KORONAVÍRUS V júni bude fungovať 32 hraničných priechodov, na 12 sa dá využiť eKaranténa

BRATISLAVA - Od začiatku júna môžu občania využívať na slovensko-maďarskej hranici hraničný priechod Rároš - Rárospuszta, určený pre osobnú dopravu a nákladnú dopravu do 7,5 tony, a riečny priechod na slovensko-českej hranici Skalica-prístavisko pre osobnú dopravu.

Druhého júna začne fungovať kompa Štúrovo - Ostrihom na riečnom hraničnom priechode s Maďarskom pre nákladnú dopravu. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Barbara Túrosová. Celkovo tak bude v júni k dispozícii 32 cestných a riečnych hraničných priechodov.

Cez 12 hraničných priechodov možno prejsť s pomocou aplikácie eKaranténa do domácej karantény. Na hranici s Rakúskom sú to priechody Petržalka - Berg a Jarovce - Kittsse, na hranici s Maďarskom priechody Čunovo - Rajka - diaľnica, Šahy - Parassapusta, Milhosť - Tornyosnémeti, na hranici s Poľskom hraničné priechody Vyšný Komárnik - Barwinek a Trstená Chyžné, na hranici s Ukrajinou Vyšné Nemecké - Užhorod a na slovensko-českej hranici Drietoma - Starý Hrozenkov, Brodské - Břeclav, Svrčinovec - Mosty u Jablunkova a Makov - Bílá Bumbálka.

Kontroly na vnútorných hraniciach SR vláda predĺžila do 26. júna. Vnútorné hranice SR je preto možné prekročiť iba na vybraných hraničných priechodoch. "Ak osoba prekročí vnútornú hranicu Slovenskej republiky na iných miestach, dopúšťa sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 300 eur a v blokovom konaní do 165 eur," upozornilo ministerstvo.