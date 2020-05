KORONAVÍRUS Nechcem vzbudiť prehnaný optimizmus: O školách rozhodnú odborníci, odkázal Matovič

BRATISLAVA - O návrate detí do škôl musia rozhodnúť odborníci. Zdôraznil to predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) po štvrtkovom rokovaní vlády.

Zároveň upozornil, že dopredu hovoriť o možných termínoch nie je korektné, narážal tým na informácie, ktoré predniesol minister školstva vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) na sociálnej sieti. "Mrzí ma, že pán minister a ďalší komunikujú túto tému na verejnosti. Nechcem, aby sme vzbudzovali prehnaný optimizmus, ktorého výsledkom môže byť strata zodpovednosti a následný opätovný nárast pozitívnych prípadov. V takej situácii by sme totiž museli opäť sprísniť opatrenia, a to by nikto z nás, myslím, nechcel," uviedol Matovič.

Povedal, že ak sa situácia so zvládaním pandémie bude vyvíjať dobre, "vie si predstaviť čokoľvek", rozhodnutie o ďalšom uvoľňovaní opatrení však musí byť v réžii konzília odborníkov - epidemiológov. Gröhling vo videu na sociálnej sieti v stredu (6. 5.) naznačil, že pri otváraní škôl by sa najskôr mali vrátiť deti do škôlok a žiaci prvého stupňa základných škôl spolu s piatakmi.

Následne sa bude zvažovať, či sa do škôl vrátia aj ostatní žiaci. Minister by bol rád, keby bolo vyučovanie v školách obnovené aspoň čiastočne v júni. Školy a školské zariadenia sú z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou.