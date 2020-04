KORONAVÍRUS O Kičurovi definitívne rozhodol špecializovaný súd: Bývalý šéf rezerv ide do väzby!

Kičura sa dnes dostavil na špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici

Zdroj: SITA/Peter Rusko

BRATISLAVA - So začiatkom zdravotníckej krízy, ktorú spôsobil koronavírus, sa v kontexte ochranných prostriedkov zraky verejnosti obracali aj na Správu štátnych hmotných rezerv (SŠHR). Tej do príchodu novej vlády Igora Matoviča šéfoval Kajetán Kičura. V pomerne rýchlom tempe ho však v posledných dňoch zaistila a následne obvinila NAKA z prijímania úplatku, s čím sa stotožnil aj ústavný súd a dnes rozhodol napokon aj Špecializovaný trestný súd. Ten bývalého šéfa Správy hmotných rezerv vzal do väzby.