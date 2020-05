KORONAVÍRUS Do systému eKarantény prešlo doteraz vyše 1300 ľudí

Igor Matovič (vľavo) a člen permanentného krízového štábu zodpovedný za oblasť IT Ján Bučkuliak (vpravo) počas tlačovej konferencie

Zdroj: SITA/Úrad vlády SR

BRATISLAVA – Do systému eKarantény prešlo do pondelkovej 15. hodiny 1302 ľudí. Do miesta domácej karantény z tohto počtu prišlo 1058 občanov. V pondelok to oznámil premiér Igor Matovič (OĽaNO) s tým, že tento systém sa tak už intenzívne rozbehol.