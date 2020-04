KORONAVÍRUS Matovičova vláda získala dôveru: VIDEO Fico vysvetľuje omyl poslanca Smeru pri hlasovaní

dnes parlament vyslovil dôveru vláde Igora Matoviča a Programovému vyhláseniu vlády, za hlasovalo 93 poslancov, proti 48

členka klubu SaS a predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Cigániková už avizovala, že dokument nepodporí, no nakoniec sa schôdze nezúčastnila

Matovič v pléne pred hlasovaním kritizoval Smer

poslanci odobrili v zrýchlenom konaní ďalšie 2 vládne návrhy zákonov

poslanec Smeru Vladimír Faič omylom zahlasoval za PVV a dôveru vláde Igora Matoviča

12:49 "Však sa už načisto pomiatol aj pomiatnutý bol," reagoval Fico na kritiku Matoviča v pléne, že si pre neho príde NAKA domov.

12:40 Fico hovorí o včerajšom odvolávaní Soni Pőtheovej, ktorá viedla Úrad na ochranu osobných údajov. "Na čo bolo dobré včera to divadlo. Mimochodom, včera mala narodeniny, ak by vás to zaujímalo," skonštatoval Fico na margo včerajšieho odvolania šéfky ÚOOÚ.

12:36 Ak tu niekto hovorí o 9-percentnom prepade ekonomiky, tak to má na triku všetko Matovič, povedal to na tlačovej konferencii šéf Smeru Fico. "Keď sa tak pozrieme na Igora Matoviča, je to premiér Rómov - premiér cigánov. Varil by im v osadách rovno aj večeru," pokračuje v kritike Fico.

12:32 Začala tlačová konferencia Smeru. "Na rozdiel od Matoviča, Smer neodignoroval diskusiu o programovom vyhlásení vlády," začína kriticky predseda Robert Fico. Podľa Fica celý klub hlasoval proti a podľa jeho informácií sa Vladimír Faič pomýlil. "Je to ľudský omyl, ktorý sa v takých to situáciách stáva pomerne často," vysvetľuje hlasovanie kolegu Fico.

12:24 Strana Za ľudí cez Juraja Šeligu a Veroniku Remišovú ďakujú parlamentu za prejavenú dôveru. Remišová vtipne dodala, že je rada, že poslakyňu Pivkovú, ktorá sa schôdze nemohla zúčastniť, dôstojne nahradil Vladimír Faič.

12:21 K získaniu dôvery v parlamente už premiérovi Matovičovu gratuluje aj hlava štátu Zuzana Čaputová.

12:14 Vyhlásenie vládnych lídrov sa skončilo, nasledovať bude opozícia.

12:11 "Za tých 6 týždňov čo sme fungovali, mám pocit, že ideme na plné obrátky. Vhupli sme do toho zrazu naraz. Rýchlo sme sa oboznamovali s problematikou. Je to aj výhoda toho, že nebola ani minúta na nejaké predýchnutie po voľbách. Kríza zmenila mnohé životy ľudí," hovorí predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík a hovorí o schválení PVV s impozantnou väčšinou.

12:07 "Dnes sme dostali dôveru parlamentu. Ja si túto dôveru veľmi vážim a beriem to s obrovskou pokorou a beriem to ako veľký záväzok, že budeme túto krajinu spravovať čestne, férovo," hovorí Veronika Remišová (Za ľudí).

12:00 Kollár aj na tlačovej konferencii opakuje ďakovné slová z pléna parlamentu voči všetkým poslancom za takmer jednohlasné hlasovania v oblasti "korona-zákonov". Pokračuje Matovič. "Od volieb uplynulo nejaké obdobie. Prijali sme toľko rozhodnutí, že žiadna vláda v histórii toľko závažných rozhodnutí neprijala," hovorí predseda vlády a pripomína "okrúhlu pečiatku" od parlamentu, ktorú pred chvíľou dostala vláda. "Z tohto miesta chcem poďakovať poslancovi z opozičných radov, že podporil naše PVV," zmienil prekvapivo poslanca Faiča Matovič v prehovore. Ten totiž hlasoval za PVV.

11:58 Začína tlačová konferencia vlády. Po boku stoja Veronika Remišová, Igor Matovič, Boris Kollár a Richard Sulík. Za nimi stoja poslanci vládnych strán a podpredsedovia parlamentu z vládnej koalície a predsedovia výborov vládnej koalície.

11:55 Ako prvý avizuje tlačovku opozičný Smer na 12:15. No zdá sa, že skôr vystúpia poslanci vlády.

11:51 Z hlasovania vyplýva, že za dôveru vláde hlasoval aj poslanec Smeru Vladimír Faič. Pravdepodobne ide o technický omyl, no nateraz to nie je isté.

11:45 Boris Kollár ukončil dnešnú schôdzu parlamentu. Očakávajú sa tlačové brífingy jednotlivých strán.

11:46 Poslankyňa Jana Cigániková je nakoniec neprítomná v parlamente, a tak nehlasovala proti PVV, ako sa o tom pôvodne hovorilo.

11:42 Pristúpilo sa k hlasovaniu o Programovému vyhláseniu vlády (PVV) a dôvere vláde. Parlament vyslovil dôveru vláde Slovenskej republiky a odobril aj PVV. Poslanci opäť tlieskajú. Za hlasovalo 93 poslancov , proti 48, nikto sa nezdržal.

11:42 Parlament neschválil ani druhý pozmeňujúci návrh k PVV od poslanca Vážneho.

11:41 Parlament neschválil pozmeňujúci návrh Pellegriniho.

11:39 Rovnako ako premiér, aj Kollár použil slogan SaS. "Dúfam, že o štyri roky sa tu oplatí podnikať, pracovať a žiť," povedal. Pristúpi sa k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch k PVV. Začne sa hlasovaním o dodatku od Petra Pellegriniho.

11:36 Matovič skončil záverečné stanovisko k rozprave o PVV, opäť za veľkého potlesku. Vystúpi ešte predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Za Kollárovho prejavu sa vracajú do rokovacej sály aj poslanci Smeru. Predseda Sme rodina ďakuje všetkým poslancom parlamentu za takmer jednohlasné hlasovania o najnovších zákonoch v súvislosti s krízou.

11:27 "Budeme prievozníkmi cez túto ťažkú krízu, ktorej čelíme," pokračuje Matovič. Predsedovi Smeru Robertovi Ficovi Matovič odkázal, aby ticho šuchal nohami a čakal, kým mu NAKA zaklope na dvere a nerobil z každého kroku vlády veľké bubliny.

11:24 Matovič obviňuje Smer z rozkrádania takmer 30 miliár eur, ktoré by sa nám podľa jeho slov teraz ako krajine hodili. "Sme v tejto nezávideniahodnej situácii vďaka predchádzajúcej vláde, ale musíme tomu čeliť, sme v tom spolu," hovorí predseda OĽaNO.

11:21 Predseda vlády varuje pred príchodom druhej a tretej vlny koronavírusu. "My tú druhú a tretiu vlnu ekonomicky neprežijeme," zdvíha varovný prst Igor Matovič s tým, že nie je možné skokovo uvoľniť opatrenia. "9-percentný pokles ekonomiky nemá v nových dejinách pre Slovensko obdobu, bude to veľká rana pre zamestnávateľov a zamestnancov," priznáva premiér.

11:18 Premiér vyzval poslancov na potlesk pre zdravotníkov. V záverečnej reči vyzdvihuje posledné nízke čísla nových prípadov na infekciu koronavírusu. "V rozhovore so zahraničnými lídrami sa ma pýtali, že 'ako to robíme?', tak som im zažartoval, že falšujeme štatistiky," dodal s humorom Matovič.

11:14 Matovič ďakuje poslancom za "zvádzanie boja" ohľadom PVV. "Mrzí ma, že zástupcovia strany Smer hlboko pohŕdajú demokraciou na Slovensku," neodpustil si kritiku opozície Matovič na úvod. Poslanci Smeru v parlamente podľa slov Matoviča nie sú. "Prihováram sa vám, už len ako jediným predstaviteľom opozície," smeroval svoje slová Matovič kotlebovcom.

11:12 Parlament teraz pokračuje v rokovaní o PVV. Rozprava bola ukončená, k rozprave zaujíma stanovisko Matovič. Ten sa k pultíku presunul za búrlivého potlesku koaličných poslancov a ministrov.

11:11 Poslanci odhlasovali novelu zákona o štátnej štatistike.

11:10 Bola otvorená 6. schôdza národnej rady. Poslanci odhlasovali novelu zákona o súdnej rade. V parlamente sa už nachádzajú ministri spolu s premiérom Matovičom. Rokovania Súdnej rady SR môžu byť v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vedené online v prípade neprítomnosti niektorého z členov. V prípade absencie vedenia by mohol viesť radu jej najstarší člen. Vyplýva to z novely zákona o súdnej rade, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Plénum o právnej úprave rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní. (tasr)

Hlasovanie o dôvere

Poslanci majú vo štvrtok o 11. hodine hlasovať o programovom vyhlásení vlády, a tým vysloviť dôveru kabinetu Igora Matoviča (OĽaNO). Ešte predtým sa očakáva vystúpenie premiéra. Po dlhej sérii rozpravy k vládnemu dokumentu tak dnes poslanci odklepnú poslednú formalitu začiatku vlády Igora Matoviča.

V úvode siedmeho rokovacieho dňa 6. schôdze Národnej rady (NR) SR sa poslanci venujú dvom vládnym návrhom, o ktorých rokujú v zrýchlenom režime. Ide o novelu zákona o štátnej štatistike a novelu zákona o Súdnej rade SR. O oboch majú definitívne rozhodnúť už dnes.

Cigániková je proti

Predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Cigániková od liberálov nemôže súhlasiť s takým PVV, ktoré obsahuje systém unitárnych zdravotných poisťovní. Pred novinármi povedala, že minister zdravotníctva Marek Krajčí jej prisľúbil kompromis, že táto časť bude z dokumentu vyňatá, čo sa napokon nestalo. Vládny program preto pri hlasovaní v parlamente nepodporí.

"Ja som jasne komunikovala, že systém, ktorý ruší pluralitu zdravotných poisťovní je pre mňa absolútne za čiarou, a že nebudem súhlasiť s takým PVV, ktoré by toto obsahovalo," povedala v stredu novinárom Cigániková. Dodala, že po rozsiahlej diskusii dosiahli kompromis, že systém unitárnych poisťovní v dokumente nebude, čo sa napokon nestalo. "Akceptujem to, ale nemajú odo mňa čakať, že to podporím," dodala s tým, že svoje rozhodnutie neplánuje meniť.

"Som za to, aby bola pluralita zdravotných poisťovňami, to znamená konkurencia medzi nimi, ktoré by sa mali o poistencov biť lepšími službami," priblížila Cigániková s tým, že v dôsledku unitárneho systému môže dôjsť k plytvaniu financií, pod čo sa nedokáže podpísať. Podotkla, že vládu plne podporuje, no dokument nepodporí.