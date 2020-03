KORONAVÍRUS ONLINE Na Slovensku je vyše 40 nakazených: Do karantény dali aj syna zadržanej sudkyne

BRATISLAVA - V sobotu pribudlo ďalších 12 pozitívne testovaných ľudí na nový koronavírus. Predpokladá sa, že ich bude stále viac. Ľudia by preto mali byť disciplinovaní, čas by mali tráviť doma, prípadne v prírode a vyhýbať sa veľkým skupinám ľudí. Situáciu na Slovensku aj dnes sledujeme ONLINE.

20:30 Podľa televízie Joj má byť v karanténe aj syn jednej z obvinených sudkýň. O koho konkrétne ide, nie je jasné, iniciály má M.J. Muža zrazilo auto v Banskej Bystrici pred rýchlym občerstvením, policajtom sa mal neskôr priznať, že bol v Taliansku.

19:16 Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Ružomberku má potvrdený prípad nákazy novým koronavírusom. Ide o 32-ročného muža, ktorý pricestoval z Nemecka a má mierne príznaky ochorenia. Informovala o tom v sobotu hovorkyňa ružomberskej nemocnice Petra Dišková.

"Pacient sa vrátil z Nemecka spolu s ďalšími dvoma spolupracovníkmi, kde pracovali pre nemeckú firmu. Všetci traja majú mierne príznaky ochorenia. Na výsledky ďalších dvoch pacientov zatiaľ čakáme," uviedla Dišková.

18:57 V Nitrianskom kraji zaznamenalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby v piatok (13. 3.) a sobotu zneužitie tiesňovej linky 155. Informovala o tom a Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

"Môžem potvrdiť, že v Nitrianskom kraji prišlo k incidentu, keď volajúci na linku 155 opísal príznaky mozgovej mŕtvice vrátane príznakov na ochorenie COVID-19. Až na adrese a po zložitom manažovaní, kam bude pacient prevezený, bolo zistené, že rodina si všetko vymyslela. Posádka záchrannej zdravotnej služby bola odvolaná z adresy a prípad budeme riešiť s políciou," uviedla Krčová.

16:50 Premiér Peter Pellegrini kontroloval hraničné prechody. Oznámil, že za sobotu pribudlo 12 nových prípadov nákazy. Dvaja z toho sú muži z Bratislavy. Premiér nevylúčil prijatie ešte prísnejších opatrení, aby sa zabránilo šíreniu nového koronavírusu. V tejto súvislosti pravdepodobne zvolá na nedeľu (15. 3.) mimoriadne rokovanie vlády. Apeluje tiež na občanov, aby boli disciplinovaní. Povedal to v sobotu na hraničnom priechode Jarovce-Kittsee.

16:22 V priebehu včerajšieho večera prebehla v centre Bratislavy kontrola dodržiavania prijatých opatrení počas vyhláseného mimoriadneho stavu. Skontrolovaných bolo viacero prevádzok v centre Bratislavy, pričom okrem niekoľkých prípadov nedodržania prijatých opatrení bol v jednom z podnikov počas kontroly nájdený muž, na ktorého bol vydaný príkaz na zatknutie. Policajti v súlade so zákonom tohto muža obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na príslušné policajné oddelenie. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.

16:15 Zdravotníci v prvej línii boja proti koronavírusu čelia nedostatku ochranných pracovných pomôcok. Napriek avizovanému dopĺňaniu zásob bolo dodaných päť kusov textilných rúšok na ambulanciu a jeden kus na osobu v nemocniciach. Informovala o tom Iniciatíva Zdravotníkov v prvom kontakte. Základný problém nedostatočnej ochrany podľa zdravotníkov spočíva v tom, že ak bude musieť každý z nich, ktorý príde do kontaktu s podozrivým alebo potvrdeným pacientom s COVID-19, absolvovať povinnú karanténu alebo sa nakazí, zdravotnícky systém sa čoskoro zrúti a nebude mať kto ošetrovať. "Keď nedokážeme chrániť seba, nedokážeme chrániť ani vás," upozornili lekári, záchranári a sestry v tlačovej správe.

Zdroj: SITA/Tomáš Somr

15:55 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pristúpili v sobotu k mimoriadnej zmene grafikonu na území Slovenska. Pokračujú tak v zavádzaní opatrení s cieľom zamedziť ďalšiemu šíreniu ochorenia COVID-19 prostredníctvom železničnej dopravy. Informoval o tom hovorca ŽSR Michal Lukáč. "Od dnešného dňa, teda od 14. marca 2020, sme pristúpili po dohode so všetkými dopravcami v osobnej preprave k mimoriadnej zmene grafikonu na území SR," uviedol Lukáč.

14:56 Jedna z pacientiek s koronavírusom je lekárka z Národného ústavu detských chorôb na bratislavských Kramároch. Nakazila sa, keď bola v Linzi konzultovať stav jedného z pacientov. Spolu s ňou sú v karanténe ďalśie tri lekárky. Informuje o tom Denník N.

14:30 Žilinskí mestskí policajti počas svojej kontroly v noci z piatka (13. 3.) na sobotu zaznamenali 11 prevádzok, ktoré boli otvorené napriek nariadeniu zo strany ústredného krízového štábu a Úradu verejného zdravotníctva SR. Samospráva v tejto súvislosti vyzýva verejnosť na rešpektovanie nariadení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu, ako o tom informoval v sobotu hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

14:22 Bezpečnostno-operatívna jednotka Horskej záchrannej služby (BOJ HZS) napočítala v sobotu v lyžiarskom stredisku Jasná Nízke Tatry 61 skialpinistov alebo skitouristov, z ktorých mnoho nemalo dostatočné vybavenie na pohyb v teréne. HZS o tom informovala na svojej internetovej stránke. Horskí záchranári kontrolovali v stredisku uzatvorenie svahov z dôvodu šírenia nákazy COVID-19.

13:52 Spoločnosť RegioJet, a. s., v sobotu informovala, že aktuálne je prerušená prevádzka všetkých jej medzinárodných vlakových spojov medzi Slovenskom a Českou republikou. Týka sa to liniek na trasách Košice - Praha a späť a Žilina - Bratislava - Praha a späť. Tieto vlaky nejazdia ani na vnútroštátnych úsekoch na Slovensku, teda na trasách Čadca - Žilina - Košice a späť alebo Bratislava - Trnava - Trenčín - Žilina a späť. Dôvodom zrušenia medzinárodnej osobnej dopravy je rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu.

13:03 Kúpele Bojnice od pondelka 16. marca dočasne preventívne prerušujú prevádzku. Spoločnosť tak reaguje na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Informovala o tom v sobotu na svojej stránke.

12:52 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) poskytuje odkladnú zdravotnú starostlivosť iba v redukovanom režime. Rozhodovať bude závažnosť diagnózy a klinický stav pacientov. Informovalo o tom vedenie VÚSCH s tým, že rozhodnutie je účinné do odvolania. Neodkladná zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v plnom rozsahu. K tomuto rozhodnutiu pristúpilo vedenie ústavu na zasadnutí operatívneho štábu po zhodnotení závažnosti epidemiologickej situácie s ochorením COVID-19.

12:50 Spišská katolícka charita (SpKCH) upozorňuje na nedostatok ochranných pomôcok pre svojich zamestnancov. V súvislosti s výskytom nového koronavírusu prijala v uplynulých dňoch viaceré opatrenia.

12:36 Jednou z ďalších nakazených koronavírusom je študentka cirkevnej školy v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Ide o Spojenú školu Svätej Rodiny na Gercenovej ulici. Informáciu potvrdila hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Katarína Nosálová. Viac sa dočítate v našom článku.

11:58 Distribučné spoločnosti prerušujú práce na elektrických vedeniach. Pre šíriaci sa koronavírus sa rozhodli zabezpečovať len opravu porúch a výpadkov dodávok elektriny. "Zastavili sme práce, ktoré si vyžadujú odstávku napätia. Všetky plánované odstávky, o ktorých boli občania vopred informovaní, sa až do odvolania rušia,“ uviedla hovorkyňa Západoslovenskej distribučnej Michaela Dobošová.

11:57 Mestský úrad v Prievidzi zostane od pondelka 16. marca pre verejnosť zatvorený. Krízový štáb mesta zároveň v súvislosti s preventívnymi opatreniami na zamedzenie šírenia nového koronavírusu rozhodol o tom, že rokovania mestskej rady budú neverejné. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.

11:29 Sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare sa pripravuje na masívnejší nárast počtu pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19. Od piatka zastavila plánované operácie v záujme pripraviť priestory a kapacity ľudí v súvislosti so zvládnutím narastajúceho počtu pacientov s podozrením na COVID-19. Pôrody sa naďalej realizujú v nezmenenom režime, avšak po rozhodnutí hlavného hygienika SR zakázať návštevy je pri pôrode zakázaná prítomnosť sprevádzajúcej osoby. Polikliniky taktiež od piatka obmedzili výkon preventívnych prehliadok.

11:22 V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v našej krajine a opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia koronavírusu budú od soboty do pondelka vrátane na hraničných priechodoch s Poľskom prítomné policajné hliadky. Informoval o tom Igor Pavlík, hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. Viac v našom článku.

Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Prešovský kraj

11:21 Horská záchranná služba (HZS) informuje turistov, že takmer všetky vysokohorské chaty vo všetkých horských oblastiach budú fungovať v obmedzenom režime alebo budú zatvorené. Ide opäť o ochranu pred nákazou. „Dôvodom sú preventívne opatrenia kvôli šíreniu koronavírusu. Aktuálny stav je možné sledovať na webových stránkach jednotlivých chát alebo priamo kontaktovať prevádzkovateľov. Uzatvorené sú aj všetky lyžiarske strediská," uvádza HZS na svojej internetovej stránke.

11:20 Poskytovateľ verejnej dopravy v okresoch Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou prijal v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu viaceré preventívne opatrenia. SAD Prievidza zintenzívnila dezinfekciu autobusov, dezinfekčnými prostriedkami zásobuje i vodičov.

11:19 Kúpele v Trenčianskych Tepliciach z preventívnych dôvodov v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu v piatok (13. 3.) uzatvorili. Rozhodlo o tom predstavenstvo akciovej spoločnosti.

11:10 Mesto Púchov v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu bezplatne zabezpečí nákupy pre seniorov, osamelých ľudí či ľudí v karanténe. Službu bude poskytovať od pondelka 16. marca do piatka 27. marca. Rozhodol o tom krízový štáb mesta. Informovala o tom Laura Krošláková z púchovského mestského úradu. Viac v našom článku.

11:09 Mesto Košice prijalo v piatok (13. 3.) ďalšie opatrenia na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu. Ako o tom informuje na svojej webstránke, zároveň sa spolu s ďalšími samosprávami podieľali na tvorbe pripomienok a odporúčaní pre Ministerstvo vnútra SR. Viac v našom článku.

11:08 Jedna z najväčších slovenských gastro spoločností zatvára svoje reštaurácie, bary a kluby. Manažment skupiny Medusa, ktorá prevádzkuje vyše 40 prevádzok a zamestnáva 1 400 ľudí v troch krajinách, sa rozhodol ponechať v prevádzke len jedálne v biznis centrách a u veľkých korporátnych klientov.

11:03 V bratislavskom Novom Meste zatvorili tržnicu aj lanovku na Kamzík. Mestská časť o tom informovala na svojej internetovej stránke. "Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu bude od piatka 13. marca zatvorená Tržnica na Trnavskom mýte. Prerušená bude aj premávka sedačkovej lanovky Kamzík - Železná studnička. Obidve uzávery budú trvať až do odvolania," uvádza Nové Mesto.

11:01 Výroba v bratislavskej rafinérii Slovnaft pokračuje bez obmedzení. Rafinérska spoločnosť a najväčší slovenský predajca motorových palív Slovnaft prijíma ďalšie opatrenia na ochranu svojich zamestnancov, spolupracovníkov a zákazníkov pred šírením koronavírusu. "Cieľom je maximálne dodržiavanie hygienických pravidiel, obmedzenie stretnutí a zavedenie novej povinnosti pre zamestnancov informovať o riziku ochorenia,“ povedal hovorca Slovnaftu Anton Molnár. Preventívne opatrenia zavádzajú aj čerpacie stanice Slovnaft.

10:39 Meranie teploty či dezinfekcia rúk pri vstupe sú opatrenia, ktorými sa riadi už aj Prezidentský palác. Informoval o tom hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (KP SR) taktiež umožnila svojim zamestnancom pracovať z domu. Viac v našom článku.

Spišská Nová Ves o prípade informovala na sociálnej sieti s tým, že ide o 2-ročné dieťa. Momentálne testujú jeho príbuzných.

Polícia upozorňuje aj na to, aby občania nepreťažovali linky 158 a 112.

Starší občania v Kláštore pod Znievom (okres Martin) budú mať od pondelka (16. 3.) možnosť využiť službu obce na zabezpečenie základných nákupov. Informovala o tom pracovníčka obecného úradu Lucia Kuželová.

Doplnila, že občania budú môcť od 8.00 h do 11.00 h telefonicky kontaktovať pracovníka obecného úradu na telefónnom čísle 0903 648 900. "Môžu mu nahlásiť, čo potrebujú kúpiť - základné potraviny, hygienické potreby, lekárenský tovar. Pracovník urobí nákup a v popoludňajších hodinách ho občanom rozdistribuuje. Na základe bločku mu potom za nákup zaplatia," uviedla Kuželová.

"Chceme uchrániť najrizikovejších, ktorými sú starší občania. Pre nich by nákaza mohla znamenať vážne zdravotné problémy. Preto by sme ich chceli vyzvať, aby sa zdržiavali doma a v rámci svojej ochrany využili túto službu obecného úradu," vysvetlila starostka obce Erika Cintulová.

8:32 Desať ľudí v karanténe

Desiatim ľuďom, ktorí boli v kontakte s mužom s potvrdeným vírusom Covid-19 s pobytom v Dolnom Dubovom v okrese Trnava bola nariadená 14-dňová karanténa a boli im odobraté vzorky na zistenie koronavírusu. Z týchto ľudí prišli podľa starostu Jozefa Čapkoviča do priameho kontaktu s nakazeným mužom dvaja ľudia. Ďalších osem sa priamo s pozitívne testovaným nestretlo. Obývali však spoločnú nehnuteľnosť alebo sa stretli s ľuďmi z prvého kontaktu.

7:10 Vlaky premávajú vo víkendovom režime

Vnútroštátne vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) budú od soboty premávať každý deň až do odvolania podľa grafikonu, ktorý inak platí počas soboty. Robia tak v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Obmedzené budú počas víkendu aj nákupné centrá, otvorené budú len potraviny, lekárne a drogérie. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) od piatka (13. 3.) od 7.00 h zastavili medzinárodnú osobnú dopravu. Žiadne vlaky nebudú vypravené do zahraničia a žiadne ani nebudú vpúšťané na územie SR.

Aktuálne platia prísne opatrenia:

Zavádzajú sa dočasné hraničné kontroly, (s Poľskom zatiaľ ostávajú otvorené).

Na územie Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia slovenského pasu.

Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.

Zavádza sa povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.

Od pondelka sa na 14 dní zatvárajú školý a školské zariadenia.

Obmedzená prevádzka obchodných centier, cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.

Všetky aquaparky, zábavné parky a iné rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier, ako aj zábavné podniky a diskotéky budú zatvorené.

Ministerstvo vnútra (MV) SR obmedzuje úradné hodiny v klientskych centrách, na okresných úradoch, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a v pobočkách Sociálnej poisťovne na tri hodiny denne.

Na Slovensku platí od štvrtka mimoriadna situácia

Pre riziko šírenia koronavírusu platí na Slovensku od štvrtka rána 6:00 mimoriadna situácia. Vláda SR rozhodla o jej vyhlásení v stredu 11. marca. Na základe mimoriadnej situácie si štát môže napríklad vynútiť od firiem dodávky medicínskeho tovaru, ak ho majú. „Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia Covid-19 spôsobeným koronavírusom," vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva.

Peter Pellegrini a Denisa Saková počas toho, ako oznamujú mimoriadnu situáciu Zdroj: TASR – Dano Veselský ​

Ako v stredu 11. marca uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), pri vyhlásení mimoriadnej situácie má vláda právomoc prijať ďalšie opatrenia, nielen vo vzťahu k rozdeľovaniu ochranných prostriedkov zo skladu Štátnych hmotných rezerv, ale aj na zabezpečenie ďalšieho materiálu, ktorý je potrebné kúpiť. „Vláda nemôže byť v pozícii, že sa bude doprosovať niekomu, či nám niečo predá. Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie si vynútime dodanie určitého zdravotníckeho materiálu od slovenských firiem," povedal a zároveň spresnil, že tak môžu štátne organizácie urobiť formou príkazov a nariadení a nie správnym konaním, ktoré má dlhý a byrokratický proces.

Pellegrini upozornil, že v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie nie je vydané žiadne usmernenie na plošný odklad plánovaných operácií v nemocniciach. Ústavné zdravotnícke zariadenia sa podľa jeho slov majú pripraviť na to, ako zvládnuť situáciu, ak by prišlo k veľkému nárastu infikovaných novým koronavírusom, ktorí budú potrebovať intenzívnu starostlivosť. „Vtedy, samozrejme, bude potrebné reorganizovať plánované operácie. Samozrejme sa to nemôže dotknúť tých, kde sa vyžaduje záchrana života," dodal.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP/Centers for Disease Control and Prevention

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.