ďalšiu správu o Slovensku – v krízovej situácii sme schopní prejaviť podporu a spolupatričnosť. Príkladná bola iniciatíva jednotlivcov, podnikateľov a mimovládnych organizácií, ktorí konali rýchlo a nezištne, s cieľom pomôcť Slovensku," hovorí hlava štátu.

09:06 Zuzana Čaputová začína svoj prejav. "Správa o stave republiky by za iných okolností bola predovšetkým mojou reflexiou na to, čo v našej republike funguje, kde treba pridať a kde treba urobiť ráznejšiu zmenu. Odznievajúca pandemická kríza však túto reflexiu spravila za mňa," hovorí Čaputová na úvod.

09:04 Boris Kollár otvoril schôdzu. Prezidentka už sedí v parlamente na svojom mieste.

08:51 Prezidentka už prišla do parlamentu za sprievodu predsedu NR SR Borisa Kollára.

08:50 Prejav prezidentky Zuzany Čaputovej sa o pár minút začne.

Sľúbila zmenu oproti predchádzajúcim prejavom

Prezidentka Zuzana Čaputová v jednom z posledných statusov prezradila, že jej správa o stave republiky bude značne odlišná od tých predošlých. "Už teraz môžem prezradiť, že bude iná ako správy prezidentov doteraz. Máme totiž za sebou náročné mesiace v boji s koronou a doteraz nepoznanú a novú skúsenosť. Výzvu sme zatiaľ zvládli dobre, no počiatočné úspechy sa rýchlo pominú, ak si z toho, čo nám kríza ukázala, nevezmeme dobré ponaučenia," napísala na Facebooku Čaputová.

Posledné úpravy pred veľkou premiérou

Celý prezidentský tím sa počas včerajška venoval posledným a definitívnym úpravám prejavu Zuzany Čaputovej, ktorý prednesie dnes ráno v pléne národnej rady. Fotografiu z poslednej prípravy zverejnila na sociálnej sieti Instagram.

Včerajšok sa niesol v znamení zmeny pravidiel voľby GP

Diskusia k novele upravujúcej spôsob výberu kandidátov a voľby generálneho prokurátora dominovala druhému rokovaciemu dňu ôsmej schôdze Národnej rady (NR) SR. Do debaty sa ešte ústne prihlásilo päť poslancov. Schôdza bude pokračovať v piatok (5. 6.) o 9. hodine, keď v pléne vystúpi prezidentka SR Zuzana Čaputová so správou o stave republiky.

Smer nesúhlasí

Poslanec Boris Susko (Smer-SD) vo štvrtkovej diskusii uviedol, že otvoriť pozíciu pre nečlenov prokuratúry je nesystémovým riešením. Ide podľa neho o účelové riešenie, aby sa šéf Generálnej prokuratúry (GP) SR stal podriadeným úradujúcej výkonnej, respektíve vládnej moci. Dodal, že prokuratúra je funkčný celok, kde fungujú vzťahy nadriadených s podriadenými. Nevie si predstaviť, aby na tomto poste bola osoba, ktorá nemá skúsenosti s fungovaním prokuratúry.

Susko preto za zmenou legislatívy vidí snahu dosadiť do tejto funkcie vopred stanoveného kandidáta. Návrh novely je podľa poslanca v rozpore s programovým vyhlásením vlády (PVV), kde je jednoznačne napísané, že sa rozšíri okruh navrhovateľov kandidátov na šéfa GP. Z PVV sa podľa Suska nedá odvodiť, že sa bude rozširovať okruh samotných kandidátov. Kritizoval tiež navrhovanú verejnú voľbu kandidáta.

Dostál odkazuje na rokovací poriadok parlamentu

Podľa poslanca Ondreja Dostála (SaS) majú občania právo vedieť, ako poslanci hlasovali pri personálnych záležitostiach, pripomenul, že verejná voľba je zadefinovaná ako základná voľba v rokovacom poriadku parlamentu. Poslanec sa neobáva, že by možnosť odvolania bola problémom z hľadiska politickej zneužiteľnosti. "Sú tam zadefinované dôvody, môžeme sa rozprávať, ako ich zadefinovať. Nemôže to byť svojvoľné," povedal v diskusii.

V prípade že by parlament navrhoval svojvoľne odvolať šéfa GP, tak hlava štátu musí podľa Dostála návrh posúdiť a nemusí mu vyhovieť. Dostál takisto doplnil, že generálny prokurátor sa môže tiež v tejto veci obrátiť na Ústavný súd SR.

V piatok po vystúpení hlavy štátu majú poslanci preberať päť vládnych návrhov zákonov, ktoré pribudli do programu schôdze. Plénum ich má prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Týkajú sa napríklad odkladu splátok odvodov pre niektorých prevádzkovateľov hazardných hier, pomoci podnikateľom s nájomným, uvoľniť by sa mal aj zákaz predaja osobných ochranných prostriedkov. Plénum by malo zároveň v piatok hlasovať o posunutí vládnych návrhov do druhého čítania. Ak to bude potrebné, parlament má v piatok rokovať aj po 16. hodine.