KORONAVÍRUS Všeobecní lekári žiadajú novú vládu o ochranné pomôcky do ambulancií

BRATISLAVA – Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)/Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) žiada novú slovenskú vládu na čele s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO), aby bezodkladne zabezpečila dodanie osobných ochranných prostriedkov a dostatočného množstva dezinfekčných prostriedkov do ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých pre situáciu s novým koronavírusom. Informovala o tom prezidentka AVLS/SVLS Monika Palušková.

Ochranu chce aliancia a spoločnosť zabezpečiť pre všeobecných lekárov pre dospelých a sestry v ambulanciách po celom Slovensku. "Denne každého z nás kontaktujú desiatky pacientov, pričom nevieme, ktorý z nich je nositeľom vírusu," uviedla Palušková, podľa ktorej je povinnosťou štátu zabezpečiť pre týchto pracovníkov osobné ochranné prostriedky, aby počas svojej práce neboli ohrození.

AVLS žiada respirátory FFP3, jednorazové rúška, obleky, rukavice, návleky či okuliare. Tiež poukázala na to, že ambulancie a ich vybavenie sa musia neustále dezinfikovať, dekontaminovať a čistiť. Prostriedky však podľa Paluškovej chýbajú. Dodanie osobných ochranných prostriedkov chce AVLS priamo do každej ambulancie tak, ako sú a boli dodávané do nemocníc.