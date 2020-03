Za zmeškanú technickú kontrolu sa naďalej nebude pokutovať, informoval o tom Doležal

Andrej Doležal

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA – Za zmeškanú technickú a emisnú kontrolu sa naďalej nebude pokutovať. A to ani po tom, ako dostali stanice technickej a emisnej kontroly (STK a EK) výnimku a od pondelka (30. 3.) môžu byť otvorené. V utorok pred rokovaním vlády to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s tým, že platiť to bude dovtedy, kým sa STK nedostanú do normálneho režimu.