Pri koronavíruse majú Pellegrini a Matovič rešpektovať svoje pozície, tvrdí Hrabko

BRATISLAVA – Od dosluhujúceho predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) a Igora Matoviča (OĽaNO), povereného zostavením novej vlády, by sme realisticky nemuseli očakávať ani tak spoluprácu pri riešení epidémie nového koronavírusu, ako skôr to, že si budú navzájom rešpektovať svoje aktuálne pozície. V reakcii na slovné prestrelky oboch politikov to v piatok (13. 3.) v Tablet TV zhodnotil publicista Juraj Hrabko.

Po preklenutí akútnej krízy spôsobenej šírením nového koronavírusu bude podľa Hrabka čas analyzovať efektivitu opatrení. "Myslím si, že niektoré orgány štátu zlyhali v tom, že na nákup niektorých tovarov je už teraz neskoro," poznamenal s tým, že o reálnosti hrozby zodpovední vedeli už dva mesiace. "Keď vírus pominie, bude treba všetko prekopať, aby sme boli na ten ďalší omnoho lepšie pripravení," zdôraznil Hrabko. Hoci vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu, podľa jeho názoru mohla rovno vyhlásiť núdzový stav.

Na otázku, či nebude nevýhodou Slovenska, ak sa bude vláda meniť práve v období epidémie koronavírusu, Hrabko odpovedal, že určite áno. "Ale vláda je politický orgán. Nepredpokladám, že keď nastúpi nová vláda, ako prvé zruší krízový štáb a hlavného hygienika. To pôjde svojou cestou ďalej. Nové politické vedenie sa bude spoliehať aj na vlastných odborníkov a môže priniesť nové nápady, ale ľudia na ministerstvách vedia, čo majú robiť," uviedol.

Vláda Igora Matoviča podľa neho nastúpi do rozbehnutého vlaku a bude na jej zodpovednosti, či zruší opatrenia Pellegriniho vlády alebo ich doplní ďalšími vlastnými. Na margo rokovaní o budúcej vládnej koalícii publicista poznamenal, že je lepšie dvakrát merať ako raz zle strihnúť. "Budúci premiér by nemal pustiť kreslo ministra financií inej strane, na to by iba doplatil... Myslím si, že rezort financií by mal patriť premiérskej strane. Rovnako, že by jej malo patriť aj zdravotníctvo a školstvo. Premiér je ten, ktorý, ak si to zoberie pod kuratelu, veci sa pohnú," dodal Hrabko.

Na otázku, či má líder Za ľudí Andrej Kiska šancu predsa len získať post predsedu parlamentu alebo sa potvrdia hlasy, že smeruje preč z politiky, Hrabko povedal, že za realistickejšiu považuje druhú možnosť. To, že vstúpil do politiky a zakladal stranu, nepovažuje za vhodné. Nesúhlasí ani s tým, že pozícia predsedu Národnej rady (NR) SR automaticky patrí druhej najsilnejšej strane koalície. "Platí, že akých politikov si zvolíme, takých budeme mať, a ako sa dohodnú, tak bude," vysvetlil.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa rozhodla nevetovať novelu zákona o 13. dôchodku, chce sa však pre spôsob jej prijatia obrátiť na Ústavný súd. Hrabko reaguje, že si v tejto chvíli nevie predstaviť takú formuláciu podnetu, ktorá by nesmerovala k obsahu novely. "Podľa môjho názoru je alibistický," odpovedal na otázku, ako hodnotí postoj prezidentky.