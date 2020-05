Pellegrini: Riadiacim orgánom pre eurofondy nemuselo byť ministerstvo

Peter Pellegrini

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA – Bolo by dobré, keby existoval jeden centrálny riadiaci orgán pre eurofondy, ale nemuselo by to byť ministerstvo. Ako uviedol podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Smer-SD) v nedeľu v relácii RTVS O 5 minút 12, podľa neho je to krok späť.