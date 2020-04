KORONAVÍRUS Šéf komory zubných lekárov: Hovoriť o dostatku ochranných pomôcok je ilúzia

BRATISLAVA - Hovoriť o dostatku osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) je v dnešnej dobe ilúzia. Uviedol to prezident Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) Igor Moravčík. Potrebu takýchto pomôcok bude treba podľa jeho slov riešiť z dlhodobejšieho horizontu, pretože, ako zdôraznil, pandémia nového koronavírusu nebude trvať jeden alebo dva týždne.

Moravčík priblížil, že trvalo tri týždne, kým sa zubným lekárom podarilo získať vysokovýkonné respirátory, štíty a ochranné celotelové plášte. "Od začiatku šírenia ochorenia COVID-19 sme apelovali na všetkých kompetentných o zabezpečenie dostupnosti osobných ochranných pracovných pomôcok. Zubní lekári sú v prvej línii rizikovosti nakazenia a možného ďalšieho šírenia nového koronavírusu na svojich pacientov, pretože ošetrujú pacienta vo vzdialenosti 20 až 30 centimetrov od ústnej dutiny. Posun, čo sa týka pomôcok, nastal po trojtýždňových apeloch a výzvach na kompetentných," komentoval.

Podľa slov šéfa SKZL prezidenti regionálnych komôr aktívne od začiatku pandémie komunikujú so samosprávnymi krajmi. "Začiatkom minulého týždňa sa po prvý raz, v spolupráci s vyššími územnými celkami, začali distribuovať ochranné pomôcky zo štátnych hmotných rezerv aj pre zubné ambulancie," povedal s dôvetkom, že ide však len o prvú vlnu, ktorá vystačí možno na pár dní. Poukázal na to, že pandémia sa neskončí zo dňa na deň, a teda ochranné pomôcky budú zubní lekári používať dlhodobo. Moravčík však verí, že prísun do zubných ambulancií bude plynulý a verifikovaný štátom tak, aby bola zabezpečená dostupnosť certifikovaných OOPP pre zdravotnícky personál.

Rovnako poukázal na to, že keďže nikto nevie, dokedy bude pandémia trvať, je nevyhnutné vydať hygienicko-epidemiologický režim a štandardné postupy pri ošetrovaní pacienta v zubnej ambulancii tak, aby bol počas pandémie chránený zdravotnícky personál, ako aj pacienti. "Komora na štandardoch aktuálne pracuje a verím, že v krátkom čase budú vydané Úradom verejného zdravotníctva SR," mieni Moravčík, pričom odkázal na to, že SKZL odporúča zubným lekárom riadiť sa metodickým usmernením.

Komora v súčasnosti neodporúča vykonávať preventívne prehliadky. "Otázku ich vykonávania počas pandémie riešime v pripravovaných postupoch poskytovania zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti," dodal prezident SKZL Moravčík.