MIMORIADNY ONLINE VOĽBY 2020 Najväčšia slovenská predvolebná debata v histórii: Odchod Danka!

v predvolebnej diskusii by sa mali stretnúť lídri politických strán Smer-SD, OĽaNO, Za ľudí, SaS, PS/Spolu, KDH, Sme rodina, SNS, Dobrá voľba, Most-Híd a Kotlebovci-ĽSNS

diskusiu moderuje Marcela Šimková a Braňo Závodský

čas na debatu predstavuje rekordné štyri hodiny

debata prebieha v hoteli Devín

debatu kvôli medializovaným zdravotným ťažkostiam vynechal premiér Peter Pellegrini a podľa hovorcu Smeru Jána Mažgúta mal nastúpiť náhradník v podobe ministra hospodárstva Petra Žigu, ten bol v štúdiu vraj aj prítomný, no formát podľa Mažgúta neumožňoval, aby niekto iný okrem kandidátneho lídra sa mohol v akejkoľvek situácii zúčastniť tejto predvolebnej diskusie

podobne je to aj s predsedom Sme rodina Borisom Kollárom, ktorý tiež včera avizoval, že naňho doľahli zdravotné problémy, debaty sa nezúčastnil

Marian Kotleba (Kotlebovci-ĽSNS) sa z debaty ospravedlnil

Andrej Danko z diskusie náhle odišiel po uplynulej prvej hodine a po konflikte s moderátorom Braňom Závodským

ONLINE

17:53 "Ak zlyhá ten človek, zlyháva vo veľmi izolovanom stave. Nie je to ani kvôli NAKA toku. Dnes má policajný prezident oveľa menšiu personalizačnú právomoc. Dnes si ani len tak nemôže dovoliť vymeniť krajského riaditeľa. Treba zvýšiť úroveň tak, aby sme tam dostali ľudí, ktorí sú chránení," hovorí líder Dobrej voľby Tomáš Drucker.

17:52 "Prichádza koniec éry, prichádza koniec Roberta Fica, možno budú praskať skaly. Možno bude krik a plač. Skutočne sa niečo zmení," hovorí poeticky Alojz Hlina, ktorý Bugára obvinil, že z ústavy si spravili trhací kalendár.

17:50 Policajný prezident nemusí byť podľa Matoviča nutne policajtom, no skúsený manažér môže byť podľa neho človek na správnom mieste. "Potom sa mafia môže báť," skonštatoval.

17:46 Alojza Hlinu mnohí príkladovo uvádzajú ako budúceho ministra vnútra. "To je len príklad, Alojz," poznamenal Sulík, ktorý ho rovnako použil ako príklad nového ministra vnútra.

Zdroj: hnonline.sk, Topky

17:45 Kiska potvrdzuje Matovičovu infomáciu ohľadom NAKA. "Raz mesačne sedel Bödör s vedením NAKY na koho čo majú a aj ohľadom toho, ako zdiskreditovať moju osobu. To predsa v právnom štáte nie je možné," hovorí Kiska.

Zdroj: hnonline.sk, Topky

17:44 "Otázka je, koľko z policajtov to budú chcieť robiť v tejto podobe," hovorí Drucker o prípadnom novom šéfovi polície.

Zdroj: hnonline.sk, Topky

17:39 Podľa Hlinu sme podľa rôznych zdrojov nositelia rôznej histórie. "Otázka je, či nemáme niekoho iného. Tento personálny fatlizmus neuznávame," tvrdí Hlina. "Päť a pol milióna je dosť a nemusíme mať furt tých istých. Ja si myslím, to platí aj o policajtoch a to platí aj u policajného prezidenta. Musia mať čestné príbehy," uzavrel Hlina.

17:36 "Politik môže pripraviť zákony, aby urýchli postup v trestnom konaní, ale nemôže byť vyšetrovateľ, prokurátor aj sudca," reaguje Béla Bugár.

17:33 "My dnes, my si pýtame mandát od ľudí, aby sme tu urobili poriadok, pán Beblavý. Tak sa potom alibisticky neskrývajme, aby sme sa nedotkli výberu generálneho prokurátora. Nie. My spoločne vyberme toho najlepšieho! Je to na nás. Inač Smer a ĽSNS vyberú nejakého grázla," povedal Sulík a nechce aby v budúcej koalícii "umreli na krásu".

Zdroj: hnonline.sk, Topky

17:32 "Pri mýtnom tendri nás pán Vážny ohlúpil, že Skytoll to bude splácať a musíme zaplatiť za niečo, čo ste už zaplatili, tak je to evidentný podvod," reaguje Matovič na mýtny tender.

Zdroj: hnonline.sk, Topky

17:30 Zistenia NAKA majú byť podľa Igora Matoviča posielané mafiánom. "To sú vážne zistenia a mám ich z overených zdrojov," povedal Matovič. "Keď my odstrihneme povinnosť vyšetrovateľa informovať svojho nadriadeného, môžu mať vyšetrovatelia voľné ruky," hovorí Matovič.

17:28 "Raz keď dozoruje spis, nemá sa komu čo spovedať," povedal Matovič s odkazom na praktiky pri vyšetrovaní prípadov. Spomenul tiež praktiky z NAKA, ktoré Matovič dlhodobo pripomína.

Zdroj: hnonline.sk, Topky

17:26 Kiska hovorí o nevymožiteľnosti práva. Podľa neho treba viaceré špecializované súdy a rôzne typy špecializovaných súdov, aby sa popretrhávali väzby z čias Harabina.

Zdroj: hnonline.sk, Topky

17:22 "Nie som zástanca toho, aby sa politici dávali do úrovne spasiteľa, aby hovorili ktoré meno je dobré, lebo o pár rokov to už nemusí byť pravda," hovorí Drucker.

17:17 "Nemôžeme povedať, že každý sudca je skorumpovaný. Súhlasím s prísnymi kontrolami, no nie len previerky, tie mal aj pán Jasaň a vieme, čo robil," povedal Bugár.

Zdroj: hnonline.sk, Topky

17:15 "Spravodlivosť sa u nás stala tovarom," povedal Alojz Hlina na margo na posledné udalosti. Súhlasí s Beblavým v kontexte overovania majetku či verejných vypočúvaní.

17:13 Beblavý hovorí o problematike nominácie kandidátov na prokurátorov. "Je potrebné, aby prešli previerkami a verejným vypočutím," povedal Beblavý s tým, že na konci dňa by nemal byť zvolený Trnka či Kováčik.

17:11 Na skákanie do reči sa posťažoval aj Richard Sulík. "Pán Sulík, ja moderujem túto diskusiu, nie vy," povedal rázne lídrovi SaS Závodský.

17:10 Danko pri odchode povedal, že vďaka takýmto "novinárom tu bude vládnuť Matovič".

Politici v štúdiu zostali už bez Andreja Danka Zdroj: hnonline.sk, Topky

17:08 Danko ochádza z diskusie. "To ste chceli nie?" povedal Danko Závodskému. "To nemyslíte vážne," oponuje moderátor. Matovič ironicky tlieskal Dankovi, po tom ako odišiel z diskusie.

17:07 Inštitút pre finančnú politiku vytiahol Závodský ako zdroj informácií. Danko oponuje, že ide o klamstvo. "To že chlapec s kalkulačkou povie nejakú debilinu, neznamená to, že to je pravda," povedal Danko. Richard Sulík sa ohradil, že Danko by mal mať vrátené minúty.

Výmena názorov medzi Závodským a Dankom Zdroj: hnonline.sk, Topky

17:05 Danko hovorí, že za nákupom obrnených transportérov si stojí. "Taký úspešný nákup tu ešte nebol. Považujem toto, čo hovoríte za nekorektné," povedal Danko Brańovi Závodskému.

16:59 Hovorca Smeru-SD Ján Mažgút informuje, že náhradník za Petra Pellegriniho sa v hoteli Devín na diskusii už aj nachádzal, no z organizačných dôvodov sa preto, že nie je lídrom kandidátky, nemohol diskusie zúčastniť.

16:58 Nasleduje krátka prestávka.

16:57 "Súdnictvo je prehnité. Je tu desať opatrení, ktoré sa dajú robiť rýchlo a bez nároku na rozpočet. Napríklad zrušiť imunitu sudcov na rozsudok," vyhlásil Sulík.

16:54 Matovič hovorí, že v rámci demokratickej opozície, ktorá by mala vytvoriť alternatívu, sa v 90% s ostatnými názorovo zhodujú. Ľuďom odkazuje, aby boli pokojní.

Zdroj: hnonline.sk, Topky

16:52 Danko v súvislosti témy justície spomína na svoju advokátsku prax. "Je vylúčené, aby sa sudcovia stretávali s protistranami. Ja som to sám zažíval. Advokátsky stav sa musí dostať na vyššiu úroveň aj v oblasti s nakladaním s verejnými prostriedkami. Treba to riešiť systémovo a nie emocionálne. Viem, že je tu z pohľadu novinárov krivda, no ani oni sa nie vždy korektne správajú," povedal predseda SNS.

Zdroj: hnonline.sk, Topky

16:50 Téma sa mení na justíciu, vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej či nedôveru Slovákov voči polícii.

16:48 Alojz Hlina hovorí, že "nemôžeme dráždiť skrytého voliča, lebo sa naštve a pomstí sa". "Sme dlhodobo za osem volebných obvodov," potvrdil Hlina.

Zdroj: hnonline.sk, Topky

16:47 "Volič zo Žiliny asi nebude mať podporovateľov v Prešove," pripomína Tomáš Drucker.

16:46 Bugár hovorí, že systém, ktorý navrhuje Za ľudí "zabije" systém regionálnych štruktúr. Bugár tirž tvrdí, že to čo navrhuje Matovič, dotiahol do dokonalosti Viktor Orbán.

16:44 Richard Sulík si nemyslí, že volebný systém u nás je zlý a povedal, že súhlasí s Druckerom, ktorý tvrdí, že to tu netreba nasilu "rozkopať". Predseda povedal, že chce zvýšiť váhu preferenčného hlasu.

Zdroj: hnonline.sk, Topky

16:43 "Pozrime si, že staré demokracie majú dramaticky vyššiu účasť ako máme my. Niečo tu zlyháva, nie hrať sa s nimi takú hru mačky s myšou. Preto sme urobili hlasovanie rozhodni.to," hovorí Matovič.

16:39 Matovič povedal, že má pocit, že Andrej Danko nevie, aká je definícia liberálnej demokracie. "Mnohí si myslia, že politika je len pánske huncútstvo," zopakoval dlhodobú frázu Igor Matovič.

16:34 Beblavý priznáva, že poslanci boli v pyžamách. "Samozrejme, keď sme tam spali," priznal. "Liberálna demokracia je vôľa väčšiny, ktorú obmedzujú ľudské práva. Tento systém že vyhraj voľby môžeš všetko nie je dobrý pre ľudí," tvrdí.

Zdroj: hnonline.sk, Topky

16:32 Beblavý hovorí o českom systéme na hornú a dolnú snemovňu. "Alarmujúci je príklad z Maďarska, kde si Orbán po zmene systému urobil zo štátu to, čo chcel," hovorí programový líder PS/Spolu.

16:31 Tomáš Drucker hovorí o ôsmich volebných obvodoch. V prípade zmeny volebného systému by kandidoval v Bratislave.

Zdroj: hnonline.sk, Topky

16:28 Alojz Hlina hovorí o podľa neho alarmujúcich prieskumoch zo západnej Európy, podľa ktorých vraj dve tretiny považujú demokraciu za nedôležitú. "Je to veľmi nebezpečné. Neviem, ako by taký prieskum dopadol u nás," varoval Hlina.

Zdroj: hnonline.sk, Topky

16:26 "Ľudia niekedy túžia namiesto po demokracii, po nejakom silnom kráľovi, vodcovi. Často sa však stáva, že tento vodca zlyhá," hovorí Andrej Kiska.

16:23 "Liberalizmus je sloboda jedinca. Je to vynikajúci koncept, ale nie taký, ako je v západnej Európe," komentuje Sulík z SaS. "Iveta Radičová mala jedinečnú možnosť kandidovať na predsedníčku SDKÚ, mala by aj možnosť vyhrať, ale ona to nechcela," dodal líder SaS.

16:21 Richard Sulík spomenul v kontexte žien v politike Ivetu Radičovú. Dankovi vytkol ponožky na štátnom znaku, je to podľa Sulíka otázka slušnosti a navyše povedal, že ponožky na štátnom znaku boli klamstvá.

16:20 Symbolom liberálneho šialenstva Andrej Danko označuje predstaviteľa PS Martina Poliačika, ktorý si podľa neho dal pizzu a vešal ponožky.

Zdroj: hnonline.sk, Topky

16:18 Téma sa zmenila na príchod liberalizmu do politiky. "Je to inak, ako som včera myslel," komentoval svoje včerajšie slová z RTVS Andrej Danko, ktorý sa obáva víťazstva liberálnych strán v týchto voľbách.

16:17 "O Veronike sa už dlhšie hovorilo, že chce odísť. Ja som rád, že sa pridala k našej strane," povedal na margo Remišovej Kiska.

16:14 Miroslav Beblavý spomína v kontexte žien aj Irenu Bihariovú na kandidátke PS/Spolu. "Bude trvať, kým si to vybojujú na tieto najväčšie kreslá, dúfam že tu budú v roku 2024 viaceré sedieť," tvrdí.

16:12 "Máme historicky prvú županku (Eriku Jurinovu - Žilina pozn. red.) z nášho hnutia. Rovnako líderkou bola kedysi aj Veronika Remišová, tak isto nebola vtedy známa rovnako, ako dnes známou nie je ani Mária Šofranko," argumentuje Igor Matovič, ktorý spomenul "medené motúzy", ktoré jej mal dať Andrej Kiska z pohľadu Remišovej.

16:10 "Ženy sú inteligentnejšie na to, aby sa do takýchto súbojov motali," povedal Sulík na margo žien v politike.

16:08 Na tému prišli ženy v politike. Danko hovorí o príkladoch ako ministerky Martina Lubyová či Gabriela Matečná. Predseda SNS spomenul aj Evu Smolíkovú.

16:05 Marian Kotleba (ĽSNS) sa ospravedlnil z tejto debaty. V štúdiu tiež chýba Peter Žiga (Smer-SD) . Dostavili sa Richard Sulík a Andrej Danko.

Zdroj: hnonline.sk, Topky

16:03 Diskusia sa začína. V hoteli Devín sa nachádzajú Tomáš Drucker (Dobrá voľba), Béla Bugár (Most-Híd), dostaviť sa má aj Andrej Danko (SNS), vedľa neho už sedí Alojz Hlina (KDH), čoskoro príde aj Richard Sulík (SaS), Boris Kollár (Sme rodina), ako už bolo avizované, odvolal účasť, nasleduje Igor Matovič (OĽaNO), Miroslav Beblavý (PS/Spolu) a v štúdiu je tiež Andrej Kiska (Za ľudí).

15:30 Debata sa už o pol hodinu začne. Sledujte ju spolu s nami na našom streame uvedenom vyššie. V štúdiu v hoteli Devín privítame v diskusii od 16.00 hod. až 11 volebných lídrov politických strán kandidujúcich do parlamentu.

Až štvorhodinová diskusia

Diskusiu organizuje televízia Hospodárskych Novín a Rádio Expres. Jej prenos vám prinášame aj my cez portál Topky.sk. Diskusiu moderujú Marcela Šimková a Branislav Závodský. Stretávajú sa tu jedenásti volební lídri politickýchy subjektov, ktoré majú predpoklady na vstup do parlamentu. Kým Šimkovú diváci poznajú z online televízie Hospodárskych novín, Braňa Závodského poslucháči dobre spoznávajú z Rádia Expres z jeho poludňajších debát s politikmi pod názvom Braňo Závodský Naživo.

„Veríme, že pred voľbami prinesieme voličom dôležité informácie, potrebné pre zodpovedné rozhodnutie vo volebný deň. Vzhľadom na rozsah predvolebnej diskusie očakávame, že naša debata nebude o vzájomnom prekrikovaní sa politikov, ale dokáže rozobrať dôležité problémy do hĺbky a hlavne predstaviť riešenia,“ dodal riaditeľ digitálnych médií v Mafra Slovakia Denis Schvarcz na margo štvorhodinového predvolebného súboja.