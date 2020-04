KORONAVÍRUS Môžete sa infikovať z potravín? Svetová zdravotnícka organizácia pozná odpoveď

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že doposiaľ nebola potvrdená nákaza prostredníctvom konzumácie potravín. Podľa Európskeho bezpečnostného úradu stále platí, že primárnym je prenos z človeka na človeka a potom kvapôčkovou cestou pri kýchaní a kašľaní.

Vírus sa však môže na plastoch či kartónoch udržať jeden až dva dni, preto by ste mali venovať pozornosť zvýšenej hygiene rúk. A to platí aj pri manipulácii s potravinami. Vedci síce predpokladajú, že vírus sa stáva neinfekčným po 24 hodinách, avšak aj napriek tomu by ste mali byť opatrní. To znamená, že aj po vyložení nákupu by ste si mali umyť ruky, rovnako tak aj pred a po jedle. Obaly, v ktorých sú potraviny zabalené, by ste mali vyhodiť, platí to aj pri jednorazových vreckách.

Zdroj: gettyimages.com

Potraviny, ktoré sú balené, môžete tiež jemne pretrieť dezinfekciou. Pozor! Platí to však len pri balených potravinách, v žiadnom prípade to nerobte pri ovocí alebo zelenine. Je dôležité, aby ste aj v obchode dodržiavali určité pravidlá. Vždy vstupujte do obchodu s rúškom na tvári, na rukách majte rukavice. Pri nakupovaní veci nechytajte a nevracajte ich naspäť do regála, skúste viac nakupovať "očami". Pri manipulácii s pečivom a nebalenými výrobkami použite rukavice. Seniorom choďte nakúpiť namiesto nich. Po príchode z obchodu si dôkladne umyte ruky a urobte tak aj po vyložení nákupu.

Mnoho otázok sa týka aj zvierat. WHO upozorňuje, že doposiaľ bol zaznamenaný prípad prenosu infekcie z človeka na zviera, nie opačne. Pri manipulácii so zvieracími krmivami platia rovnaké zásady ako pri potravinách. WHO hovorí, že nie je možné sa prostredníctvom krmiva infikovať.