KORONAVÍRUS Zamestnávatelia darujú štátu dôležitú techniku: Časť z nej sa použije aj v Žehre!

VIDEO Tlačový brífing členov vlády ohľadom ďalšej pomoci

Prístroje prišli ako dar

Na dnešnom brífingu členovia vlády hovoria o prerozdelení špecializovaných prístrojov, ktoré majú pomáhať v boji s koronavírusom. Využívané budú aj po pandémii, a to v rezortných a iných civilných zariadeniach. "Na začiatok by som ocenil, že kvôli tejto udalosti sem prišiel premiér a aj to, že dlhodobo máme dobré vzťahy s Republikovou úniou zamestnávateľov," začal na úvod Naď s tým, že pozitívne vzťahy medzi inštitúciami chce udržať.

Šéf obrany hovorí o dare, ktorý má byť Slovensku odovzdaný. "V tomto momente prišla ponuka na to, aby nám špeciálnu techniku republiková únia darovala. Využijeme ju na boj s koronavírusom," uisťuje Naď a dodáva, že aj po pandémii vedia tieto technológie využívať na rezorte.

Miroslav Kiraľvarga ako šéf republikovej rady zamestnávateľov hovorí, že ho mrzí, že v tlači číta o tom, ako podnikatelia od štátu neustále niečo pýtajú. "Tento dar je na podnet nášho člena zväzu výskumných laboratórií. Zastupujeme zamestnávateľov aj na pôde EÚ," povedal Kiraľvarga pri predstavení termokamery, ktorá meria teplotu až 100 prechádzajúcich ľudí naraz. Generátory vodíka a kyslíka zase majú byť darované štyrom nemocniciam v rámci liečby COVID-19.

Kameru chcú v osade v Žehre

V čase krízy je podľa Matoviča normálne, že sa ľudia pýtajú to, čo urobí štát pre nich. "Tu je garde opačné, sami, ktorí pýtali pomoc, prišli a sami tú pomoc ponúkli pre všetkých občanov SR, ktorí tú pomoc budú potrebovať," povedal premiér s tým, že túto pomoc oceňuje. Spomínaná termokamera má byť osadená aj v rómskej osady v Žehre, kde je situácia naďalej komplikovaná.

Skúšobné meranie kamery bolo prezentované aj počas tlačovej konferencie na konkrétnom dobrovoľníkovi.