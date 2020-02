VOĽBY 2020 Veľká nočná debata: Kampaň sa vyostruje, na pretrase gorila a Danko v Matrixe

BRATISLAVA - S predvolebnými diskusiami sa doslova roztrhlo vrece, avšak hlavne preto, lebo do parlamentných volieb 2020 ostáva už len osem dní. V televízii JOJ sa v relácii Na hrane zišli najsilnejší, aktuálni kandidáti z predvolebných prieskumov. V ringu sa tak stretli Peter Pellegrini zo Smeru-SD, Miroslav Beblavý z koalície PS/Spolu, Andrej Danko z SNS, Marian Kotleba z ĽSNS, Andrej Kiska zo Za ľudí a Igor Matovič z OĽaNO.

Kandidáti sa v úvode rozprávali o minulosti. Debata začala Pellegrinim a jeho skúsenosťami v politike. Pellegrini spomenul zmeny, ktorými Slovensko musí prejsť. „Zmena je kľúčová, demografické zmeny, klimatická kríza. Slovensko týmito zmenami dokážem previesť. O mne a mojej práci nech si robia úsudok občania. Je to ten najlepší barometer práce. Nechcem sa chváliť,“ uviedol súčasný premiér.

Igor Matovič odsúhlasil, že Pellegrini skutočne skúsenosti má, no v otázke vlastných ambícií bol skúpy na slovo. "Každý z nás by chcel byť premiérom. Jedine pán Pellegirni má skúsenosť. Túto hru hrať nebudem,“ uzavrel tému Matovič. Po jeho ľavej strane sa kandidát Marian Kotleba musel spovedať ohľadom svojej minulosti aj minulosti ľudí z kandidátky. Narážky sa týkali aj Andreja Medveckého, ktorý napadol v minulosti občana dominikánskeho pôvodu. „Stali sa aj chyby, ktoré sme urobili. Pán Medvecký sa za Dominikánca ospravedlnil a zobral zodpovednosť. Náš program je alternatíva voči všetkému, čo je v ponuke,“ tvrdí Kotleba.

Kiskove videá

Štipľavým témam sa nevyhol ani kandidát Za ľudí a bývalý prezident Andrej Kiska, ktorý momentálne čelí paľbe údajne kompromitujúcich videí v kauze kupovania pozemkov v Poprade, odkiaľ pochádza. „K tej zmanipulovanej nahrávke by som povedal, že ma to nebaví. Políciu už vyzývam týždeň, aby ma vypočula. Zajtra ráno pôjdem na NAKU aby som mohol vypovedať a aby ma vypočula. K uvedenej kauze mám rozsudok. Je tam povedané, že som poškodený a že som konal v dobrej viere,“ povedal Kiska a pripomenul, že za čias prezidentskej kampane v roku 2014 bol označovaný ako scientológ a podobne.

Latté a grepový strik

„Pán Kiska obvinili ste nás, že za videom je zase Smer. Nevidel som takého dvojníka ako si na video pije caffe latté a potom si dá grepový strik. Boli ste to vy,“ chytil sa témy Pellegrini.

Národniari vyslali do súboja lídra kandidátky Andreja Danka. Ten bol vystavený otázkam ohľadom Aleny Zsuzsovej, ktorá je obžalovaná z objednávky vraždy Jána Kuciaka, či minulosti s Jánom Slotom v SNS. "Ja som Zsuzsovú v Pezinku nikdy nestretol. To napríklad pán Kollár nemôže povedať. Slota nám v strane nechal 800-tisícový dlh. Do roku 2010 som ho trikrát stretol,“ uzavrel Danko. Miroslav Beblavý pri úvodnom kole spomenul, že oľutoval spojenie s Radoslavom Procházkom v sieti v roku 2016.

Bojovníci v pyžamku a život v Matrixe

„Vláda za posledný polrok zakopala 1,7 miliardovú sekeru do verejných financií. Potom chcú zaťať ďalšiu 800-miliónovú sekeru,“ povedal Beblavý v štúdiu. „Pán Beblavý povedal, že sú bojovníci. To sú už len bojovníci v pyžamkách. Po hodine už bol pultík prázdny. Neviem čo tam chceli robiť a kvôli čomu bojovať, keď každý poslanec bol okrem toho v noci doma. Keď ste sa pýtali, na čo nie je hrdý, tak som si myslel, že povie to, že keď bol štátny tajomník s Kanikom, tak obral ľudí o dôchodky,“ skonštatoval po dnešku premiér.

Na túto tému sa ozval aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Ten sa ihneď v úvodných minútach postaral aj o ikonickú hlášku tejto diskusie. „Ja mám pocit, že žijeme v Matrixe, odkedy som videl týchto v pyžame a v ponožkách. Som prekvapený aj tým, že pán Matovič v minulosti aspoň dodržiaval základné princípy. Mal som mnoho telefonátov aj od lídrov V4 a musel som to vysvetľovať,“ dodal Danko k blokovaniu pultu.

Na tieto slová reagoval Beblavý. „Pán Kotleba, bola schôdza zvolaná nezákonne. Odmietli ste ísť na Ústavný súd to dať rozhodnuť. Dankovi ste povedali, že ak sa na 3 minúty vypnú kamery, tak on si s nami poradí,“ zdôraznil programový líder PS/Spolu. Kotleba potom nepriamo priznal, že tieto slová povedal.

Danko uprostred konfliktu viacerých tém zaútočil aj na lídra ĽSNS. „Schôdza bola úspešne otvorená a myslím, že dneska sa to zvládlo. Ak si myslíte, že nacistickými tetovaniami niečo zmôžete, tak sa mýlite. Zneužívate cirkev pán Kotleba. Budete sa za to hanbiť," odkázal Kotlebovi Danko.

Pridal sa aj Kiska. „Pán Kotleba, toto je, o čom hovoríme, keď hovoríme o fašistoch,“ ukázal exprezident fotky ako príklad.

Namiesto tisícov miest, len deväťdesiat

Marian Kotleba čelil otázke tvorby pracovných miest počas jeho pôsobenia na banskobystrickej župe. "My by sme v tom programe pokračovali, no zákonník práce bol vládou zmenený a nemali sme prostriedky na zamestnávanie viacerých ľudí. Voči vláde nemôžete bojovať," povedal Kotleba, na čo reagoval premiér, že si nie je vedomý, aby sa menili zákony voči župe v tom čase.

Na tému zamestnanosti Rómov mal čo dodať aj bývalý prezident. „Určite sa to dá robiť po celom Slovensku. V Spišskom Hrhove bolo 350 Rómov a 350 majority. Vlado Ledecký dokázal dosiahnuť nulovú nezamestnanosť. Každý Róm si bez dotácie dokázal postaviť vlastné bývanie. Zamestnáva ich už aj z okolitých mestečiek. Sme pripravení tieto veci pripraviť do praxe,“ povedal Kiska.

Matovičove sviečky

Premiér spomenul aj tohto týždňovú aktivitu OĽaNO, kedy pre Úradom vlády zapálili 5-tisíc sviečok ako symbol úcty pre obete s odvrátiteľnými úmrtiami „Vnímam aj aktivity pána Matoviča, ktorý pálil 5-tisíc sviečok. Chcem mu len oznámiť, že som si vedomý, že aj u nás a aj inde v EÚ takéto čísla existujú. Ja namiesto pálenia sviečok som na to reagoval, čísla sa podstatne znížili. Zvyšovanie rozpočtu na starostlivosti je odpoveďou. Boli to nové prístroje, rekonštrukcie nemocníc atď. Dôležité sú aj prevenčné programy, a pozývame ľudí, aby na prehliadky prišli," povedal Pellegrini.

„Chcel by som Pellegriniho poučiť, že odvrátiteľné úmrtia sú kvôli nevčasnej liečbe. Sú to rozdielne pojmy. Ako minister zdravotníctva by ste si to mohli doštudovať. Sú podľa údajov porovnávania aj podľa údajov z EÚ z minulého októbra. Tu je pán, ktorý reprezentuje Smer, tá umožnila Pente vytunelovať 400 miliónov eur. Preto sme boli na Cypre. Tie sviečky boli symbolicky za tie mnohé, zbytočné úmrtia,“ pohotovo reagoval predseda OĽaNO.

Štyristo miliónov kvôli Pente

Pridal sa k nemu Beblavý. „Pán premiér, päť rokov sa venujem Pente. Nie vy. Pokiaľ ide o Pentu, tak ako hovorí Matovič, vytiahlo sa Pentou 480 miliónov eur zo zdravotníctva,“ hovorí predseda strany Spolu. „Keby nebola Penta, tak strana Sieť nie je v parlamente, O čom to tu rozprávate pán Beblavý?“ zrušil Danko Beblavého monológ.

Lídra OĽaNO sa zastal aj exprezident. „Matovič má pravdu, tieto úmrtia sú reálne pán Pellegrini. Pán premiér, nestačí, že nevieme zbúrať nemocnicu. Poslali vám knihu plesní. Mali ste prepustiť riaditeľov pán Pellegrini,“ skonštatoval Andrej Kiska. Kotleba k téme dodal, že chcú jednotnú, štátnu zdravotnú poisťovňu, ktorá by stíhala vykonávať úkony aj bez asistencie súkromných firiem ako napríklad Penta. Kvôli osemeurovému lieku spomenul rodinné úmrtie.

Téma spravodlivosti

Lídri strán čelili sérii otázok aj o spravodlivosti, justícii a polícii. Matovič v úvode zmienil, že práve rozkrádanie ho prinieslo do politiky. „Korupcia je rakovina spoločnosti. Dlhé roky som si pripadal sám na barikádach. Mnohokrát nám nepomohli. Smiali sa z nás, že o čom hovorím? Aká tu je mafia? Dnes si už vedia na NAKE pozerať spôsob vyšetrovania formou vyhľadávania,“ povedal na margo bezpečnosti Matovič.

„Neurážajte našich členov. Aj ako predseda vlády si boj s korupciou predstavujem tak, ako posledné dva roky. Dneska sú všetci v base, aj tí, o ktorých sa písalo," odvetil premiér Pellegrini. Vzápätí Kiska reagoval aj na tému vraždy novinára Kuciaka.

Vzájomné sklamania

„Smer nesie plnú politickú zodpovednosť za vraždu týchto dvoch ľudí. Umožnili Kočnerovi vytvoriť si pocit, že tu môže všetko. Umožnili ste Kočnerovi mať pocit neohrozenosti. Pán premiér nie je svojprávny, to bolo sklamanie. Vidieť to bolo aj pri reforme nemocníc,“ vyhodnotil Kiska.

„Vy ste pre mňa sklamaním ako prezident. Sklamali ste ma po tejto vražde. Naďalej ste niekoľko dní po vražde zostali v rakúskych alpách na lyžovačke,“ spomenul rok 2018 Pellegrini.

Danko sa oblúkom vrátil k téme zdravotníctva, kde ako skúsený pacient povedal: „Ani jeden z vás nevie, čo je to mať strach, že máte rakovinu,“ povedal Danko zrejme na margo jeho operácie žalúdka spred štyroch rokov.

Zavreli ste všetkých?

Na kontinuálne rozvetvenie témy justície sa vyjadril aj Beblavý. „Všetci tí ľudia, o ktorých sa písalo sú pred súdom pán Pellegrini? Je pán Vážny pred súdom? Kaliňák? Počiatek?“ pýtal sa Beblavý Pellegriniho. „Nesmieme dovoliť, aby vznikli ľudia ako Ivan Lexa, ktorý strávil v base polroka hádam, Dneska ho stretávate vysmiateho v Bratislave,“ vybral historický príklad programový líder PS/Spolu.

Na to mu ihneď oponoval Kotleba. „Je vtipné ako Beblavý, ako gorilie mláďa, hovorí o boji proti korupcii. Je to produkt zahraničných neziskoviek,“ skonštatoval predseda Kotlebovcov-ĽSNS, pričom Beblavého častoval ako jedného z "otcov korupcie". Kotleba tiež zmienil že v rámci povolebnej spolupráce nevylúči žiadnu stranu, ktorá neprekročí kresťanské a tradičné hodnoty, ako ich chápe ĽSNS.

Dva tábory

„Ľudia sa už pozerajú aj v tejto relácii na dva bloky. Demokratická opozícia a Smer, SNS a fašistov,“ povedal ku koncu relácie predseda Za ľudí Kiska, no Danko ho schladil. S Kotlebom sa nebude vládnuť. Nedá sa s ním reprezentovať ani v zahraničí, to vám povie každý schopný štát vrátane Ruska,“ odpovedal Kiskovi Danko.

Beblavý doložil, že v parlamente sú svedkami politickej svadby Mariana Kotlebu a Roberta Fica. "Podľa činov týchto ľudí spoznáte," skonštatoval Beblavý na margo spoločného hlasovania Smeru a ĽSNS. Matovič chcel v závere diskusie dodať, s kým su ochotní vládnuť, lenže mu zostalo už iba päť sekúnd času, čo využil aspoň čiastočne. "Myslím, že s demokratickou opozíciou nás už poznáte," dodal.