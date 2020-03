Tragická zrážka dvoch osobných vlakov v Egypte: Hlásia 13 zranených

Vlaky smerovali z južnej časti Egypta do Káhiry, keď jeden z nich narazil zozadu do druhého. Krátko po nehode železničný úrad oznámil zastavenie dopravy na všetkých tratiach, a to z dôvodu nepriaznivého počasia.

Ako informovala agentúra DPA, vo veľkých častiach Egypta sa vo štvrtok vyskytli silné dažde a piesočné búrky. Egypt zažil v uplynulých rokoch viacero železničných tragédií. Najhoršia sa odohrala v roku 2002, keď došlo k požiaru osobného vlaku, pričom zahynulo viac ako 360 ľudí.