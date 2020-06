Ďalšie uvoľňovanie opatrení! KORONAVÍRUS ustupuje: Otvoria sa kúpaliská, na pivo aj viacerí

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič včera po stretnutí s konzíliom odborníkov informoval o ďalšom veľkom uvoľňovaní opatrení. Miernejšie podmienky budú na hraniciach s Českom a Maďarskom, voľnejšie to budú mať organizátori hromadných i športových podujatí, zmierňujú sa pravidlá nosenia rúšok, rušia sa aj nakupovacie hodiny pre dôchodcov a na pivo už môžeme ísť aj viacerými. Dnes by mali odborníci debatovať o núdzovom stave či zákaze zhromažďovania sa.

Premiér Igor Matovič včera predstavil súbor ďalších opatrení, ktoré sa po stretnutí s epidemiológmi uvoľnia. Pre viaceré prevádzky i ďalšie oblasti to znamená ešte väčší návrat do normálu. Otázny je stále núdzový stav, ktorý sa o pár dní končí. Otázka otvárania škôl aj pre staršie deti príde podľa premiéra na rad asi v budúcom týždni.

Zrušia núdzový stav?

Témou ponechania alebo zrušenia núdzového stavu na Slovensku sa budú odborníci zaoberať dnes doobeda, uviedol včera Matovič. Dodal, že v utorok majú riešiť aj tému zákazu zhromažďovania. „Núdzový stav žiadnym spôsobom nikoho zásadne neobmedzuje, len nám umožňuje napríklad to, aby sme zásobovali nemocnice osobnými ochrannými prostriedkami. V momente, keď sa zruší núdzový stav, nemocnice si ich musia nakupovať samé, a to je dosť slušná komplikácia,“ priblížil premiér s tým, že sa chce k tejto otázke postaviť zodpovedne.

„Musíme si zobrať všetky dôsledky, všetky dosahy, ktoré to má,“ dodal. Na zrušenie núdzového stavu, ako aj zákazu zhromažďovania vyzval Matoviča v pondelok podpredseda parlamentu Peter Pellegrini. Na predlžovanie týchto opatrení nevidí dôvod. Premiér v reakcii uviedol, že ak by Pellegrini zabezpečil ochranné zdravotné pomôcky či prostriedky pre klientov a personál domovov sociálnych služieb alebo keby nepúšťal ľudí do osád bez kontroly, „tak by sme na Slovensku nemali núdzový stav už dva mesiace“.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Núdzový stav vyhlásila vláda pre štátne nemocnice pôvodne od 16. marca 2020. Následne ho viackrát rozšírila o ďalšie oblasti a opatrenia. V zmysle zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu môže trvať maximálne 90 dní. Jeho predĺženie či opätovné vyhlásenie právna úprava nešpecifikuje. Zákaz zhromažďovania prijala vláda pred Veľkou nocou, pričom ho časovo neohraničila.

Dovolenka pri mori?

Epidemiologická situácia v Chorvátsku, Grécku a čiastočne aj v Bulharsku je podľa Matoviča dobrá. Chce začať intenzívne rokovania s týmito krajinami v súvislosti s cestovaním ľudí na dovolenku do týchto destinácií. Je to podľa neho ešte otvorená otázka. „Budeme sa snažiť nájsť bezpečnú cestu, aby mohli ľudia tráviť dovolenku pri mori,“ doplnil Matovič. Na zasadnutí konzília diskutovali aj o medzinárodnej doprave, ako Matovič avizoval, tá bude povolená v momente, keď sa Slovensko otvorí úplne (bez obmedzenia 48 hodín).

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

ZOZNAM opatrení, ktoré sa od stredy uvoľňujú

Hranice

Na územie Slovenskej republiky môžu od utorka 2. júna od siedmej ráno bez povinnosti domácej a štátnej karantény a bez preukázania sa negatívnym testom prísť na najviac 48 hodín aj osoby, ktoré sa na území ČR, respektíve Maďarsku zdržiavajú a nemajú tam trvalý či prechodný pobyt. „Je však potrebné, aby sa na hranici preukázali najmenej dvoma hodnovernými dokladmi. Tento režim bude platiť iba na hraničných priechodoch medzi SR a ČR, resp. Maďarskom,“ uviedol Úrad verejného zdravotníctva. K daným dokladom patrí napríklad preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva.

Zároveň budú môcť Slovenskom bez zastavenia prejsť aj občania štátov EÚ, ktorí sa vracajú do krajiny, v ktorej majú občianstvo. O výnimku pre tranzit nemusia žiadať ministerstvo vnútra, ako to bolo doteraz. Povinnosť žiadať o výnimku ministerstvo vnútra však ostáva občanom krajín EÚ, ktorí cestujú do krajiny, kde nemajú občianstvo, len trvalý alebo prechodný pobyt. V oboch prípadoch musia opustiť územie SR do ôsmich hodín, môžu sa zastaviť na nevyhnutné dočerpanie pohonných látok.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Rúška

Pravidlá povinného nosenia rúšok v exteriéri sa zmierňujú. Predpísaná vzdialenosť od cudzích osôb sa skracuje z piatich na 2 metre. Mať nasadené rúško na tvári je naďalej povinné v interiéroch a na hromadných podujatiach.

Hromadné podujatia

Od stredy bude povolené organizovať športové súťažné podujatia. Budú sa ich môcť zúčastniť aj diváci za jasne stanovených podmienok.

V prevádzkach divadelných, filmových, hudobných a iných umeleckých predstavení bude zrušená povinná vzdialenosť 2 metre od seba, nahradí ju šachovnicové sedenie. Taktiež sa ruší povinnosť pre umelcov mať potvrdenie o negatívnom teste na koronavírus. Šachovnicové sedenie sa má týkať aj zhromažďovania sa v kostoloch.

Maximálny počet účastníkov sa výhľadovo bude meniť. Od 10. júna by sa mali povoliť hromadné podujatia do 500 osôb, od 1. júla až do konca tohto roka do 1000 osôb.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Obchody a služby

Od stredy 3. júna sa ruší vyhradený čas v obchodoch pre seniorov nad 65 rokov. Povinné sanitárne dni v nedeľu ostávajú pre maloobchodné prevádzky v platnosti.

Po novom nebude môcť maximálny počet zákazníkov v prevádzke presiahnuť limit jedna osoba na 10 metrov štvorcových z plochy určenej pre zákazníkov. Stále ostávajú v platnosti alternatívne podmienky, a to dodržanie dvojmetrového odstupu zákazníkov od seba, resp. v prípade zariadení verejného stravovania dvojmetrová vzdialenosť stolov od seba.

Pri stole aj viacerí

V zariadeniach verejného stravovania sa ruší obmedzenie počtu ľudí sediacich pri jednom stole. Taktiež budú môcť zariadenia verejného stravovania mať otvorené aj po 22:00. „V prípade verejného stravovania sa ruší časové obmedzenie, ktoré bolo do 22.00 h. Takže platí čisto VZN, čiže to, ako si to zariadi obec alebo mesto u seba na svojom území, to platí. Časové obmedzenie z pohľadu hygieny platiť nebude žiadne,“ dodal Matovič.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Otvoria sa aj wellnessy, kúpaliská aj fitnescentrá

Od stredy sa budú môcť otvoriť aj vnútorné športoviská pre verejnosť, fitnescentrá, prírodné aj umelé kúpaliská, wellness centrá vrátane centier v hoteloch, kúpele, masáže, vnútorné priestory ZOO a botanických záhrad, prírodné liečebné kúpele pre všetkých, ostatné doteraz zatvorené prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (kryokomory, hydromasáže, soľné jaskyne a podobne) ako aj kasína.

Hotely už nebudú musieť dodržiavať 24-hodinový časový odstup medzi ubytovaním klientov do tej istej izby. Zároveň sa zruší podmienka pre izbu mať vlastné sociálne zariadenie.

Návštevy v nemocniciach

Od stredy tiež budú povolené návštevy na všetkých oddeleniach zdravotníckych zariadení za jasne definovaných podmienok. Na tlačovej konferencii to oznámil Jozef Šuvada z Národného krízového klinického tímu.

Taxíky

V taxíkoch bude už môcť byť zapnutá klimatizácia aj pre zákazníka. Ruší sa aj povinná 15-minútová prestávka medzi jazdami. Naďalej sa bude vyžadovať dezinfekcia priestorov vozidla.Mení povinnosť mať fóliou oddelené zadné sedadlá, bude to fungovať na báze dobrovoľnosti.

Denné stacionáre

Otvoriť sa budú môcť denné stacionáre pre osoby do 62 rokov. „Postupne, každým týždňom, tento prípad tiež bude prechádzať ďalším uvoľňovaním,“ uviedol Matovič. Postupne sa bude uvoľňovať aj prijímanie nových klientov do zariadení sociálnych služieb. V ďalších týždňoch by sa mali povoliť aj návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb.

„Tento týždeň by mali byť zmenené aj usmernenia, ktoré zakazujú prijímanie nových klientov alebo ich obmedzujú špecifickým spôsobom viazaným na testovanie a 14-dňovú karanténu,“ uviedol Šuvada. Odborník však vyzýva ľudí, ktorí majú svojich príbuzných v takýchto zariadeniach, hlavne pobytového typu, aby rešpektovali odporúčania postupného uvoľňovania. Ako avizoval, v priebehu dvoch až troch týždňov by malo prísť úplné uvoľnenie.

Letné tábory

Organizovanie zotavovacích podujatí cez leto bude povolené. Maximálny počet účastníkov (deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori, personál kuchyne, personál zaisťujúce upratovanie a pod.) zotavovacieho podujatia bude stanovený v súlade s platnými opatreniami. Na tlačovej konferencii to oznámil Jozef Šuvada z Národného krízového klinického tímu. Informoval tiež o tom, že bude možné realizovať letné detské tábory, pričom budú mať rovnaké pravidlá ako hromadné podujatia. Šuvada dodal, že putovné a poznávacie tábory "z mesta do mesta" nebude možné realizovať.