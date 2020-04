KORONAVÍRUS Podnikateľ ustúpil, záchrana zamestnancov: Sulíkova vyhratá bitka, chce bojovať ďalej

HUMENNÉ/BRATISLAVA - Humenská spoločnosť Nexis Fibers, výrobca priemyselných vlákien, zastavila počas minulého víkendu svoju vlastnú výrobu. Situácia zašla až tak ďaleko, že dotyční zamestnanci sa vybrali na protest do hlavného mesta. Podporiť ich prišiel aj samotný šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík. Ten podal trestné oznámenie a dnes sa situácia už odrazu vyriešila.

Dodávateľ energií a médií Chemes Humenné jej od piatka prerušil dodávku niektorých z nich. Informovalo o tom ešte minulý týždeň vedenie spoločnosti. Spoločnosť Chemes a. s. Humenné však dnes obnovila dodávky energií pre firmu Nexis Fibers, ktorá pôsobí v jej priemyselnom parku.

Zabral nátlak

Minister hospodárstva SR Richard Sulík víta, že tlak zo strany rezortu a avizované trestné oznámenie zabralo. Hrozilo totiž, že firma Nexis Fibers pre odpojenie od energií bude hromadne prepúšťať. „Evidentne zabral tlak štátnej inštitúcie, hoci najradšej by som bol, ak by to nebolo treba,“ zdôraznil šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík, ktorý ešte včera informoval o podanom trestnom oznámení.

Ak sa situácia skomplikuje, Sulík je ochotný prísť aj osobne

Ministerstvo hospodárstva bude situáciu pozorne sledovať. „V prípade ďalších nezrovnalostí som pripravený tieto firmy aj osobne navštíviť,“ zdôraznil Sulík. V týchto koronačasoch je veľmi dôležité, aby mali firmy vytvorené podmienky na čo najlepšie prosperovanie. „Pre nezmyselné osobné spory nemôžeme ohrozovať zamestnanosť a možnosť tvoriť hodnoty,“ dodal Sulík.

Minister podal aj trestné oznámenie

Minister hospodárstva Richard Sulík po oboznámení sa so situáciou najprv v utorok vyzval predstaviteľov firmy Chemes, aby dodávky energií vo svojom priemyselnom parku znovu sprístupnili. V stredu avizoval podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa.

Spoločnosť Nexis Fibers musela po odstavení od energií prerušiť výrobu, hoci 14. apríla získala záväzné neodkladné opatrenie súdu, ktorý uložil spoločnosti Chemes povinnosť zabezpečiť nerušenú a priebežnú dodávku energií a médií na základe týždenných zálohových platieb. To sa však nestalo a zamestnanci Nexis Fibers zostali od pondelka 20. apríla doma, pričom poberali 60 percent platu. Spoločnosť v dôsledku týchto udalostí ohlásila hromadné prepúšťanie, ktoré sa malo týkať všetkých takmer 400 zamestnancov.

Vyhratý boj

Minister Sulík v dnešnom rannom statuse hovorí o víťazstve. "Predstavte si, že máte firmu. Máte dobrý produkt a máte ho komu predávať, zamestnávate 400 ľudí. Akurát že vaša firma je závislá od svojvôle človeka, ktorému patrí pozemok pod ňou. Odpojí vás od elektriny, pýta si premrštené poplatky, kadečo požaduje. Idete na súd, ten prikáže neodpájať, ale ani to ho nedonúti čokoľvek zmeniť. Musíte prestať vyrábať, lebo takto to nejde. Zúfalstvo vás doženie až pred Úrad vlády," píše šéf SaS.

Sulík chce otvárať rýchlejšie

Sulík ešte na utorkovej vláde navrhoval rýchlejšie otváranie ekonomiky. "Navrhnem to, lebo sa ukázalo, že obavy zo zvýšenia nákazy v súvislosti s veľkonočným cestovaním sa nepotvrdili. Žiadna katastrofa nárastu epidémie sa nekoná, koná sa však katastrofa v prípade predajní, ktoré musia byť zatvorené," zdôraznil Sulík.

Bilancia z posledných dní v prípade vývoja nákazy hovorí podľa neho jednoznačne o klesajúcom trende. "Nevidím dôvod, prečo by sme mali naďalej držať predajne zatvorené," uviedol minister hospodárstva s tým, že pravidlá o maximálnom počte zákazníkov v malometrážnych predajniach spolu so zachovaním prísnych hygienických opatrení možno bezpečne aplikovať i v prípade veľkých predajných plôch.