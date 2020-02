VOĽBY 2020 Matovič očakáva, že parlamentné voľby rozhodnú doterajší nevoliči

TRNAVA – Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič predpokladá, že o výsledku parlamentných volieb rozhodnú doterajší nevoliči, ktorí pôvodne stratili vieru v štát. Verí, že sa ich podarilo presvedčiť, aby prišli odovzdať svoj hlas. Povedal to krátko po tom, ako volil v jednom z volebných okrskov v Trnave. Voliť prišiel s manželkou Pavlínou a jednou z dcér.

V dnešných voľbách očakáva po dlhšom čase rekordnú účasť voličov. „Mojím cieľom bolo zobudiť spiaceho draka – nevoličov. Sú to dva milióny ľudí, ktorí stratili vieru v štát a mali pocit, že politika je pánske huncútstvo. Pevne verím, že títo ľudia prídu voliť a rozhodnú voľby,“ povedal Matovič.

Slovensko dnes podľa neho zažíva niečo ako nové povstanie, o čom svedčí množstvo správ, ktoré od rána dostáva. Vo volebnom okrsku na Mozartovej ulici v Trnave, kde spolu s manželkou volili, evidovali už okolo 10:00 dopoludnia dvadsaťpercentnú voličskú účasť, veľký záujem o voľby bolo vidieť v Trnave aj v iných volebných miestnostiach.

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

Matovič plánuje dnešný deň stráviť so svojou rodinou, na ktorú mal v poslednom období málo času, manželku a dcéry pozval na koláčik. Po 22:00 bude v Mestskej športovej hale v Trnave, kde bude mať OĽaNO svoj volebný štáb. Pavlína Matovičová na otázku, či by si vedela predstaviť svojho manžela ako predsedu vlády povedala, že pre ňu bude vždy v prvom rade manžel, premiérom by bol pre všetkých ostatných.

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

Matovičovci po opustení volebnej miestnosti podpísali aktivistom petíciu Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Za lepšiu ochranu prírody, ktorej cieľom je vyhlásenie určitej časti slovenských lesov za bezzásahové územie, v ktorom by neboli povolené žiadne zásahy človeka.