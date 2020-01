VOĽBY 2020 PRIESKUM ukazuje favorita na premiéra: Prekvapivé preteky o tretie miesto

BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali v týchto dňoch, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 17,1 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre TA3. Nasleduje strana Kotlebovci - ĽSNS so ziskom 11 percent.

Prieskum sa uskutočňoval od 15. do 17. januára telefonickým dotazovaním na vzorke 1000 respondentov. Otázka v prvom prieskume znela: "Ak by sa parlamentné voľby konali dnes, ktorej politickej strane by ste dali váš hlas? Prečítam vám všetky kandidujúce strany v náhodnom poradí." Na treťom mieste by sa umiestnila koalícia PS/Spolu so ziskom 10,2 percent. Kiskovci zo Za ľudí by získali rovných 10 percent.

Piate miesto by sa ušlo OĽaNO so ziskom 8,4 percent. Nasleduje Sme rodina so ziskom 7,9 percent. Sloboda a Solidarita by získala 6,7 percent voličov a národniari zo SNS 5,9 percent, čo ich stavia na hranicu zvoliteľnosti. Rovnako na tom sú KDH s 5,5 percentami.

Pred bránami parlamentu by skončil Most-Híd (4,2%), Dobrá voľba (3,4%), MKS (3,2%), Vlasť (2,3%), Demokratická strana (0,8%), Solidarita - hnutie pracujúcej chudoby (0,6%), Hlas ľudu (0,6%), Socialisti.sk (0,6%), Starostovia a nezávislí kandidáti (0,5%) a Máme toho dosť! (0,3%).

Kto by mal byť premiérom

Najnovší prieskum mal za úlohu tiež zistiť, koho by si ľudia vedeli predstaviť ako najlepšie premiéra v nasledujúcom volebnom období. Otázka v prieskume znela: "Po februárových voľbách sa bude tvoriť vláda a bude sa rozhodovať, kto bude jej predsedom. Kto by bol podľa vás najvhodnejším predsedom vlády po týchto voľbách? Prečítam vám v náhodnom poradí niekoľko mien, a vy prosím vyberte jedno."

Ľudia by najväčšiu dôveru odovzdali súčasnému premiérovi Petrovi Pellegrinimu, ktorý v prieskume získal až 30,8 percent dôvery. Nasleduje ho bývalý prezident a predseda Za ľudí Andrej Kiska so ziskom rovných 23 percent.

Nasleduje veľká percentuálna priepasť. Na treťom mieste by totiž skončil predseda Kotlebovci-ĽSNS Marian Kotleba so ziskom 8,1 percenta, Boris Kollár so 7,9 percentami. Matoviča by si v pozícii premiéra vedelo predstaviť 6,5 percenta voličov, Richarda Sulíka s 5,8 percenta. Michal Truban by získal 4,2 percent, Tomáš Drucker rovné 4 percentá. Andrej Danko by získal 3,4 percent a Štefan Harabin 3,1 percent.

Počet mandátov

V prepočte percentuálneho zisku by vyšli nasledujúce mandáty pre zúčastnené subjekty: Smer-SD 31, Kotlebovci - ĽSNS 20, PS/Spolu 19, Za ľudí 18, OĽANO-NOVA-KÚ-Zmena zdola 15, Sme rodina 14, SaS 12, SNS 11, KDH 10