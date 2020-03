Slováci, nezabudnite! V noci na nedeľu sa mení čas, dotkne sa to štyroch vlakov

Posun času podľa hovorcu ZSSK Tomáša Kováča spôsobí, že štyri vlaky prídu do cieľovej stanice o hodinu "neskôr," hoci v skutočnosti pôjdu podľa platného cestovného poriadku. Týka sa to rýchlika, ktorý vyráža o 21.54 h z Humenného a má plánovaný príchod do Bratislavy o 5.49 h. Rovnako tak sa to dotkne rýchlika s odchodom z hlavného mesta o 22.53 h, ktorý má prísť do Humenného o 6.33 h. Zmena času ovplyvní aj rýchlik, ktorý štartuje z Prešova o 21.12 h a do stanice Bratislava-Nové Mesto má plánovaný príchod o 6.02 h.

Zdroj: TASR

Štvrtým dotknutým je rýchlik s odchodom o 22.34 h zo stanice Bratislava-Nové Mesto, ktorý má doraziť do Prešova o 7.42 h. Všetky tieto spoje prídu do cieľovej stanice "zmeškané" do 60 minút. Kováč zároveň pripomenul, že od 17. marca pre zamedzenie šírenia nového koronavírusu nie sú v týchto rýchlikoch vedené autovozne a počty radených lôžkových vozňov sú obmedzené. Spojov RegioJetu sa zmena času nedotkne. "Žiadne spoje RegioJetu nejdú v dobe posunu času," uviedol hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj.