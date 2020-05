Kritická situácia na priechode v Jarovciach: Repatrianti blokujú hranice, Matovič reaguje

BRATISLAVA - Na hraničnom priechode Jarovce-Kittsee sa vytvorila obrovská kolóna repatriantov, ktorí sa tam začali zhromažďovať popoludní. Čakali na avizované spustenie aplikácie umožňujúcej stráviť karanténu v domácej izolácii, no tá stále nefunguje. Ľudia sú zúfalí, nechcú ísť totiž do štátnej karantény.

Na slovensko-rakúskych hraniciach je momentálne kritická situácia, pretože diaľnicu D4 pri Jarovciach úplne zablokovali vracajúci sa repatrianti. Najneskôr oddnes mala totiž fungovať smart karanténa, no podľa informácií z úradu vlády ju ešte stále posudzujú spoločnosti Google a Apple. Slováci čakajúci na hraniciach nevedia, čo majú robiť, ísť namiesto chytrej do štátnej karantény ale odmietajú. Kolóna je dlhá niekoľko kilometrov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Čakajú už od rána

Opatrovateľka Zuzana sa dostala zo Švajčiarska po troch mesiacoch. Pricestovala so skupinkou kolegýň. "Spoliehali sme sa na inteligentnú karanténu, čakáme od rána od pol šiestej, ako sme prišli na hranicu, čo sa bude diať," uviedla. S ostatnými ženami dúfa, že aplikáciu sprevádzkujú ešte dnes. "Počkáme do večera a ak to nebude možné, tak štátna karanténa, nič iné nám nezostáva," dodala.

Hana opatruje v Nemecku, na Slovensko ju doviezla rodina, pre ktorú pracuje. Svoj príchod rovnako prispôsobila termínu spustenia aplikácie. Ráta ale aj s tým, že sa aplikácia nespustí. "Stretla som tu kolegyňu, ktorá tiež ide z Nemecka, stále rozmýšľame, či sa to spustí, či sa to nespustí," opísala svoju situáciu. Z Nemecka docestoval tesne predpoludním aj Juraj. Jeho dohodnutý odvoz musel po niekoľkých hodinách odísť. "Teraz sa už nemáme ako dostať domov. Vlastne z toho vyplýva, že aj tak ideme do štátnej karantény," skonštatoval asi po troch hodinách čakania. V kolóne sa nachádzajú aj desiatky pendlerov vrátane vodičov kamiónov, ktorí sa kvôli blokácii nemôžu dostať na Slovensko.

Nové opatrenie ÚVZ umožní prechod zo štátnej do domácej karantény

Premiér Igor Matovič oslovil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s prosbou, aby umožnil prechod do domácej karantény nielen tým ľuďom, ktorí prídu na hranice, ale aj tým, ktorí sa aktuálne nachádzajú v štátnej karanténe. Uviedol to na sociálnej sieti v reakcii na ľudí protestujúcich na hraniciach proti štátnej karanténe. ÚVZ podľa premiéra v tom zmysle pripraví opatrenie, ktoré zverejní, keď spustia aplikáciu eKaranténa.