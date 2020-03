Naď je dobrou voľbou na post ministra obrany, čaká ho však neľahká úloha, hovorí Macko

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Jaroslav Naď je dobrým výberom na post šéfa rezortu obrany, no čaká ho neľahká úloha. Uviedol to bývalý generál Pavel Macko, ktorý sa na kandidátke dvojkoalície strán Progresívne Slovensko(PS)/Spolu v nedávnych parlamentných voľbách nedostal do Národnej rady SR. Macko sa domnieva, že Naď sa bude musieť vysporiadať nielen s hrozbou koronavírusu, ale, pravdepodobne, aj s obmedzeným množstvom financií.