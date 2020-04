Parlament dnes opäť rokuje: Je po hlasovaní, poslanci schválili zákony z dielne dvoch rezortov

NAŽIVO Rokovanie parlamentu na 5. schôdzi

Aktualizované 18:46 Zavedenie zálohového systému jednorazových obalov sa posunie. Upravia sa tiež niektoré lehoty pri konaniach pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Poslanci Národnej rady SR v utorok schválili návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Zákon prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní. (tasr)

Aktualizované 18:32 Bude sa pokračovať v prerušenom rokovaní o novele zákona z dielne ministerstva vnútra. V pléne reční minister vnútra Roman Mikulec.

Aktualizované 18:31 Poslanci národnej rady schválili novelu z dielne rezortu financií. Za bolo rovnako 88 poslancov, proti 40.

Aktualizované 18:30 Pristúpi sa k hlasovaniu ohľadom bodu z dielne ministerstva financií.

Aktualizované 18:26 Novela zákona z dielne životného prostredia bola schválená. Za hlasovalo 88 poslancov, proti 24. Návrh prešiel.

Aktualizované 18:15 Poslanci budú o novelách zákonov o životnom prostredí a o finančnej novele hlasovať už o 18:25.

Aktualizované 16:29 Minister financií Eduard Heger v pléne odôvodňuje svoju novelu zákona z dielne rovnomenného rezortu.

Aktualizované 14:31 Rokovanie parlamentu pokračuje. Minister životného prostredia Ján Budaj odôvodňuje novelu zákona.

Aktualizované 14:00 Peter Pellegrini oznamuje, že kvôli stále prebiehajúcemu rokovaniu výboru financií bude rokovanie parlamentu pokračovať až 14:30.

Aktualizované 12:30 Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Návrh predpokladá posunutie niektorých lehôt, napríklad zavedenie zálohového systému jednorazových obalov. Snemovňa o návrhu rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Zmenu navrhol envirorezort s tým, že zabezpečenie riadneho procesu výberu správcu je časovo náročné. (tasr) Nasleduje prestávka na rokovanie výborov do 14:00.

Aktualizované 10:36

Poslanci Národnej rady (NR) SR prerokujú v skrátenom legislatívnom konaní vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Návrh predpokladá posunutie niektorých lehôt, posunúť by sa malo napríklad zavedenie zálohového systému jednorazových obalov.

Zmenu navrhlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR s tým, že zabezpečenie riadneho procesu výberu správcu je časovo náročné. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) v pléne NR SR v utorok vysvetlil, že pri posune lehôt by sa mala v zákone o ochrane prírody odstrániť technická chyba. Tá by podľa jeho slov spôsobila, že na jeden rok by nebola úplne jasná ochrana prírody na určitých územiach. (tasr)

Nový poslanec za OĽaNO zložil poslanecký sľub, ostáva už len Šofranko

V úvode piatej schôdze Národnej rady SR zložil sľub novozvolený poslanec Andrej Stančík (OĽaNO). Poslaneckého mandátu sa ujal po tom, ako bol v povinnej karanténe po návrate zo zahraničia v súvislosti so šírením nového koronavírusu.

Plénum Národnej rady SR stále nie je kompletné, naďalej funguje bez plného počtu poslancov. Zo 150 zákonodarcov chýba už len jedna poslankyňa. Sľub zatiaľ nezložila volebná líderka OĽaNO Mária Šofranko, ktorá je ospravedlnená zo schôdze pre dlhodobé zdravotné problémy.

Plénum čaká viacero opatrení

Poslancov na schôdzi čaká vládny návrh zákona z dielne envirorezortu, ktorým by sa mal napríklad posunúť termín zavedenia zálohového systému jednorazových obalov. Plénum má o ňom rokovať v skrátenom konaní, je ďalším z opatrení reagujúcich na krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu. Poslanci by tiež mali definitívne rozhodnúť o balíku opatrení ministerstva vnútra súvisiacich s krízovou situáciou.

Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR v súvislosti s ochorením COVID-19 sa týka najmä posunov viacerých termínov a lehôt. Zálohový systém jednorazových obalov by sa mal podľa návrhu posunúť z roku 2022 na 2023. Posuny termínov sa týkajú aj záverečných správ, uplatnení finančných úhrad či žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu.

Poslancov tiež čaká presunuté hlasovanie o opatreniach v pôsobnosti rezortu vnútra. Upraviť by sa mali podmienky rokovania a hlasovania obecných a mestských zastupiteľstiev počas mimoriadnej situácie, ako aj obmedziť prijímanie žiadostí o vydávanie občianskych preukazov či cestovných pasov. Podľa návrhu by tiež napríklad policajti, hasiči a záchranári mohli mať počas krízovej situácie nárok na platené voľno v prípade potreby celodennej starostlivosti o dieťa či zverenej osoby.

Plénum by malo počas schôdze opätovne voliť predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Na tento post opakovane neúspešne kandidoval Marian Kotleba (ĽSNS), ktorý avizoval, že o funkciu sa bude uchádzať opäť.