Iniciatíva tvrdí, že obchody by mali ostať v nedeľu otvorené: O prácu môže prísť 40-tisíc ľudí

BRATISLAVA - Zatvorenie obchodov počas nedieľ by malo byť na dobrovoľnej báze. Každý zamestnanec by mal mať právo vyjadriť sa, či chce pracovať posledný deň v týždni alebo nie. Presvedčená je o tom Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM).

Maloobchodníci sa nebránia diskusii o zatvorení obchodov počas nedieľ, ale nerozumejú, prečo v týchto kritických časoch by sa mala ekonomika ešte viac spomaliť. "V aktuálnej situácii si obchodníci vážia každý jeden deň, kedy môžu dobiehať straty, ktoré im vznikli núteným zatvorením takmer na dva mesiace," uviedol v stanovisku pre médiá zástupca ISKM Daniel Krakovský.

Iniciatíva by preto uvítala, ak by otázku zatvorených obchodov počas nedieľ mohli vyriešiť zamestnávatelia so svojimi zamestnancami na dobrovoľnej báze. "Medzi zamestnancami máme mnoho ľudí, ktorí sú ochotní prísť v nedeľu do práce. Prečo chceme týmto ľuďom brániť v tom, aby do práce mohli prísť? Ako alternatívne riešenie navrhujeme, aby sa každý zamestnanec mohol pri nástupe do práce vyjadriť, či chce alebo nechce pracovať v nedeľu a zamestnávateľ bude povinný túto voľbu rešpektovať," priblížil Krakovský.

Slováci by odišli míňať peniaze za hranice

Týmto prístupom by sa podľa jeho slov zabezpečilo, že v maloobchode nepríde o prácu približne 40.000 zamestnancov, ktorí sa stanú nadbytočnými. "Zároveň by sa neobmedzila možnosť privyrobenia si študentom alebo iným ľuďom, využívajúcim práve víkendové príplatky. Myslíme si, že sme sa za takmer 30 rokov samostatnosti dostatočne posunuli ako spoločnosť a nie je nutné, aby štát násilím obmedzoval zamestnancov, ktorí chcú dobrovoľne ísť do práce," uviedol Krakovský.

Podľa analýzy Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz sa toto opatrenie dotkne 13 % všetkých zamestnancov, ktorí musia cez víkend pracovať. "Prečo sa rieši len oblasť maloobchodu? Zanalyzujme, prečo Maďarsko od modelu povinne zatvorených nedieľ po roku ustupuje. Za aktuálnej situácie bude takéto opatrenie mať za následok prepúšťanie, zatváranie prevádzok a odlev peňazí do okolitých krajín, kde pôjdu občania míňať peniaze zarobené na Slovensku," dodala ISKM.